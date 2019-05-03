ທ່ານ ນີໂຄລັສ ມາດູໂຣ (Nicolas Maduro), ປະທານາທິບໍດີສັງຄົມນິຍົມຂອງເວເນຊູເອລາທີ່ພະຍາຍາມຢຶດໜ່ຽວອຳນາດໄວ້ໃຫ້ແໜ້ນ ໃນວັນພະຫັດວານໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ກຳລັງທະຫານປະກອບອາວຸດຂອງປະເທດຄັດຄ້ານຕໍ່ "ການວາງແຜນເຮັດລັດຖະປະຫານໃດໆທັງໝົດເລີຍ" ພາຍຫລັງທີ່ຜູ້ນຳຝ່າຍຄ້ານ ຮວານ ກວາອີໂດ (Juan Guaido) ບໍ່ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນການເຮັດໃຫ້ພວກຜູ້ນຳທາງທະຫານແປພັກໄດ້.
ຫລັງຈາກມີການເດີນຂະບວນປະທ້ວງຄັ້ງໃຫຍ່ເພື່ອຕ້ານລັດຖະບານຂອງທ່ານ ເປັນເວລາສອງວັນແລ່ວ ທ່ານມາດູໂຣທີ່ດີ້ນຮົນຢູ່ນັ້ນ ກໍກ່າວຢູ່ໃນງານທີ່ຖ່າຍອອກໂທລະພາບພ້ອມກັບຜູ້ບັນຊາການລະດັບສູງຂອງກອງທັບວ່າ "ແມ່ນ, ພວກເຮົາກຳລັງຢູ່ໃນລະຫວ່າງການສູ້ລົບຢູ່; ຈົ່ງຍົກສູງກຳລັງໃຈໃນການຕໍ່ສູ້ຄັ້ງນີ້ ເພື່ອປົດອາວຸດຂອງພວກໃດກໍຕາມທີ່ຂາຍຊາດ, ຄົນໃດກໍຕາມທີ່ວາງແຜນຈະເຮັດການລັດຖະປະຫານ.”
ສ່ວນທ່ານ ກວາອີໂດ (Guaido) ທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນໂດຍກຳລັງຮັກສາຄວາມສະຫງົບທີ່ມີມີແນວຄິດຄອນແຄນທີ່ມີຈຳນວນນ້ອຍນັ້ນ ໃນຕອນຕົ້ນໆ ອາທິດນີ້ ກໍໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການລຸກຮືຂຶ້ນຕ້ານທ່ານມາດູໂຣ. ຫລາຍພັນຄົນພາກັນໄປເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ຕາມຖະໜົນຫົນທາງຂອງນະຄອນຫລວງກາຣາກັສ (Caracas) ໃນວັນອັງຄານ ແລະວັນພຸດຜ່ານມາ ໂດຍໄດ້ພາກັນແກວ່ງກ້ອນຫີນໃສ່ກຳລັງຮັກສາຄວາມສະຫງົບ ທີ່ຍິງຕອບຄືນດ້ວຍການໃຊ້ກະສຸນປືນແທ້, ລູກປືນຢາງ ແລະອາຍແກັສນ້ຳຕາ ເປັນບາງຄັ້ງຄາວນັ້ນ. ມີ 4 ຄົນເສຍຊີວິດຢູ່ໃນການປະທະກັນເລັກນ້ອຍ ແລະຫລາຍສິບຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ.
ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ປາກົດວ່າບໍ່ມີການແປພັກຂອງບັນດາຜູ້ນຳທາງທະຫານເປັນຈຳນວນຫລວງຫລາຍໄປຫາທ່ານກວາອີໂດ, ຜູ້ນຳສະພາແຫ່ງຊາດທີ່ປະກາດໂຕເອງວ່າ ເປັນປະທານາທິບໍດີໃນໄລຍະຂ້າມຜ່ານຂອງປະເທດ ໃນເດືອນມັງກອນຜ່ານມາ ທີ່ໄດ້ຖືກຮັບຮູ້ໂດຍສະຫະລັດ ແລະປະເທດອື່ນປະມານ 50 ປະເທດ ວ່າເປັນຜູ້ນຳອັນຊອບທຳຂອງປະເທດທີ່ຢູ່ໃນຂົງເຂດອາເມຣິກາໃຕ້ແຫ່ງນັ້ນ ເລີຍ.
ທ່ານກວາອີໂດເວົ້າວ່າ ການເຄື່ອນໄຫວທີ່ໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມເຕັມທີ່ຈະເລີ້ມຂຶ້ນ ອີກໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ຊຶ່ງຈະນຳໄປສູ່ການເດີນຂະບວນໃຫຍ່. ແຕ່ວ່າ ຖະໜົນຫົນທາງສາຍຕ່າງໆຂອງນະຄອນກາຣາກາສ ກໍມິດງຽບຢູ່.
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງຂອງສະຫະລັດກຳລັງສືບຕໍ່ອອກສຽງສະໜັບສະໜຸນຂອງຕົນ ໃຫ້ມີການລຸກຮືຂຶ້ນຕ້ານທ່ານມາດູໂຣ. ໃນຊ່ວງການອະທິຖານສວດມົນຢູ່ໃນທຳນຽບຂາວນັ້ນ ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳຂອງສະຫະລັດ ກ່າວວ່າ "ຂ້າພະເຈົ້າຢາກເລີ້ມຕົ້ນດ້ວຍການສົ່ງຄຳອະທິຖານໄປຫາປະຊາຊົນເວເນຊູເອລາໃຫ້ສຳເລັດໃນການຕໍ່ສູ້ອັນຖືຕ້ອງຊອບທຳເພື່ອເສລີພາບຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ. ການກົດຂີ່ທີ່ໂຫດຮ້າຍຕໍ່ປະຊາຊົນເວເນຊູເອລາຕ້ອງຍຸຕິລົງ ແລະມັນຕ້ອງສິ້ນສຸດລົງໃນໄວໆນີ້."
ທ່ານກ່າວເພີ້ມອີກວ່າ "ຜູ້ຄົນພາກັນຫິວໂຫຍ. ພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ມີອາຫານ, ບໍ່ມີນ້ຳກິນ ແລະນີ້ແມ່ນປະເທດທີ່ຄັ້ງນຶ່ງເຄີຍເປັນປະເທດທີ່ຮັ່ງມີທີ່ສຸດປະເທດນຶ່ງໃນໂລກ. ສະນັ້ນ ພວກເຮົາຂໍອວຍພອນໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີສຸຂະພາບເຂັ້ມແຂງດີ, ພວກເຮົາຈະໄປທີ່ນັ້ນເພື່ອຊ່ວຍເຂົາເຈົ້າ ແລະພວກເຮົາຈະຢູ່ທີ່ນັ້ນ ເພື່ອຊ່ວຍເຂົາເຈົ້າ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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