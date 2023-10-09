ພັນທະມິດຂອງ ລຸກຊຳເບີກ ລົ້ມເຫລວ ພາຍໃຕ້ທ່ານແບັດແຕລ໌ ເນື່ອງຈາກ ພັກສີຂຽວ ເສຍການເລືອກຕັ້ງທີີ່ສູສີກັນ

ພັນທະມິດສາມພັກການເມືອງຂອງປະເທດ ລຸກຊຳເບີກ ທີ່ນຳພາໂດຍນາຍົກ ລັດຖະມົນຕີເສລີນິຍົມ ທ່ານ ຊາວີເອ ແບັດແຕລ໌ ໄດ້ເສຍການກຳອຳນາດທີ່ດົນນານເປັນທົດສະວັດຂອງເຂົາເຈົ້າໃນການເລືອກຕັ້ງສະພາແຫ່ງຊາດທີ່ສູສີກັນ ເຊິ່ງສ່ວນໃຫຍ່ເປັນຍ້ອນຜົນງານທີ່ອ່ອນແອໂດຍພັກສີຂຽວ. ນັ້ນແມ່ນອີງຕາມ ຜົນການເລືອກຕັ້ງໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນຈັນມື້ນີ້, ອີງຕາມອົງການຂ່າວ AP.
ພັກ DP ເສລີນິຍົມ ຂອງທ່ານ ແບັດແຕລ໌ ໄດ້ຂຶ້ນມາມີບ່ອນນັ່ງຈາກ 12 ຫາ 14 ບ່ອນນັ່ງສະພາຕ່ຳທີ່ມີ 60 ບ່ອນນັ່ງໃນວັນອາທີິດວານນີ້ ແລະພັກສັງຄົມ ນິຍົມ LSAP ຍັງໄດ້ອີກ ນຶ່ງບ່ອນນັ່ງເປັນ 11 ບ່ອນນັ່ງ. ແຕ່ວ່າພັກສີຂຽວ ໄດ້ຫຼຸດລົງຈາກ 9 ບ່ອນນັ່ງເປັນ 4 ບ່ອນນັ່ງ.
ພັກຄຣິສຕຽນປະຊາທິປະໄຕ CSV ຍັງຄົງເປັນພັກດຽວທີ່ໃຫຍ່ສຸດໃນສະພາ ແຫ່ງຊາດດ້ວຍ 21 ບ່ອນນັ່ງ ແລະຈະເປັນຜູ້ໄກ່ເກຍທີ່ມີອຳນາດເພື່ອຕັ້ງລັດ ຖະບານຊຸດຕໍ່ໄປ.