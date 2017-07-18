ຝ່າຍຄ້ານ ໃນ ເວເນຊູເອລາ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ນັດຢຸດງານ ທົ່ວປະເທດ

ພວກຝ່າຍຄ້ານໃນ Venezuela ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການນັດຢຸດງານປະທ້ວງຕະຫຼອດ
ມື້ ໃນວັນພະຫັດຈະມາເຖິງນີ້ ໂດຍຫວັງວ່າ ຈະກົດດັນໃຫ້ປະທານາທິບໍດີ Nicolas
Maduro ຍົກເລີກແຜນການຮ່າງລັດຖະທໍາມະນູນສະບັບໃໝ່.ພັກຝ່າຍຄ້ານ ໄດ້ເລີ້ມ
ໃນອັນທີ່ຕົນເອີ້ນວ່າ “ເປັນບຸກໂຈມຕີຂັ້ນສຸດທ້າຍ” ຕໍ່ປະ ທານາທິບໍດີ Maduro ເພື່ອ
ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີກ່ອນກຳນົດ.
ຢູ່ໃນການລົງປະຊາມະຕິແຫ່ງຊາດທີ່ບໍ່ມີຜົນບັງຄັບ ໃນວັນອາທິດ ທີ່ຈັດຂຶ້ນໂດຍບັນ
ດາກຸ່ມຝ່າຍຄ້ານຕ່າງໆ ຊາວເວເນຊູເອລາ ຫລາຍກວ່າເຈັດລ້ານຄົນ ເກືອບນຶ່ງສ່ວນ
ສາມ ຂອງຜູ້ມີສິດປ່ອນບັດໃນປະເທດ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະທານາທິບໍດີ Maduro ຍົກ
ເລີກແນວຄິດທີ່ຈະເລືອກຕັ້ງສະພາພິເສດ ເພື່ອມາຮ່າງລັດຖະທຳມະນູນສະບັບໃໝ່
ຂອງປະເທດ.
ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣໍາ ກ່າວໃນຕອນແລງວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ສະຫະລັດຈະເອົາ
ບາດກ້າວ “ທີ່ແຂງຂັນແລະຢ່າງວ່ອງໄວທາງດ້ານເສດຖະກິດ” ຖ້າຫາກປະທານາທິ
ບໍດີ Maduro ປະຕິບັດຕາມແຜນການຂອງທ່ານ.
ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫລງການສະບັບນຶ່ງວ່າ “ຊາວເວເນຊູເອລາ
ອີກເທື່ອນຶ່ງ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າ ເຂົາເຈົ້າພາກັນຢືນຢູ່ ກັບປະຊາທິປະ
ໄຕ ສິດເສລີພາບແລະການປົກຄອງດ້ວຍຕົວບົດກົດໝາຍ. ການເອົາມາດຕະການ
ທີ່ເຂັ້ມແຂງ ແລະກ້າຫານຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ແມ່ນຍັງສືບຕໍ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການເອົາຫົວຊາ
ໂດຍຜູ້ນຳທີ່ບໍ່ດີ ທີ່ໄຝ່ຝັນຢາກເປັນຈອມຜະເດັດການ.”
ປະທານາທິບໍດີ Maduro ຮ້ອງການລົງປະຊາມະຕິຂອງພວກຝ່າຍຄ້ານວ່າຜິດກົດ
ໝາຍ ແລະດຳເນີນການຕໍ່ໄປ ກ່ຽວກັບແຜນ ທີ່ຈະລົງຄະແນນສຽງເລືອກຕັ້ງ
ສະພາພິເສດ ໃນວັນທີ 30 ກໍລະກົດນີ້.
ປະທານາທິບໍດີເວົ້າວ່າ ການປ່ຽນແປງລັດຖະທຳມະນູນແມ່ນຊ່ອງທາງດຽວທີ່ຈະ
ແກ່ດຶງເອົາເວເນຊູເອລາອອກຈາກຈາກເຫວເລິກທາງດ້ານເສດຖະກິດແລະວິກິດ
ການທາງດ້ານສັງຄົມ.
ທ່ານກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຝ່າຍຄ້ານ ກັບຄືນມາສູ່ຄວາມສະຫງົບສຸກ
ໃຫ້ຄວາມນັບຖືຕໍ່ລັດຖະທໍາມະນູນ ເພື່ອນັ່ງລົງ ແລະໂອ້ລົມກັນ. ມາເລີ້ມລົມກັນຮອບ
ໃໝ່ ລົມກັນເລື່ອງສັນຕິພາບ.”
ພວກຝ່າຍຄ້ານກ່າວວ່າ ການເລືອກຕັ້ງສະພາຈະມີການໂກງຄະແນນເພື່ອເຫັນພ້ອມ
ກັບປະທານາທິບໍດີ Maduro ຊຶ່ງພວກເຂົາເຈົ້າກ່າວວ່າ ການຂຽນລັດຖະ ທໍາມະນູນ
ໃໝ່ ບໍ່ມີຄວາມໝາຍຫຍັງ ແຕ່ເປັນແຜນການ ຂອງປະທານາທິບໍດີເພື່ອຍຸບສະຖາບັນ
ແຫ່ງຊາດ ແລະເຮັດໃຫ້ເວເນຊູເອລາ ກາຍເປັນປະເທດຜະເດັດການສັງຄົມນິຍົມ
ໂດຍປ່ອຍໃຫ້ສະພາແຫ່ງຊາດ ທີ່ນຳພາໂດຍພັກຝ່າຍບໍ່ມີຄວາມໝາຍຫຍັງ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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