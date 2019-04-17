ໃນຂະນະທີ່ພະນັກງານກວດກາເບິ່ງຄວາມໝັ້ນຄົງທາງໂຄງຮ່າງຂອງພະວິຫານ ນໍເທຣີດາມຂອງຝຣັ່ງ ແລະດຳເນີນງານ ເພື່ອສະຫລຸບຄວາມເສຍຫາຍທັງໝົດ ຍ້ອນໄຟໄໝ້ຢ່າງໃຫຍ່ຢູ່ໃນສະຖານທີ່ອັນໂດດເດັ່ນຂອງນະຄອນປາຣີທີ່ສ້າງມາໄດ້ຫລາຍສັດຕະວັດແລ້ວນັ້ນ, ປະທາທິບໍດີ ເອັມມານູແອລ ມາກຣົງຂອງຝຣັ່ງ ກໍໄດ້ພັກດັນໃຫ້ຕັ້ງເປົ້າໝາຍທີ່ບັນລຸໄດ້ຍາກໃນການບູລະນະສ້າງສາກັບຄືນມາອີກພາຍໃນ 5 ປີຂ້າງໜ້າ.
ທ່ານໄດ້ໃຫ້ຄຳສະເໜີ ໃນການບູລະນິສ້າງສາພະວິຫານດັ່ງກ່າວຄືນມາອີກໃຫ້ "ງາມກວ່າເກົ່າອີກ" ຢູ່ໃນການກ່າວປາໄສຕໍ່ປະຊາຊົນທົ່ວປະເທດໃນຄືນວັນອັງຄານວານນີ້ ແລະ ໄດ້ມີແຜນທີ່ຈະປະຊຸມກັບຄະນະລັດຖະບານຂອງທ່ານເພື່ອປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບການກໍ່ບູລະນະສ້າງສານັ້ນ ແລະເງິນທຶນທີ່ຕ້ອງມີເພື່ອເຮັດໃຫ້ມັນສຳເລັດ.
ທ່ານໄດ້ມີການເລີ້ມຕົ້ນທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ແລ້ວ ໂດຍທີ່ມີພົນລະເມືອງຝຣັ່ງທີ່ຮັ່ງມີ ແລະ ບັນດາທຸລະກິດໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າຈະໃຫ້ທຶນຊ່ວຍເຫລືອໄປແລ້ວປະມານ 800 ລ້ານໂດລາ.
ເບິ່ງວີດິໂອກ່ຽວກັບຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ
ແຕ່ວ່າ ພວກທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການດຳເນີນຄວາມພະຍາຍາມໃນການຟື້ນຟູພະວິຫານ ທີ່ມີລັກສະນະປະຫວັດສາດແຫ່ງອື່ນຄືນໃໝ່ ໄດ້ເຕືອນວ່າ ວຽກງານແບບ ນັ້ນສາມາດໃຊ້ເວລາຫລາຍທົດສະວັດຈຶ່ງຈະສຳເລັດ.
ໄຟໄດ້ລຸກໄໝ້ໃນແລງວັນຈັນຜ່ານມາແລະມີພວກນັກດັບໄຟ 400 ຄົນ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນຕໍ່ສູ້ກັບໄຟທີ່ກຳລັງເຜົາໄໝ້ຢູ່ເປັນເວລາຫຼາຍກວ່າ 9 ຊົ່ວໂມງ ເພື່ອລະງັບໃຫ້ມັນລົງສູ່ລະດັບທີ່ຄວບຄຸມໄດ້ນັ້ນ ໄປ.
ພະວິຫານທຸກແຫ່ງໃນຝຣັ່ງຈະລັ່ນລະຄັງຂອງຕົນໃນແລງວັນພຸດມື້ນີ້ ເພື່ອເປັນຂີດໝາຍຄົບຮອບ 48 ຊົ່ວໂມງຫລັງຈາກໄຟໄດ້ເລີ້ມຕົ້ນໄໝ້ຂຶ້ນ.
ຍອດ ແລະຫຼັງຄາຂອງພະວິຫານໄດ້ພັງລົງ ແຕ່ວ່າ ຝາ, ຫໍລະຄັງທີ່ເປັນສັນຍາລັກອັນໂດດເດັ່ນ ແລະປ່ອງຢ້ຽມແກ້ວທີ່ມົນໆ ເປັນສີຕ່າງໆ ຂອງພະວິຫານດັ່ງກ່າວແມ່ນຍັງເຫລືອຢູ່ຄືເກົ່າ.
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ເວົ້າວ່າ ວຽກງານສິນລະປະກຳບາງອັນພ້ອມກັບຫ້ອງໃຫຍ່ ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ, ແຕ່ວ່າ ວັດຖຸຕ່າງໆ ແລະສິລະປະກຳຕ່າງໆຍັງຄົງເຫລືອຢູ່ຄືເກົ່າ ແລະຈະຖືກນຳໄປໄວ້ຫໍພິພິດທະພັນ ລູບເວຣິ (Louvre)
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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