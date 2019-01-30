ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

logo-print
ພາສາຕ່າງໆ
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ໂລກ

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ເວ​ເນ​ຊູ​ເອ​ລາ ສະ​ເໜີ​ຈັດ​ ການ​ເຈ​ລ​ະ​ຈາ​ ກັບ ຝ່າຍ​ຄ້ານ

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ເວ​ເນ​ຊູ​ເອ​ລາ ທ່ານ ນິ​ໂຄ​ລັ​ສ ມາ​ດູ​ໂຣ ກ່າວ​ຄຳ​ປາ​ໄສ ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ກັບ ສະ​ມາ​ຊິກ​ຂອງຄະ​ນະ​ທູດ ເວ​ເນ​ຊູ​ເອ​ລາ ຫຼັງ​ເດີນ​ທາງ​ກັບ​ຈາກ ສະ​ຫະ​ລັດ. ນະ​ຄອນຫຼວງ ກາ​ຣາ​ກາ​ສ, ເວ​ເນ​ຊູ​ເອ​ລາ. 28 ມັງ​ກອນ, 2019.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ເວ​ເນ​ຊູ​ເອ​ລາ ທ່ານ ນິ​ໂຄ​ລັ​ສ ມາ​ດູ​ໂຣ ກ່າວ​ວ່າ ທ່ານ​ພ້ອມ​ແລ້ວ​ທີ່​ຈະ
ຈັດການເຈລະຈາ ກັບກອງກຳລັງຝ່າຍຄ້ານຂອງປະເທດ ແລະ ຈັດກນເລືອກຕັ້ງສະ
ພານິຕິບັນຍັດກ່ອນກຳນົດ.

ທ່ານ ມາ​ດູ​ໂຣ ໄດ້​ໃຫ້​ການ​ສະ​ເໜີ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ພຸດມື້ນີ້ ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ສຳ​ພາດ​
ກັບອົງການຂ່າວ RIA ຂອງ ຣັດເຊຍ, ໂດຍເວົ້າວ່າ ທ່ານມີຄວາມຍິນດີທີ່ຈະນັ່ງຢູ່ໂຕະ
ເຈລະຈາ “ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງ ເວເນຊູເອລາ.” ແຕ່ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ ມັນຈະບໍ່ມີ
ການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີຄົນໃໝ່ ຈົນຮອດປີ 2025, ເຊິ່ງເປັນການປະຕິເສດຕໍ່
ການຮຽກຮ້ອງໂດຍຜູ້ນຳຝ່າຍຄ້ານທ່ານ ຮວນ ກົວອີໂດ, ປະທານຂອງສະພາແຫ່ງ
ຊາດ ທີ່ຖືກຄວບຄຸມໂດຍພັກຝ່າຍຄ້ານ.

ທ່ານ ກົວ​ອີ​ໂດ ໄດ້​ປະ​ກາດ​ຕົນ​ເອງ​ເປັນ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ຊົ່ວ​ຄາວ​ ໃນ​ສັບ​ປະ​ດາ​ທີ່​ຜ່ານ​
ມາ ຫຼັງຈາກສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ປະກາດການດຳລົງຕຳແໜ່ງ ຂອງທ່ານ ມາດູໂຣ
ວ່າບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, ໂດຍໂຕ້ແຍ້ງວ່າ ການເລືອກຕັ້ງຄືນຂອງທ່ານໃນເດືອນ
ພຶດສະພາ 2018 ນັ້ນແມ່ນບໍ່ຍຸຕິທຳ, ຍ້ອນບັນດາຜູ້ລົງແຂ່ງຂັນຝ່າຍຄ້ານສ່ວນຫຼາຍ
ໄດ້ຖືກກີດກັ້ນຈາກການລົງແຂ່ງຂັນ ຫຼືບໍ່ກໍໄດ້ປະຕິເສດການແຂ່ງຂັນນັ້ນ.

ທ່ານ ກົວ​ອີ​ໂດ ໄດ້ຮຽກ​ຮ້ອງ​ປະ​ຊາ​ຊົນ ເວ​ເນ​ຊູ​ເອ​ລາ ໃຫ້​ອອກ​ມາ​ລວມ​ຕົວ​ກັນ​ປະ​ທ້ວງ
ຢ່າງສະຫງົບດົນສອງຊົ່ວໂມງໃນວັນພຸດມື້ນີ້ “ເພື່ອຮຽກຮ້ອງໃຫ້ກຳລັງຕິດອາວຸດມາຢູ່
ຝ່າຍດຽວກັນກັບປະຊາຊົນ.” ທ່ານໄດ້ສະເໜີການໃຫ້ອະໄພໂທດຕໍ່ບັນດາທະຫານ ຜູ້
ທີ່ໜູນຫຼັງການເຄື່ອນໄຫວຂອງທ່ານ ແລະ ປະຕິເສດລັດຖະບານສັງຄົມນິຍົມຂອງ
ທ່ານ ມາດູໂຣ.

ໃນ​ການ​ສຳ​ພາດ​ກັບ​ໂທ​ລະ​ພາບ CNN ໃນ​ວັນ​ອັງ​ຄານ​ວານນີ້, ທ່ານ ກົວ​ອີ​ໂດ ໄດ້​ກ່າວ​
ວ່າ ມັນມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ ທີ່ຈະມີການປ່ຽນລັດຖະບານດ້ວຍຄວາມສະຫງົບຈາກທ່ານ
ມາດູໂຣ ແລະ ໃນທີ່ສຸດ ກໍຈະຈັດໃຫ້ມີການເລືອກຕັ້ງທີ່ເສລີ.

ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ຍຸ​ຕິ​ທຳ ເວ​ເນ​ຊູ​ເອ​ລາ ທ່ານ ທາ​ເຣັກ ວິ​ລ​ລຽມ ຊາບ ໄດ້​ປະ​ກາດ​ໃນ​ວັນ​ອັງ
ຄານວານນີ້ວ່າ ທ່ານໄດ້ເປີດການສືບສວນສອບສວນອາຊະຍາກຳ ໃນກິດຈະກຳ
ຕ່າງໆຂອງທ່ານ ກົວອີໂດ ຕໍ່ໍລັດຖະບານສັງຄົມນິຍົມຂອງປະທານາທິບໍດີ ມາດູໂຣ,
ຍ້ອນຄວາມວຸ້ນວາຍ ທີ່ເກີດຂຶ້ນຫຼັງຈາກທ່ານ ກົວອີໂອ ໄດ້ປະກາດຕົນເອງ ເປັນປະ
ທານາທິບໍດີ ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຂອງປະເທດ. ທ່ານ ຊາບ ຍັງໄດ້ຂໍໃຫ້ສານສູງ
ສຸດ ເວເນຊູເອລາ ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ທ່ານ ກົວອີໂດ ເດີນທາງອອກຈາກປະເທດ ແລະຂັດ
ຂວາງຕໍ່ການເຂົ້າເຖິງບັນຊີການເງິນຂອງທ່ານ.

ທ່ານ​ຈອນ ໂບ​ລ​ຕັນ ທີ່​ປຶກ​ສາ​ດ້ານ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ໄດ້​ເຕືອນ​
ທ່ານຊາບ ຜ່ານທາງທວີດເຕີໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ການຮ້ອງຂໍບໍ່ໃຫ້ທ່ານ ​ກົວ​ອີ​ໂດ
ເດີນທາງອອກຈາກເວເນຊູເອລານັ້ນອາດຈະພາໃຫ້ເກີດຜົນທີ່ຕິດຕາມມາຢ່າງຮ້າຍ
ແຮງ. ທ່ານກ່າວວ່າ ຜົນທີ່ຕິດຕາມມານັ້ນ ຈະຕົກເປັນຂອງ “ພວກທີ່ພະຍາຍາມຈະ
ບ່ອນທຳລາຍປະຊາທິປະໄຕ ແລະເຮັດໃຫ້ທ່ານກົວອີໂດຕົກ​ຢູ່​ໃນ​ອັນ​ຕະ​ລາຍ.”

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ

ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ

ທ່ານອາດຈະມັກເລື້ອງນີ້ຄືກັນ

Back to top
XS
SM
MD
LG