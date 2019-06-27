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ກຳ​ລັງ​ລີ​ເບຍ ກ່າວອ້າງວ່າ ​ຕົນ​ຍຶດ​ເອົາ ຫົວ​ເມືອງ​ທີ່​ສຳ​ຄັນ ​ຈາກ​ສັດ​ຕູ ​ມາ​ໄດ້ແລ້ວ

ກຳ​ລັງທີ່​ຈົງ​ຮັກ​ພັກ​ດີ ​ຕໍ່ລັດ​ຖະ​ບານສ້າງ​ຄວາມ​ປອງດອງຊາດ ຫລື GNA ​​ທີ່​ໄດ້​ຖືກຮັບຮູ້​ຈາກ​ສາ​ກົນ​ຂອງລີ​ເບຍ ນັ່ງພັກ​ຜ່ອນ​ໂດຍ​ມີ​ອາ​ວຸດ​ຂອງ​ຕົນ​ວາງຢູ່​ໃກ້ໆ ຢູ່​ໃນ​ເຂດ al-Sawani ພາຍ​ຫລັງ​ມີການ​ປະ​ທະ​ກັນ​ ກັບ​ທະ​ຫານ​ ຂອງນາຍ​ພົນ Khalifa Haftar, ວັ​ນທີ 19 ມິ​ຖຸ​ນາ, 2019.

ກຳ​ລັງ​ທະ​ຫານ​ທີ່​ຈົງ​ຮັກ​ພັກ​ດີ​ຕໍ່ລັດ​ຖະ​ບານ​ທີ່ຖືກຮັບຮູ້​ຈາກ​ສາ​ກົນ​ຂອງລີ​ເບຍໄດ້​ກ່າວ​ອ້າງວ່າ ພວກຕົນໄດ້​ເຂົ້າຍຶດ​ເອົາ​ຫົວ​ເມືອງ​ຫລັກ ຢູ່​ທາງ​ໃຕ້​ຂອງ​ນະ​ຄອນ​ຫລວງຕ​ຣີ​ໂປ​ລີ ຈາກ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ທີ່​ຕັ້ງ​ຢູ່​ໃນ​ເຂດ​ພາກຕາ​ເວັນ​ອອກ​ຂອງປະ​ເທດ ທີ່​ເປັນ​ສັດ​ຕູ​ກັນ​ນັ້ນ.

ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ ທີ່​ຢູ່​ນຳ​ລັດ​ຖະ​ບານ ສ້າງ​ຄວາມ​ປອງດອງຊາດ ຫລື National Accord ຂອງນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີຟາ​ເຢສ ອາ​ລ-ຊາ​ຣ​າ​ຈ​ (Fayez al-Sarraj) ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ວານນີ້​ວ່າ ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຍຶດ​ເອົາ ​ເມືອງກາ​ຣຽນ (Gharyan) ໃນ​ການ​ບຸກໂຈມ​ຕີແບບ​ບໍ່​ຄາດ​ຝັນ ຈາກ​ກຳ​ລັງທີ່​ຈົງ​ຮັກ​ພັກ​ດີຕໍ່​ທ່ານ​ນາຍ​ພົນຄາ​ລີ​ຟາ ຮັ​ຟ​ຕາ (Khalifa Haftar).

ທະ​ຫານ​ຂອງ​ນາຍ​ພົນ ຮັ​ຟ​ຕາ (Haftar) ໄດ້​ຕັ້ງ​ຫ້ອງ​ການ​ຫລາຍ​ແຫ່ງຢູ່​ໃນ​ເມື່ອງ​ດັ່ງ​ກ່າວ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ບ່ອນ​ຕັ້ງ​ໂຮງ​ໝໍ​ປະ​ຈຳ​ສະ​ໜາມ​ລົບ ແລະ​ເປັນ​ບ່ອນ​ເຮືອ​ບິນ​ເຮ​ລີ​ຄອບ​ເຕີ້​ຈອດ​ໄວ້ ​ເຊັ່ນ​ກັນ.

ກອງ​ກຳ​ລັງ​ທະ​ຫານ​ຂອງທ່ານ ຮັ​ຟ​ຕາ ເວົ້າ​ວ່າ ມີ​ການ​ຕໍ່​ສູ້​ກັນ​ ຢູ່​ໃນ​ເມືອງກາ​ຣຽນ (Gharyan) ແຕ່​ກໍ​ບໍ່​ໄດ້​ຍອມ​ຮັບ​ວ່າ​ ຕົນໄດ້​ເສຍ​ໄຊ ແຕ່​ຢ່າງ​ໃດ.

ການ​ສູ້​ລົບ​ກັນ​ລະ​ຫວ່າງສອງກອງ​ທັບ ມີ​ຈຸດ​ສຸມ​ຢູ່ຄຸ້ມຊານ​ເມືອງ​ທາງພາກ​ໃຕ້​ຂອງ​ນະ​ຄອນ​ຫລວງຕ​ຣີ​ໂປ​ລີ (Tripoli) ມາ​ໄດ້​ຫລາຍ​ເດືອນ​ແລ້ວ ໂດຍ​ທີ່ບໍ່​ມີ​ຝ່າຍ​ໃດ​ສາ​ມາດ​ບຸກ​ຄືບ​ໜ້າ​ໄປ​ໄກໄດ້​ຫລາຍ​ປານ​ໃດ.

ແຕ່​ວ່າ ການ​ປະ​ທະ​ກັນ​ໄດ້​ຜັກ​ດັນ​ໃຫ້​ພົນ​ລະ​ເຮືອນ​ຫລາຍ​ພັນ​ຄົນ ຕ້ອງ​ໄດ້​ພັດ​ພາກຈາກ​ບ້ານ​ເຮືອນ​ຂອງ​ຕົນ​ໄປ ຫລືບໍ່​ກໍ​ໄດ້ໄປ​ຫລົບ​ຢູ່​ບ່ອນ​ຫລົບ​ໄພຂອງລັດ​ຖະ​ບານ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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