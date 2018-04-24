ວໍຊິງຕັນ ຕ້ອນຮັບ ການມາຢ້ຽມຢາມ ຂອງ ທ່ານມາກຣົງ ຢ່າງເປັນທາງການ

ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣໍາ ຕ້ອນຮັບ ປະທານາທິບໍດີຝຣັ່ງ ທ່ານເອັມ
ມານູຍແອລ ມາກຣົງ ຢ່າງເປັນທາງການດ້ວຍພິທີອັນສະງ່າຜ່າເຜິຍ ໃນວັນອັງຄານມື້
ນີ້ຢູ່ທີ່ທໍານຽບຂາວ ກ່ອນຜູ້ນຳທັງສອງເປີດການສົນທະນາຫາລື ແລະຈັດງານລ້ຽງຮັບ
ຮອງ ເພື່ອຮັບປະທານອາຫານຄ່ຳ ຢ່າງເປັນທາງການ ໃນແລງມື້ນີ້.
ພີທີດັ່ງກ່າວມີກຳນົດວ່າຈະຮວມທັງທະຫານເກືອບ 500 ຄົນ ຈາກທັງຫ້າເຫລົ່າທັບ
ຂອງສະຫະລັດ ໃນຂະນະທີ່ງານລ້ຽງຮັບຮອງອາຫານຄໍ່າຢ່າງເປັນທາງການເທື່ອທຳ
ອິດຂອງປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ແມ່ນຈະຮວມທັງ ການໃຫ້ຄວາມບັນເທີງ ຈາກຄະນະ
ສະແດງໂອເປຣາແຫ່ງຊາດຂອງວໍຊິງຕັນ.
ການປະຊຸມສອງຝ່າຍໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ແມ່ນຈະຮວມທັງຫຼາຍບັນຫາ ທີ່ສຳຄັນຂອງ
ໂລກທີ່ພວມປະເຊີນໜ້າ ກັບລັດຖະບານຂອງສອງປະເທດຮວມທັງສົງຄາມ ໃນຊີເຣຍ
ໂຄງການນິວເຄລຍຂອງອີຣ່ານ ແລະປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ມີແຜນຈະ ເກັບພາສີຕໍ່ອາ
ລູມີນຽມ ແລະເຫຼັກກ້າທີ່ນຳເຂົ້າ.
ປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ຖືເປັນກຽດອັນຍິ່ງໃຫຍ່ໃນມິດຕະພາບຂອງທ່ານກັບປະທານາ
ທິ
ບໍດີມາກຣົງ ຊຶ່ງເປັນນຶ່ງໃນເຫດຜົນທີ່ທ່ານໄດ້ເຊື້ອເຊີນປະທານາທິບໍດີຝຣັ່ງ ເປັນແຂກ
ພິເສດຄົນທຳອິດ ໃນງານລ້ຽງຮັບຮອງເພື່ອຮັບປະທານອາຫານຄໍ່າໃນ ນາມຜູ້ນຳຂອງ
ຕ່າງປະເທດ ໂດຍລັດຖະບານຂອງທ່ານ.
ປະທານາທິບໍດີມາກຣົງ ກ່າວໃນເວລາທີ່ທ່ານເດີນທາງມາເຖິງນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ
ວ່າ “ການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້ ມີຄວາມສຳຄັນ ກ່ຽວກັບບົດບາດຂອງພວກເຮົາໃນປັດຈຸບັນ ໃນຂະນະທີ່ມີຫຼາຍໆຢ່າງທີ່ບໍ່ແນ່ນອນ ມີບັນຫາ ແລະໃນເວ ລາດຽວກັນ ກໍມີຂົ່ມຂູ່.”
ປະທານາທິບໍດີມາກຣົງ ແນ່ນອນວ່າ ຈະໃຊ້ການສົນທະນາຫາລືຢູ່ທໍານຽບຂາວ ເພື່ອພະຍາຍາມຊັກຊວນປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ບໍ່ໃຫ້ຖອນອອກຈາກຂໍ້ຕົກລົງນິວເຄລຍ
ຂອງຫົກປະເທດກັບອີຣ່ານ. ປະທານາທິບໍດີທຣໍາມັກເອີ້ນຂໍ້ຕົກລົງນີ້ຢູ່ສະເໝີີວ່າເປັນ
ຂໍ້ຕົກລົງທີ່ບໍ່ດີ. ທ່ານກຳລັງປະເຊີນໜ້າກັບເສັ້ນຕາຍ ໃນວັນທີ 12 ເດືອນພຶດສະພາ
ອີກຄັ້ງນຶ່ງ ເພື່ອຍົກເວັ້ນການລົງໂທດທາງດ້ານເສດຖະກິດ ຕໍ່ ອີຣ່ານ ທີ່ເປັນພາກ
ສ່ວນນຶ່ງຂອງການຕົກລົງ.
ອີຣ່ານຈະຖືວ່າການລົງໂທດຄືນໃໝ່ນັ້ນ ເປັນການຍົກເລີກຂໍ້ຕົກລົງ ແລະຂົ່ມຂູ່ວ່າຈະ
ລິເລີ້ມໂຄງການນິວເຄລຍຂອງຕົນຄືນໃໝ່.
ປະທານາທິບໍດີມາກຣົງໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານຮູ້ວ່າຂໍ້ຕົກລົງກັບອີຣ່ານບໍ່ແມ່ນຂໍ້ຕົກລົງທີີ່ດີ
ທີ່ສຸດ ແຕ່ກໍບໍ່ມີ “ແຜນທີສອງ.”
ປະທານາທິບໍດີທຣໍາຍັງມີເວລາຮອດວັນທີ 1 ເດືອນພຶດສະພາ ເພື່ອຈະຍົກເວັ້ນ ການ
ເກັບພາສີເຫຼັກກ້າແລະອາລູມີນຽມ ທີ່ນຳເຂົ້າຂອງຢູໂຣບ ຫຼືບໍ່ດັ່ງນັ້ນກໍອາດ ຈະປະເຊີນ
ໜ້າກັບສົງຄາມການຄ້າ.
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