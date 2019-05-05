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ຜູ້​ນຳ​ຝ່າຍ​ຄ້ານ ​ເວ​ເນ​ຊູ​ລາ ຄາດ​ວ່າ​ຈະ​ມີ​ທະ​ຫານ ​ໂຕນ​ໜີຈາກ​ທ່ານ ມາ​ດູ​ໂຣ ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ​ນິ​ໂກ​ລັ​ສ ມາ​ດູ​ໂຣ ຖ່າຍ​ຮູບ​ກັບ​ພວກທະ​ຫານ ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ ສູນ​ຊ້ອມ​ທະ​ຫານ ທີ່​ເມືອງ ແອ​ລ ປາ​ວ ປະ​ເທດ ​ເວ​ເວ​ເນ​ຊູ​ລາ ວັນ​ທີ 4 ພຶດ​ສະ​ພາ 2019.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ຜູ້​ນຳ​ຝ່າຍ​ຄ້ານ​ເວ​ເນ​ຊູ​ເອ​ລາ​ ທ່ານ ​ຮວນ ກວາ​ອີ​ໂດ ກ່າວ​ວ່າ ທ່ານ​ຄິດ​ວ່າມີ​ທະ​ຫານ
ທີ່​ຈະ​ພາ​ກັນ​ຫັນ​ປ່ຽນມາ​ຕ້ານ ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ​ນິ​ໂກ​ລັ​ສ ມາ​ດູ​ໂຣ ​ຫຼາຍ​ຂຶ້ນໃນລະ
ຫວ່າງການ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ທີ່​ຈະ​ຂັບ​ໄລ່​ຜູ້​ນຳ​ທີ່​ຖືກ​ໂຈມ​ຕີ​ນັ້ນອອກ​ຈາກ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ໃນວັນ
ອັງຄານທີ່ຈະມາເຖິງນີ້.

​ໃນ​ການ​ສຳ​ພາດ​ກັບ ໜັງ​ສື​ພິມວໍ​ຊິ​ງ​ຕັນ​ໂພ​ສ​ທ໌, ທ່ານ ກວາ​ອີ​ໂດ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ທ່ານ​ຄາດ
ວ່າ ທ່ານ​ມາ​ດູ​ໂຣ ຈະ​ລາ​ອອກ​ຫຼັງຈາກ​ສະ​ມາ​ຊິ​ກ​ຄົນ​ສຳ​ຄັນ​ຂອງ​ກອງ​ທັບ​ໄດ້​ໂຕນ​ໜີ.
ແຕ່​ວ່າ, ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ທ່ານ​ມາດ​ດູ​ໂຣ ແລະ​ກວາ​ອີ​ໂດ ໄດ້ຍາດ​ແຍ່ງ​ເອົາ​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​
ໜູນ​ທາງ​ທະ​ຫານ​ນັ້ນ, ມັນ​ກໍບໍ່​ໄດ້​ມີ​ການ​ແຕກ​ແຍກ​ຢ່າງ​ຫຼວງ​ຫຼາຍ​ໃນ​ຖັນ​ແຖວ​ນັ້ນ.

ຄວາມ​ເຂັ່ງ​ຕືງສືບ​ຕໍ່​ສູງ​ຂຶ້ນໃນ​ ເວ​ເນ​ຊູ​ເອ​ລາ ນັບ​ແຕ່​ຄວາມ​ພະ​ຍາ​ຍາມທີ່​ຈະ​ໂຄ່ນລົ້ມ
ທ່ານ ມາ​ດູ​ໂຣ ໄດ້​ປະ​ສົບ​ຄວາມ​ລົ້ມ​ແຫລວ​. ກຸ່ມ​ລີ​ມາ, ທີ່​ປະ​ກອບ​ດ້ວຍ 12 ປະ​ເທດ​ຕັ້ງ​
ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ 2017 ເພື່ອ​ຊ່ວຍຢຸດ​ວິ​ກິດ​ການ​ໃນ ເວ​ເນ​ຊູ​ເອ​ລາ ຢ່າງ​ສັນ​ຕິ​ນັ້ນ, ໄດ້​ພົບ​ປະ
​ກັນ​ໃນ​ວັນ​ສຸກ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ​ຢູ່ໃນ​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ຂອງ​ປະ​ເທດ ເປ​ຣູ ແລະ​ ໄດ້​ຕັດ​ສິນ​ໃຫ້ ​
ຄິວ​ບາ ​ເປັນຜູ້ນຳ​ໜ້າ​ໃນ​ການ​ແກ້​ໄຂ​ຄວາມ​ວຸ້ນ​ວາຍນັ້ນ.

ໃນ​ວັນ​ເສົາ​ວານ​ນີ້ ທ່ານ ​ມາ​ດູ​ໂຣ ​ໄດ້​ທຳ​ການ​ຮ້ອງ​ຂໍ​ຕໍ່​ທະ​ຫານ​ໃນໂທ​ລະ​ພາບລັດ​
ຖະ​ບານ.

ຜູ​ຊາຍ​ຄົນ​ນຶ່ງ​ແຕ້ມ​ຮູບ​ທຸງ​ຊາດ ໃສ່​ຕົນ​ເອງປະ​ທ້ວງຢູ່​ຕໍ່​ໜ້າ​ຕຳ​ຫຼວດ ໄກ້​ກັບ​ຖານ​ທັບ​ອ​າກາດ La Carlota ໃນ​ນະ​ຄອນ​ກາ​ຣາ​ກັສ ວັນ​ທີ 4 ພຶດ​ສະ​ພາ 2019.
ຜູ​ຊາຍ​ຄົນ​ນຶ່ງ​ແຕ້ມ​ຮູບ​ທຸງ​ຊາດ ໃສ່​ຕົນ​ເອງປະ​ທ້ວງຢູ່​ຕໍ່​ໜ້າ​ຕຳ​ຫຼວດ ໄກ້​ກັບ​ຖານ​ທັບ​ອ​າກາດ La Carlota ໃນ​ນະ​ຄອນ​ກາ​ຣາ​ກັສ ວັນ​ທີ 4 ພຶດ​ສະ​ພາ 2019.

ທ່ານ​ໄດ້ກ່າວ ດ້ວຍ​ການ​ຂໍ​ໃຫ້​ທະ​ຫານ​ຍົກ​ປືນ​ຂຶ້ນ​ຟ້າ​ວ່າ “ພ​ວກ​ເຮົາ​ບໍ່​ແມ່ນ​ປະ​ເທດ​ທີ່
​ອ່ອນ​ແອ ແຕ່​ເປັນ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ມີ​ກອງກຳ​ລັງ​ຕິດ​ອາ​ວຸດ​ທີ່​ເຂັ້ມ​ແຂງ ທີ່​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​
ວ່າຕົນ​ເອງ​ມີ​ຄວາມພ້ອມ​ພຽງ​ກັນ ແລະ ແຂງ​ແກ່ນກວ່າທີ່​ເຄີຍ​ເປັນມ​າ. ຈົ່ງ​ເວົ້າ​ວ່າ ບໍ່
ຕໍ່​ພວກ​ທໍ​ລະ​ຍົດ! ພວກ​ທໍ​ລະ​ຍົດ​ຈົ່ງ​ໜີ​ອອກ​ໄປ. ສາ​ມັກ​ຄີ​ກັນ ແລະ ​ຈົງ​ຮັກ​ພັກ​ດີ​ຕໍ່​ລັດ​
ຖະ​ທຳ​ມະ​ນູນ, ບ້ານ​ເກີດ​ເມືອງນອນ, ການ​ປະ​ຕິ​ວັດ ແລະ ຜູ້​ບັນ​ຊາ​ການທີ່​ຖືກ​ຕ້ອງ
​ຕາມ​ກົດ​ໝາຍ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ.”

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ນິ​ໂກ​ລັ​ສ ມາ​ດູ​ໂຣ ແຫ່ງ​ເວ​ເນ​ຊູ​ເອ​ລາ ກຳ​ລັງ​ຂັ​ບ​ລົດ ກັບ​ທະ​ຫານ​ລະ​ຫວ່າງ​ການຢ້ຽມ​ຢາມ​ສູນ​ເຝິກ​ແອບ ​ທີ່​ເມືອງ​ແອ​ລ ປາວ ປະ​ເທດ​ເວ​ເນ​ຊູ​ເອ​ລາ ວັນ​ທີ 4 ພຶດ​ສະ​ພາ 2019.
ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ນິ​ໂກ​ລັ​ສ ມາ​ດູ​ໂຣ ແຫ່ງ​ເວ​ເນ​ຊູ​ເອ​ລາ ກຳ​ລັງ​ຂັ​ບ​ລົດ ກັບ​ທະ​ຫານ​ລະ​ຫວ່າງ​ການຢ້ຽມ​ຢາມ​ສູນ​ເຝິກ​ແອບ ​ທີ່​ເມືອງ​ແອ​ລ ປາວ ປະ​ເທດ​ເວ​ເນ​ຊູ​ເອ​ລາ ວັນ​ທີ 4 ພຶດ​ສະ​ພາ 2019.

ຕໍ່​ມ​າ ທ່ານ​ມາ​ດູ​ໂຣ ໄດ້ໄປ​ຢ້ຽຢາມຖານ​ທັບທະ​ຫານ​ເປັນ​ເວ​ລາ​ສາມ​ມື້​ຕິດ​ຕໍ່​ກັນ ດ້ວຍ​
ຄວາມຫວັງ​ທີ່ຈະໄດ້​ຮັບກາ​ນ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ຈາກ​ກອງທະ​ຫານ. ໂທ​ລະ​ພາບ​ລັດ​ຖະ​
ບານ​ໄດ້​ສ​ະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ທ່ານ​ ຍ່າງກັບພວກ​ທະ​ຫານໃນ​ເຄື່ອງ​ແບບ​ຫຼາຍ​ຮ້ອຍ​ຄົນ
ຫຼັງ​ຈາກ​ບັນ​ດາ​ຜູ້​ບັນ​ຊາ​ການ​ໄດ້​ລາຍ​ງານ​ຕໍ່​ທ່ານ ​ກ່ຽວ​ກັບ ​ບັນ​ຫາ​ຂອງກອງ​ທັບ.
ໂທ​ລະ​ພາບ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ສະ​ຖານ​ທີ່​ດັ່ງ​ກ່າວ​ມີ​ທະ​ຫານ​ຢູ່​ 3,500 ຄົນ.

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