ມາເຊໂດເນຍ “ກຳລັງຫັນໜ້າກັບຄືນເຂົ້າໄປສູ່ການເປັນສະມາຊິກ” ຂອງສະຫະພາບຢູໂຣບ ຫຼື EU, ອີງຕາມປະທານນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດຂອງສະຫະພາບຢູໂຣບ ທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ມາເຊໂດເນຍ ສືບຕໍ່ເຮັດຕາມການປະຕິຮູບທີ່ທາງສະຫະພາບຢູໂຣບໄດ້ສະເໜີໄປ.
ທ່ານນາງເຟເດີຣິກາ ໂມເກຣີນີ (Federica Mogherini) ຈາກສະຫະພາບຢູໂຣບ ກ່າວສັນລະເສີນນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງມາເຊໂດເນຍ ທ່ານ ໂຊຣັນ ຊຽບວ໌ (Zoran Zaev) ໃນການຢ້ຽມຢາມເມືອງ ສໂກຈີ ໃນວັນພຸດວານນີ້.
“ທ່ານໄດ້ເດີນທາງມາໄກແລ້ວ ແລະແມ່ນແລ້ວ ຂ່າວດີກໍແມ່ນວ່າ ທ່ານກັບຄືນມາແລ້ວ,” ຊຶ່ງທ່ານນາງໂມເກຣີນີ ໄດ້ກ່າວໄວ້ ແລະໄດ້ກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ນີ້ແມ່ນຄວາມສຳເລັດທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ ທີ່ທ່ານຄວນຈະພູມໃຈ. ທ່ານສາມາດສະເຫຼີມສະຫຼອງໄດ້ແລ້ວ.”
ແຕ່ວ່າ ເຈົ້າໜ້າທີ່ ອີຢູ ໄດ້ຊຸກຍູ້ໃຫ້ ອາແຊັບ (Azev) ໃຫ້ລົງລຶກ ແລະຍຶດໝັ້ນຕໍ່ການແນະນຳສຳລັບການປະຕິຮູບທາງເສດຖະກິດ ທີ່ຈຳເປັນ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຕາມມາດຕະຖານຂອງ EU.
ນອກນັ້ນ ທ່ານນາງຍັງໄດ້ກ່າວວ່າ ເພິ່ນເຊື່ອວ່າ “ມັນຈະເປັນໄປໄດ້ແທ້ໆ” ສຳລັບມາເຊໂດເນຍ ແລະກຣິສ ທີ່ຈະແກ້ໄຂບັນຫາຜິດຖຽງກັນອັນຍາວນານ ກ່ອນກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ອີຢູ ທີ່ກຳນົດວ່າຈະມີຂຶ້ນ ໃນເດືອນມິຖຸນາທີ່ຈະມາເຖິງນີ້.
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