ປະທານາທິບໍດີເວເນຊູເອລາ ທ່ານນິໂກລັສ ມາດູໂຣ ໃນການຖະແຫຼງຜ່ານທາງໂທລະ
ພາບໃນວັນອາທິດວານນີ້ ໄດ້ປະກາດແຜນ 30 ມື້ ທີ່ຈະແບ່ງປັນການໃຊ້ໄຟຟ້າ.
ໃນແຜນແບ່ງປັນໄຟຟ້າ ທ່ານມາດູໂຣ ກ່າວວ່າ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ລັດຖະບານປະເຊີນໜ້າ
ກັບນ້ຳ ແລະໂຄງຮ່າງໂທລະຄົມມະນາຄົມຂອງປະເທດ.
ໃນວັນອາທິດວານນີ້ ພວກຊາວເມືອງພາກັນເບື່ອໜ່າຍກັບໄຟຟ້າມອດແລ້ວມອດອີກ
ພາກັນປະທ້ວງໂດຍການຕີໝໍ້ ຈູດຂີ້ເຫຍື້ອຢູ່ຕາມຖະໜົນຫົນທາງ ແລະຮ້ອງດ່າຕ້ານ
ປະທານາທິບໍດີມາດູໂຣ.
ທ່ານມາດູໂຣ ກ່າວວ່າໂຮງຮຽນຈະປິດຢູ່ຕໍ່ໄປ ແລະໄລຍະເວລາການເຮັດວຽກຈະຖືກ
ຕັດລົງເພື່ອຮັກສາພະລັງງານໃນໄລຍະ 30 ມື້.
ແມ່ບ້ານຄົນນຶ່ງ ໃນນະຄອນກາຣະກັສ ໄດ້ຈົ່ມໃນວັນອາທີດວານນີ້ ໃນຂະນະທີ່ນາງ
ພະຍາຍາມຊື້ໄກ່ ແຕ່ໄດ້ພົບເຫັນວ່າເຄື່ອງຈັກທະນາຄານບໍ່ເຮັດວຽກ ແລະກ່າວວ່າ
“ບໍ່ມີໃຜອົດທົນກັບເລື້ອງນີ້ໄດ້. ບໍ່ມີນ້ຳໃຊ້ນັບແຕ່ວັນຈັນແລ້ວນີ້ ເຈົ້າໃຊ້ໂທລະສັບບໍ່
ໄດ້ ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດຈ່າຍດ້ວຍບັດ ຫຼືແມ່ນແຕ່ກິນ.”
ແມ່ບ້ານອີກຄົນນຶ່ງກ່າວວ່າ ນາງບໍ່ສາມາດເອົາອາຫານໃສ່ໃນຕູ້ເຢັນໄວ້ໄດ້ ແລະກ່າວ
ວ່າ ເວລາເຄື່ອງໃຊ້ຂອງນາງເພ ມັນເປັນໄປບໍ່ໄດ້ທີ່ຈະຊື້ມາແປງ. ທ່ານມາດູໂຣ ໄດ້ຖີ້ມ
ໂທດເລື້ອງໄຟຟ້າມອດໃສ່ ສະຫະລັດວ່າດັກໂຈມຕີ.
ຜູ້ນຳຝ່າຍຄ້ານທ່ານຮວນ ກົວອີໂດ ກ່າວວ່າ ລັດຖະບານ ປະປ່ອຍ ແລະບໍລິຫານບໍດີ
ທີ່ຕ້ອງຮັບເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບ.
ທ່ານກ່າວວ່າ “ເຂົາເຈົ້າໄດ້ນຳເອົາລະບົບໄຟຟ້າມາສູ່ຄວາມພິນາດ ເພາະວ່າເຂົາເຈົ້າ
ສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ແລະບັດນີ້ເຂົາເຈົ້າບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ ເພາະວ່າເຂົາເຈົ້າບໍ່ ມີຄວາມ
ສາມາດ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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