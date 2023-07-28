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ທ່ານມາກຣົງ ກ່າວວ່າ ສາມາດ 'ຕິດຕໍ່' ທ່ານບາຊູມຂອງໄນເຈີໄດ້ ແລະທ່ານກໍມີ 'ສຸຂະພາບດີ'

  • ວີໂອເອ
ບັນດາຜູ້ສະໜັບສະໜຸນທະຫານທີ່ເປັນກະບົດ ພາກັນປະທ້ວງຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງ ນິອາເມ, ໄນເຈີ, ວັນທີ 27 ກໍລະກົດ 2023.

ປະທານາທິບໍດີຝຣັ່ງ ທ່ານເອັມມານູເອລ ມາກຣົງ ກ່າວຕໍ່ປະທານາທິບໍດີຂອງໄນເຈີ ທ່ານໂມຮໍາເມັດ ບາຊູມ ໃນຕອນເຊົ້າວັນສຸກມື້ນີ້, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງ ປະເທດຂອງຝຣັ່ງ ທ່ານນາງແຄັດເທີຣີນ ໂຄໂລນນາ ທີ່ກ່າວຕໍ່ ອົງການຂ່າວ AFP. ອີງຕາມທ່ານນາງໂຄໂລນນາແລ້ວ ທ່ານມາກຣົງກ່າວວ່າ ສາມາດ “​ຕິດ​ຕໍ່” ​ກັບທ່ານບາຊູມ (Bazoum) ໄດ້​ຢູ່ ແລະທ່ານກໍ “ມີສຸຂະພາບດີ.”

ແຜນທີ່ ປະເທດໄນເຈີ.
ແຜນທີ່ ປະເທດໄນເຈີ.

ພວກຜູ້ນໍາກອງທັບຂອງໄນເຈີ ໄດ້ປະກາດການສະໜັບສະໜຸນ ຂອງພວກເຂົາ ເພື່ອປົດທ່ານບາຊູມ ອອກ​ຈາກຕໍາແໜ່ງໃນວັນພຸດຜ່ານ​ມານີ້, ໂດຍ​ບໍ່​ຍອມ​ຮັບ​ຟັງ​ຫາງສຽງຮຽກຮ້ອງຈາກທົ່ວໂລກ ທີ່ໄດ້ປະນາມຕໍ່ການ​ຢຶດ​ອຳ​ນາດແລະ​ການເຄົາລົບຕໍ່​ການ​ປົກ​ຄອງ​ດ້ວຍ​ຕ​ໄວ​ບ​ໄກົດໝາຍ ແລະລະບຽບດ້ານປະຊາທິປະໄຕຂອງປະເທດ.

ທ່ານອັບ​ແດລ ຟາໂຕ ມູຊາ (Abdel Fatau Musah), ກໍາມາທິການ ກິດຈະ ການດ້ານການເມືອງ ແລະດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງປະຊາຄົມເສດຖະກິດບັນດາປະເທດໃນເຂດອາຟຣິກາຕາເວັນຕົກ ຫຼື ECOWAS ບອກກັບທ່ານເຈມສ໌ ບຸດ ຕີ (James Butty) ຈາກ VOA ວ່າ “ທ່ານບາຊູມ ຍັງຄົງຢູ່ໃນໜ້າທີ່ ແລະ ເປັນປະທານາທິບໍດີຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະຕ້ອງໄດ້ມີ​ການມອບຄືນ​ຕຳ​ແໜ່ງໃຫ້​ແກ່ທ່ານ ໄວທີ່ສຸດ.”

ແຟ້ມຮູບ-ປະທານາທິບໍດີໄນເຈີ ທ່ານໂມຮໍາເມັດ ບາຊູມ, ຢູ່ທີ່ທໍານຽບປະທານາທິບໍດີ ໃນນະຄອນຫຼວງນິອາເມ, ປະເທດໄນເຈີ, ວັນທີ 16 ມີນາ 2023.
ແຟ້ມຮູບ-ປະທານາທິບໍດີໄນເຈີ ທ່ານໂມຮໍາເມັດ ບາຊູມ, ຢູ່ທີ່ທໍານຽບປະທານາທິບໍດີ ໃນນະຄອນຫຼວງນິອາເມ, ປະເທດໄນເຈີ, ວັນທີ 16 ມີນາ 2023.

ທ່ານມູຊາ ກ່າວວ່າ “ປະ​ມຸກຂອງປະ​ເທດຢູ່ໃນພູມິພາກ ຈະຈັດກອງປະຊຸມສຸດຍອດພິເສດຂຶ້ນ, ເຊິ່ງເປັນກອງປະຊຸມສຸດຍອດແບບສຸກເສີນ ກ່ຽວກັບສະຖານະການທີ່ເກີດຂຶ້ນ ໃນທ້າຍອາທິດແລ້ວນີ້ ເພື່ອກໍານົດໃນສິ່ງທີ່ເປັນເຄື່ອງວັດແທກ ເພື່ອໃຫ້ໝັ້ນໃຈວ່າ ຈະມີການມອບຄືນຕຳ​ແໜ່ງນັ້ນ.”

ອ່ານຂ່າວນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ

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