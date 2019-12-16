ການເຈລະຈາ ກ່ຽວກັບ ສະພາບອາກາດທີ່ດົນທີ່ສຸດເທົາທີ່ເຄີຍມີມາຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ສິ້ນສຸດລົງໃນນະຄອນຫຼວງ ມາດຣິດ ເມື່ອວັນອາທິດວານນີ້, ດ້ວຍປະເທດຕ່າງໆໄດ້ຕົກລົງກັນ ທີ່ຈະຂະຫຍາຍການປະຕິບັດການຕັດອາຍຄາບັອນ ໃນປີໜ້າ, ແຕ່ໄດ້ເລື່ອນການຕັດສິນໃຈທີ່ຊັດເຈນ ໃນຂົງເຂດທີ່ສຳຄັນ.
ບັນດານັກວິຈານໄດ້ກ່າວຫາຜູ້ປ່ອຍຄວັນພິດທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງໂລກຫຼາຍປະເທດ, ລວມທັງ ສະຫະລັດ, ກ່ຽວກັບ ການກີດກັ້ນຂັ້ນຕອນຕ່າງໆເພື່ອແກ້ໄຂວິກິດການສະພາບອາກາດທີ່ກຳລັງຮຸນແຮງຂຶ້ນ.
ມັນມີຄວາມກ້າວໜ້າບາງຢ່າງ ແລະ ການປະນີປະນອມກັນ. ສະຫະພາບ ຢູໂຣບ, ໂດຍບໍ່ລວມປະເທດ ໂປແລນ, ໄດ້ສັນຍາໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາວ່າຈະບັນລຸການປ່ອຍຄວັນພິດສູນເປີເຊັນພາຍໃນປີ 2050. ບັນດາຜູ້ແທນທັງຫຼາຍໄດ້ຕົກລົງທີ່ຈະຍົກລະດັບແຜນການຕັດການປ່ອຍອາຍຄາບັອນ. ແຕ່ເຂົາເຈົ້າບໍ່ສາມາດທີ່ຈະຕົກລົງກັນ ກ່ຽວກັບ ເປົ້າໝາຍທີ່ຈະແຈ້ງ, ກົດລະບຽບຕ່າງໆສຳລັບຕະຫຼາດອາຍຄາບັອນ ຫຼື ການໃຫ້ເງິນທຶນສຳລັບປະເທດທີ່ທຸກຍາກ ເພື່ອປັບຕົວ ແລະ ຕອບຮັບຕໍ່ສະພາບອາກາດປ່ຽນແປງ. ສິ່ງດັ່ງກ່າວນັ້ນໄດ້ເພີ່ມຄວາມກົດດັນສຳລັບປີໜ້າ, ເມື່ອຂໍ້ຕົກລົງສະພາອາກາດ ປາຣີ ປີ 2015 ຈະເລີ່ມດຳເນີນການ.
ຄະນະຜູ້ແທນຂອງປະເທດ ຄອສຕາ ຣີກາ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາຕົກລົງກັນບໍ່ໄດ້ໃນຄັ້ງນີ້, ແຕ່ພວກເຮົາກໍໄດ້ທຳຄວາມກ້າວໜ້າ. ໃນຂະນະທີ່ຄົນອື່ນຫຼາຍຄົນໄດ້ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນນັ້ນ, ພວກເຮົາມີຄວາມຜິດຫວັງທີ່ວ່າ ພວກເຮົາໄດ້ປະສົບຄວາມລົ້ມແຫຼວທີ່ຈະຫາຂໍ້ຕົກລົງກັນອີກຄັ້ງນຶ່ງ.”
ການເຈລະຈາດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຖືກຄອບງຳໂດຍການຄົ້ນພົບທີ່ໜ້າຕົກໃຈຫຼາຍຄັ້ງ ກ່ຽວກັບ ຜົນກະທົບທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ກ່ຽວກັບສະພາບອາກາດປ່ຽນແປງຕໍ່ມະຫາສະໝຸດ, ປ່າ ແລະ ນ້ຳກ້ອນຂອງພວກເຮົາ. ແມ່ນກະທັ້ງການປ່ອຍແກັສເຮືອນແກ້ວໄດ້ສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງລະດັບທີ່ເປັນສະຖິຕິ. ບັນດານັກວິຈານໄດ້ກ່າວຫາປະເທດທີ່ປ່ອຍຄວັນພິດທີ່ໃຫຍ່ຄືປະເທດ ບຣາຊິລ, ອອສເຕຣເລຍ ແລະ ສະຫະລັດ ທີ່ມີກຳນົດຈະອອກຈາກຂໍ້ຕົກລົງສະພາບອາກາດດັ່ງກ່າວໃນປີໜ້ານັ້ນ, ກ່ຽວກັບ ການກີດກັ້ນຄວາມກ້າວໜ້າໃນນະຄອນຫຼວງ ມາດຣິດ.
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