ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງມາເຊໂດເນຍ ທ່ານໂຊຣານ ຊາວີ (Zoran Zaev) ກ່າວວ່າ
ໃນທັງໝົດຂອງເຂດບາລກັງ ຈະໄດ້ຮັບຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງແລະສັນຕິພາບ ທີ່ຍາວ
ນານເວລາມາເຊໂດເນຍ ເຂົ້າຮ່ວມກັບອົງການເນໂຕ້.
ທ່ານຊາວີ ກ່າວໃນໂຊເຟຍ, ປະເທດໂບລເກເຣຍ ໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ2 ມື້ ກ່ອນ
ທີ່ມາເຊໂດເນຍ ລົງນາມເຂົ້າຫາສູນກາງຂອງອົງການເນໂຕທີ່ບຣັສໂຊລ. “ມາເຊ
ໂດເນຍ ໄດ້ລໍຖ້າມາເປັນເວລາ 27 ປີ ເພື່ອເຂົ້າເປັນສະມາຊິກຂອງອົງການເນໂຕ
ຊຶ່ງທ່ານຊາວີກ່າວວ່າ ມາເຊໂດເນຍ ໄດ້ມີຄວາມຫວັງທີ່ຈະມີການເປີດປະຕູໄວ້.”
ກຣີສ ໄດ້ກີດຂວາງຄວາມພະຍາຍາມຂອງມາເຊໂດເນຍ ທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມກັບອົງການ
ເນໂຕ ແລະສະຫະພາບຢູໂຣບ ຍ້ອນວ່າການໂຕ້ຖຽງກັນກ່ຽວກັບການໃຊ້ຊື່ມາເຊໂດ
ເນຍ -- ຊຶ່ງທັງສອງປະເທດ ໄດ້ມີປະຫວັດສາດຮ່ວມກັນທາງພາກເໜືອຂອງກຣິສ
ແລະອະດີດສາທາລະນະຢູກົສລາວີ.
ທັງສອງປະເທດ ໄດ້ຕົກລົງວ່າຈະປ່ຽນຊື່ປະເທດດັ່ງກ່າວ ເປັນສາທາລະນະມາເຊໂດເນຍ
ເໜືອ. ຕົນວາງແຜນວ່າຈະເຜີຍແພ່ຕົນເອງ ໂດຍຊື່ນັ້ນ ເວລາກຣິສ ເຫັນດີຮັບເອົາເຂົ້າ
ເປັນສະມາຊິກຂອງອົງການເນໂຕ້.
ບັນດາ 29 ປະເທດສະມາຊິກຂອງອົງການເນໂຕ້ ຕ້ອງໄດ້ຮັບເອົາມາເຊໂດເນຍເຂົ້າເປັນ
ສະມາຊິກກ່ອນທີ່ ຈະເຂົ້າຮ່ວມໄດ້. ການເປັນສະມາຊິກຂອງສະຫະພາບຢູໂຣບ ຄາດວ່າ
ຈະເລີ້ມເວົ້າເຖິງ ໃນທ້າຍປີນີ້.
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