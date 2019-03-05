ການຢຸດ ສູ້ລົບກັນ ຊົ່ວຄາວ ລະຫວ່າງ ກຸ່ມ IS ແລະ ກຸ່ມ SDF ອຳນວຍໃຫ້ ຄອບຄົວ ແລະ ພວກນັກລົບ ຍອມຈຳນົນ

ພວກນັກລົບຂອງກຸ່ມລັດອິສລາມ ຫຼື IS ຫຼາຍຮ້ອຍຄົນ ແລະພວກສະມາຊິກຄອບຄົວ
ຂອງພວກເຂົາ ໄດ້ສວຍໂອກາດ ພາກັນຫລົບໜີອອກຈາກ ບ້ານບາກຸສ ທາງພາກຕາ
ເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງຊີເຣຍ ໃນລະຫວ່າງທີ່ມີການຢຸດ ການສູ້ລົບກັນ ຢ່າງດຸເດືອດ
ໄລຍະຊົ່ວຄາວ ກັບກອງກຳລັງທີ່ໜຸນຫຼັງໂດຍສະຫະລັດ ທີ່ໄດ້ປິດລ້ອມທີ່ໝັ້ນແຫ່ງ
ສຸດທ້າຍຂອງກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍດັ່ງກ່າວ ທີ່ໄດ້ປະກາດ ເປັນລັດອິສລາມ ຫຼື ຄາລີເຟຕ
(caliphate) ນັ້ນ.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ທີ່ຕິດຕາມໄປກັບ ກອງກຳລັງປະຊາທິປະໄຕຊີເຣຍ ຫຼື SDF ກຸ່ມທະ
ຫານບ້ານຊາວເຄີດ ຫຼື YPG ແລະ ກຸ່ມສັງເກດການສິດທິມະນຸດ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນ
ເຖິງການຫລັ່ງໄຫລອອກຈາກເມືອງດັ່ງກາວ ເມື່ອແລງວັນຈັນ ວານນີ້ ຫາກແຕ່ວ່າ
ຈຳນວນຕົວເລກຂອງພວກນັກລົບ ແລະພົນລະເຮືອນນັ້ນ ແມ່ນແຕກຕ່າງກັນໄປ.
ພວກນັກສັງເກດການ ທີ່ຕິດຕາມໄປກັບ ກຸ່ມສິ້ງຊອມສິດທິມະນຸດ ຂອງຊີເຣຍ ທີ່ມີຫ້ອງ
ການຕັ້ງຢູ່ໃນນະຄອນລອນດອນ ໄດ້ກ່າວວ່າ ພວກນັກລົບກຸ່ມ IS ປະມານ 150 ຄົນ
ໄດ້ຍອມຈຳນົນ ຕໍ່ກຳລັງ SDF ອັນເປັນພາກສ່ວນນຶ່ງ ຂອງຈຳນວນປະມານ 400 ຄົນ
ທີ່ຍັງຫລົງເຫຼືອ ຢູ່ໃນບໍລິເວນທີ່ໝັ້ນດັ່ງກ່າວ ແລະກໍຫລຸດນ້ອຍລົງໄປເລື້ອຍໆ ຊຶ່ງຕັ້ງຢູ່
ແຄມຝັ່ງຂອງແມ່ນ້ຳຢູເຟຣຕິສ.
ກຸ່ມສິ້ງຊອມສິດທິມະນຸດຂອງຊີເຣຍ ໄດ້ກ່າວວ່າ ມາເຖິງຕອນເດິກຂອງວັນດຽວ ກັນນັ້ນ
ມີຫຼາຍເຖິງ 1,200 ຄົນ ໄດ້ພາກັນໜີອອກໄປແລ້ວ.
ໂຄສົກຂອງກອງກຳລັງ SDF ທ່ານ ມຸສຕາຟາ ບາລີ ໄດ້ລະບຸຈຳນວນຕົວເລກທັງໝົດ
ຂອງພວກຄົນດັ່ງກ່າວ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຫລົບໜີອອກໄປຈາກເມືອງບາກຸສ ນັບຕັ້ງ ແຕ່ໄດ້ມີການ
ຢຸດສູ້ລົບກັນຊົ່ວຄາວ ມີຢູ່ປະມານ 3,000 ຄົນ ໂດຍໄດ້ຂຽນລົງໃນທວີດເຕີວ່າ ພວກນັກ
ລົບຂອງກຸ່ມ IS ແລະພວກພົນລະເຮືອນຈຸທຳອິດ ໄດ້ຫຼົບ ໜີອອກໄປພາຍໃຕ້ຄວາມໝືດ
ທີ່ປົກຄຸມໃນເວລານັ້ນ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຄົນນຶ່ງ ທີ່ຕິດຕາມໄປກັບກຸ່ມທະຫານບ້ານຊາວເຄີດ YPG ທີ່ໄດ້ຮັບການສະ
ໜັບສະໜຸນ ໂດຍກຳລັງສະຫະລັດ ຢູ່ໃນເມືອງບາກຸສ ໄດ້ບອກວີໂອເອ ວ່າ ພວກນັກລົບ
ແລະສະມາຊິກຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ ຫຼາຍໆຄົນແມ່ນມາຈາກບັນດາປະເທດ ໃນເຂດ
ເອເຊຍກາງ ເຊັ່ນວ່າ ເຕີກເມນິສຖານ ຕາຈິກກິສຖານ ແລະ ອຸສເບັກກິສຖານ. ແຕ່ເຈົ້າ
ໜ້າທີ່ ທ່ານນີ້ ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານບໍ່ຮູ້ຈັກວ່າ ມີພວກນັກລົບ ຫຼືພົນລະເຮືອນ ອີກຫຼາຍປານ
ໃດ ທີ່ຍັງຫລົບລີ້ຢູ່ໃນອຸໂມງໃຕ້ດິນ ໃນບ້ານດັ່ງກ່າວນັ້ນ.
ກອງກຳລັງ SDF ແລະບັນດາເຈົ້າກຳລັງປະສົມ ໄດ້ບັນລະຍາຍ ເຖິງລະບົບອຸໂມງ ຊຶ່ງ
ອາດຍາວຍຽດອອກໄປ ໄກຫຼາຍກວ່າ 2 ກິໂລແມັດ ອັນເປັນລະບົບທີ່ ສະລັບສັບຊ້ອນ
ຊຶ່ງຫຼາຍໆພາກສ່ວນຂອງອຸໂມງນັ້ນ ອາດຖືກວາງລະເບີດ ແລະ ກັບດັກຕ່າງໆ ໃນຂະ
ນະທີ່ ຈຳນວນຂອງພວກນັກລົບ IS ແມ່ນພວມຫລຸດນ້ອຍຖອຍລົງ ຈຶ່ງໄດ້ພາກັນພະຍາ
ຍາມຕໍ່ສູ້ເປັນຄັ້ງສຸດທ້າຍ.
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