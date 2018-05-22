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ສຫລ ລົງໂທດ ເວ​ເ​ນຊູ​ເອລາ ຫຼັງຈາກ ທ່ານມາດູໂຣ ຊະນະ ການເລືອກຕັ້ງ

ປະທານາທິບໍດີ​ນິ​ໂຄ​ລາສ ມາ​ດູ​ໂຣ ຍົກມື ແລະກ່າວ ໃນຂະນະທີ່ ທ່ານຢູ່ຮອບຂ້າງໂດຍພວກທີ່ສະໜັບສະໜຸນ ໃນການໂຮມ ຊຸມນຸມ ຂ້າງນອກວັງເມຍຣາຟລໍເຣສ ໃນກາຣາກັສ, ເວ​ເ​ນຊູ​ເອລາ, 20 ພຶດສະພາ 2018.

ປະທານາທິບໍດີ​ສະຫະລັດ ທ່ານ​ດໍ​ໂນ​ລ ທຣຳ ​ໄດ້​ລົງ​ໂທດ​ທາງດ້ານ​ເສດຖະ ກິດ​ຕໍ່​ເວເນຊູ​
ເອລາ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ຕໍ່ອັນທີ່ສະຫະລັດກ່າວວ່າ ເປັນການເລືອກຕັ້ງທີ່ “ສໍ້ໂກງ”
ເພື່ອໃຫ້ປະທານາທິບໍດີ​ນິ​ໂຄ​ລາສ ມາ​ດູ​ໂຣໄດ້ເຂົ້າຮັບ ​ຕຳ​ແໜ່​ງອີກ 6 ປີ ​ເປັນ​ສະ​ໄໝ​ທີ
2 ນັ້ນ.

ປະທານ​າທິບໍດີດໍໂນ​ລ ທຣຳ ​ໄດ້​ລົງ​ນາມ​ ໃນດຳລັດ​ຝ່າຍ​ບໍລິຫານທີ່​ຈະ​ເກືອດ​ຫ້າມ​
ສະຫະລັດບໍ່​ໃຫ້​ເຮັດ​ການ​ຄ້າ​ນ້ຳມັນ ​ກັບເວ​ເ​ນຊູ​ເອລາ ຊຶ່ງ​ແມ່ນ​ປະ​ເທດ​ນຶ່ງ​ທີ່​ຜະລິດ​
ນ້ຳມັນ​ຫຼາຍທີ່ສຸດຂອງ​ໂລກ.

​ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ວານ​ນີ້ ເວເນຊູເອລາ ​ໄດ້​ປະນາມຕໍ່​ຂ່າວ​ກ່ຽວກັບການ​ລົງ​ໂທດ​ດັ່ງ ກ່າວ.
ລັດຖະມົນຕີ​ການ​ຕ່າງປະ​ເທດ ທ່ານ ຮໍ​ເຮ ອາ​ເຣອາຊາ (Jorge Arreaza) ​ໄດ້​ບອກ
​ກັບພວກ​ນັກຂ່າວ​ວ່າ ການ​ລົງ​ໂທດ​ນີ້ ​ແມ່ນການ​ເອົາ​ມາດ​ຕະການ​ທີ່​ບໍ່​ຖືກຕ້ອງ​ຕາມ​
ກົດໝາຍ ໂດຍເອີ້ນການ​ລົງ​ໂທດ​ນີ້​ວ່າແມ່ນ “ຜີບ້າ ປ່າ​ເຖື່ອນ ​ແລະ​ເປັນ​ການ​ກົງກັນ
ຂ້າມ​ກັບ​ກົດໝາຍ​ນາໆ​ຊາດ.”

​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ອະວຸ​ໂສ​ຂອງ​ທຳນຽບຂາວ ​ໄດ້​ບອກ​ກັບ​ພວກ​ນັກ​ຂ່າວ​ວ່າ “ການ​ລົງ​ນາມ
ໃນ​ດຳລັດ​ຝ່າຍ​ບໍລິຫານ​ໃນ​ມື້​ນີ້ ​ແມ່ນ​ສັ່ງ​ໃຫ້​ປິດ​ຊ່ອງ​ທາງໃນ​ການ​ສໍ້​ລາດ​ບັງ​ຫຼວງ
ທີ່​ພວກເຮົາໄດ້​ສັງ​ເກດ​ການ​ມາ​ນັ້ນ. ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ເວ​ເນ​ຊູ​ເອລາ ​ໄດ້​ປະ ຕິ​ເສດ ຕໍ່​ການ​
ສໍ້​ລາດ​ບັງຫຼວງ ທີ່​ສາມາດ​ຕັ້ງລາຄາ​ທີ່​ບໍ່​ຖືກຕ້ອງ ​ແລະ​ຂາຍ​ຊັບສິນຂອງລັດຖະບານ
ໃຫ້​ແກ່ປະຊາຊົນ ​ເພື່ອຮັບເອົາສິນບົນ.”

​ໃນ​ຖະ​ແຫຼ​ງການ​ສະບັບ​ນຶ່ງ ລັດຖະມົນຕີ​ການ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ສະຫະລັດ ທ່ານ ​ໄມ​ຄ໌
ພອມພຽວ ໄດ້​ເອີ້ນ​ການ​ເລືອກ​ເອົາ​ທ່ານ​ມາ​ດູ​ໂຮ ຄືນ​ໃໝ່​ນັ້ນ​ວ່າ ​ເປັນ “ການ​ໂຈມ​ຕີ
ຕໍ່​ລັດຖະທຳ​ມະນູນແລະ​ເປັນການສົບປະໝາດ​ຕໍ່​ປະຊາທິປະ​ໄຕ​ຂອງຊາວ​ເວ​ເນ​
ຊູ​ເອລາ ​ທີ່ເຄີຍມີມາ. ຈົນ​ກວ່າ​ວ່າ​ລະບອບ​ການ​ປົກຄອງ​ຂອງມາ​ດູ​ໂຣ ຟື້ນຟູເສັ້ນ
ທາງໄປສູ່ປະຊາທິປະໄຕ​ໃນ​ເວ​ເນ​ຊູ​ເອລາ ໂດຍຜ່ານການເລືອກຕັ້ງເສລີ ທ່ຽງທຳ ​
ແລະໂປ່​ງ​ໃສ​ແລ້ວ, ລັດຖະບານກໍ​ຈະ​ປະ​ເຊີນ​ໜ້າ​ກັບ​ການ​ຢູ່ຢ່າງ​ໂດດດ່ຽວ ຈາກ​
ປະຊາ​ຄົມ​ໂລກ.”

ເຊີນຊົມ: ການລົງໂທດຂອງສະຫະລັດ ຕໍ່ເວວເນຊູເອລາ

US Imposes New Economic Sanctions Against Venezuela After Maduro Win
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US Imposes New Economic Sanctions Against Venezuela After Maduro Win

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​ທ່ານ​ພອມພຽວ ​ໄດ້​ກ່າວ​ເພີ່ມ​ຕື່ມ​ວ່າ “ສະຫະລັດ ຈະ​ຢື່ນ​ຢູ່​ຄຽງ​ຂ້າງ​ ກັບປະ​ເທດ​ທີ່
​ເປັນ​ປະຊາທິປະ​ໄຕ ​ໃນ​ການ​ສະໜັບສະ​ໜຸນ​ຊາວ​ເວ​ເນ​ຊູ​ເອລາ ​ແລະຈະ​ຮັບ​ເອົາ​
ບາດ​ກ້າວທາງ​ດ້ານ​ເສດຖະກິດ ​ແລະ​ທາງ​ການ​ທູດ ​ເພື່ອ​ສະໜັບສະໜຸນ ໃຫ້ມີການ
ຟື້ນຟູ ​ລະບ​ອບປະຊາທິປະ​ໄຕ ໃນປະເທດດັ່ງກ່າວ.”

ມາ​ດູ​ໂຣ ​ໄດ້​ຊົມເຊີຍ ​ການ​ເລືອກ​ເອົາທ່ານ ເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງຕື່ມອີກ​ນັ້ນ​ວ່າ“​ເປັນ​ປະຫວັດ​
ການ” ຫຼັງ​ຈາກ​ທີ່​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ທ່ານ​ໄດ້​ຊະນະ 68 ​ເປີ​ເຊັນ​ຂອງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ ​
ຫຼາຍ​ກວ່າ 21 ​ເປີ​ເຊັນ ຂອງ​ຄູ່ແຂ່ງທ່ານ ອະດີດ​ນາຍ​ທະຫານ ເຮັນຣີ ຟາ​ລກອນ (Henri Falcon). ​ແຕ່​ຍ້ອນ​ຄວາມວຸ້ນວາຍທາງດ້ານ​ເສດຖະກິດ​ ໃນ​ເວ​ເນ​ຊູ​ເອລາ ທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້​
ເຂົ້າປາ​ອາຫານ ​ແລະ​ຢຸກຢາຂາດ​ແຄນ ​ແລະ​ຄວາມ​ຮຸນ​ແຮງ​ທີ່​ບໍ່​ສະ​ຫງົບ​ງຽບຈຶ່ງເຮັດໃຫ້
ປະຊາຊົນບໍ່ໄປປ່ອນບັດ ຫຼາຍປະຫວັດການ 52 ​ເປີ​ເຊັນ ​ຂອງ​ຜູ້ມີສິດປ່ອນບັດທັງໝົດ ​
ແລະ ພັກ​ເອກກະພາບປະຊາທິປະ​ໄຕ ​ໂຕະມົນ ຫຼື (Democratic Unity Roundtable)
ຊຶ່ງເປັນຝ່າຍຄ້ານ ຈຶ່ງ​ໄດ້​ບອຍຄອດ ບໍ່ໄປປ່ອນບັດໃນ​ການເລືອກ​ຕັ້ງ​ນີ້ ​ແລະ​ຖືວ່າ ​ເປັນ
“​ເລື່ອງ​ຕະລົກ​ຂົບ​ຂັນ​ໄປ.”

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ່ມຕື່ມ​ເປັນ​ພາສາ​ອັງກິດ

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