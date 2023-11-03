ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງທະຫານຂອງສະຫະລັດ ໃຫ້ແກ່ຢູເຄຣນ ມູນຄ່າ 425 ລ້ານໂດລາ ຄາດວ່າ ຈະມີຂຶ້ນໃນວັນສຸກນີ້

ສະຫະລັດກຳລັງໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອທາງດ້ານການທະຫານຕື່ມອີກມູນຄ່າ 425 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໃຫ້ແກ່ຢູເຄຣນ ໃນຊຸດການຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ຄາດວ່າ ຈະມີຂຶ້ນໃນວັນສຸກນີ້, ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດສອງຄົນ ກ່າວຕໍ່ VOA.
ທຳນຽບຫ້າແຈ ກໍາລັງໃຊ້ອຳນາດໃນການຖອນເງິນຂອງປະທານາທິບໍດີ ເພື່ອສົ່ງອາວຸດຍຸດໂທປະກອນໃຫ້ ກີຢິບ ທີ່ມີມູນຄ່າເຖິງ 125 ລ້ານໂດລາ ຈາກຄັງແສງອາວຸດຂອງທຳນຽບຫ້າແຈ, ອີງຕາມເຈົ້າໜ້າທີ່ ທີ່ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອ ໂດຍບໍ່ໃຫ້ເປີດເຜີຍຊື່ ກ່ອນໜ້າມີການປະກາດ.
ຊຸດການຊ່ວຍເຫຼືອດັ່ງກ່າວ ຖືເປັນຄັ້ງທີ 50 ທີ່ ອຳນາດນີ້ ໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ສຳລັບຢູເຄຣນ ນັບຕັ້ງແຕ່ຣັດເຊຍ ໄດ້ບຸກໂຈມຕີ ໃນເດືອນກຸມພາ ປີ 2022. ຊຸດການຊ່ວຍເຫຼືອດັ່ງກ່າວ ລວມມີການເພີ້ມຕື່ມ ຈະຫຼວດ GMLRS ສຳລັບລະບົບຈະຫຼວດເຄື່ອນທີ່ຄວາມໄວສູງ ຫຼື HIMARS (ຮາຍມາຣສ໌), ອາວຸດຍຸດໂທປະກອນ ສຳລັບ ລະບົບລູກສອນໄຟທີ່ຍິງຈາກໜ້າດິນສູ່ອາກາດ ທີ່ມີຊື່ຫຍໍ້ສ່າ NASAMS, ລູກປືນຂະໜາດ 105 ມມ ແລະ 155 ມມ, ລົດບັນທຸກຂົນສົ່ງໜັກ 12 ຄັນ ແລະ ອຸປະກອນອື່ນໆ ເຊັ່ນ: ອຸປະກອນກັນໜາວ ເພື່ອສືບຕໍ່ສູ້ລົບໃນລະດູໜາວ.
ນອກຈາກນີ້, ຊຸດການຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ຄາດຫວັງໄວ້ໃນວັນສຸກ ຈະລວມມີເງິນ 300 ລ້ານໂດລາ ໃນກອງທຶນການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຢູເຄຣນ ສຳລັບລູກສອນໄຟທີ່ນຳທາງດ້ວຍເລເຊີ ສໍາລັບຍິງໂດຣນໃຫ້ຕົກ, ອີງຕາມການລະບຸຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ທັງສອງຄົນ.