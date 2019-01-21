ແຜ່ນດິນໄຫວຄວາມແຮງ 6.7 ທີ່ໄດ້ປະທະພາກເໜືອຂອງຊີເລ ໃນແລງວັນເສົາທີ່ຜ່ານ
ມານີ້ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄົນເສຍຊີວິດ ຢ່າງໜ້ອຍ 2 ຄົນ ແລະພາໃຫ້ຫຼາຍພັນຄົນ ຂາດໄຟຟ້າ
ໃຊ້ ເປັນການຊົ່ວຄາວ.
ກອງໃຫ້ການບໍລິການສຸກເສີນແຫ່ງຊາດຂອງຊີເລ ກ່າວວ່າ ໄດ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ 2 ຄົນ,
ຊຶ່ງເປັນພໍ່ເຖົ້າຜູ້ຊາຍ ແລະແມ່ເຖົ້າຜູ້ນຶ່ງ ຈາກເມືອງໂຄກິມໂບ, ທີ່ໄດ້ເກີດອາການ
ໂລກຫົວໃຈ ຍ້ອນແຜ່ນດິນໄຫວ.
ກົມສຳຫຼວດທໍລະນີວິທະຍາຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ກ່າວວ່າ ແຜ່ນດິນໄຫວ ໄດ້ກະທົບ
ຂົງເຂດດັ່ງກ່າວ ໃນເວລາ 10 ໂມງ 32 ນາທີຕອນແລງ ດ້ວຍມີຈຸດໃຈກາງກວ້າງ
ປະມານ 16 ກິໂລແມັດໄປທາງພາກໃຕ້-ຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້ ຂອງເມືອງໂກກິມໂບ.
ມັນມີຮອຍແຕກເລິກລົງໄປ ປະມານ 53 ກິໂລແມັດ ແລະມັນຍັງໄດ້ສັ່ນສະເທືອນໄປ
ເຖິງເມືອງຊານຕິອາໂກ ໄປທາງໃຕ້ນຳ.
ສື່ມວນຊົນທ້ອງຖິ່ນ ລາຍງານວ່າແຜ່ນດິນໄຫວດັ່ງກ່າວ ຊາວເມືອງໂກກິມໂບ
ແລະເມືອງເຊຣີນາ ທີ່ໃກ້ຄຽງ, ເມືອງຝັ່ງທະເລ ປະມານ 500 ກິໂລແມັດ ຈາກເມືອງ
ຊານຕິອາໂກ, ໄດ້ຖືກສັ່ງໃຫ້ຍົກຍ້າຍໄປຍັງເຂດທີ່ສູງກວ່າ ເຖິງແມ່ນວ່າ ທາງເຈົ້າ
ໜ້າທີ່ຈະໄດ້ບອກວ່າ ບໍ່ແມ່ນສຸນາມິ ກໍຕາມ.
ແຜ່ນດິນໄຫວຄວາມແຮງ 8.3 ໄດ້ປະທະເມືອງໂກກິມໂບ ໃນປີ 2015, ພາໃຫ້ເກີດ
ສຸນາມີແລະໄດ້ສັງຫານ ຫຼາຍກວ່າ ສິບຄົນ.
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