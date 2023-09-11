ແຜ່ນດິນໄຫວທີ່ມີຄວາມແຮງ 3.9 ໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນປະເທດ ໂມຣັອກໂກ ໃນວັນອາທິດວານນີ້ ໃນຂະນະທີ່ບັນດານັກກູ້ໄພໄດ້ເຮັດວຽກເພື່ອຊອກຫາຜູ້ລອດຊີວິດໃນກອງຊາກຫັກພັງ ໃນຫຼາຍໝູ່ບ້ານຈາກແຜ່ນດິນໄຫວທີ່ຮຸນແຮງທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນຄືນວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາ, ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຫຼາຍກວ່າ 2,100 ຄົນ.
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດຄາດວ່າ 300,000 ຄົນແມ່ນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກແຜ່ນດິນໄຫວຄວາມແຮງ 6.8 ນັ້ນ, ເຊິ່ງແມ່ນແຮງທີ່ສຸດຢູ່ປະເທດດັ່ງກ່າວໃນຮອບນຶ່ງສັດຕະວັດ. ການປະຕິບັດການກູ້ໄພແມ່ນຊ້າ ແລະ ປະຊາຊົນ ໂມຣັອກໂກ ບາງຄົນໄດ້ຕຳໜິໃນເຄືອຂ່າຍສັງຄົມວ່າ ລັດຖະບານບໍ່ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ພະນັກງານກູ້ໄພເຂົ້າໄປປະເທດຕື່ມອີກເພື່ອທຳການຊ່ວຍເຫຼືອ.
ທ່ານ ອາກໂນດ ເຟຣສ໌, ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງອົງການນັກກູ້ໄພບໍ່ມີພົມແດນ, ຜູ້ທີ່ມີທີມງານຄ້າງຄາໃນນະຄອນຫຼວງ ປາຣີ ທີ່ລໍຖ້າສຳລັບການໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເດີນທາງໄປ ໂມຣັອກໂກ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາຮູ້ວ່າມັນມີຄວາມຮີບດ່ວນເປັນຢ່າງຍິ່ງເພື່ອຊ່ວຍປະຊາຊົນ ແລະ ຂຸດລົງໄປໃນຊາກຂອງຕຶກຕ່າງໆ. ມັນມີຄົນທີ່ກຳລັງຕາຍຢູ່ໃຕ້ຊາກຫັກພັງ, ແລະ ພວກເຮົາແມ່ນບໍ່ສາມາດເຮັດຫຍັງໄດ້ເພື່ອຊ່ວຍຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າ.”
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດ ທ່ານ ແອນໂທນີ ບລິງເຄັນ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວ CNN ວ່າ ສະຫະລັດ “ໄດ້ຕິດຕໍ່ຢ່າງຮີບດ່ວນ” ຫາ ໂມຣັອກໂກ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອໃນການປະຕິບັດການກູ້ໄພ. ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະເດີນທາງໄປ.”
ອ່ານຂ່າວນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ