ຫຼັງຈາກໄດ້ທຳຄວາມກ້າວໃນບໍ່ເທົ່າໃດວັນທີ່ຜ່ານມາ, ບັນດານັກລົບຢູເຄຣນທີ່ກຳລັງຕໍ່ສູ້ໃນເມືອງ ຊີວີໂຣໂດເນັດສ໌ ໄດ້ສູນເສຍພື້ນທີ່ຈຳນວນນຶ່ງຄືນໃຫ້ກອງກຳລັງຣັດເຊຍ, ອີງຕາມຜູ້ປົກຄອງພາກພື້ນດັ່ງກ່າວ.
ທ່ານ ເຊີຮີ ໄຮໄດ, ຜູ້ປົກຄອງພາກພື້ນລູນຮານສ໌ ທີ່ລວມມີເມືອງ ຊີວີໂຣໂດເນັດສ໌ ໄດ້ກ່າວໃນວັນຈັນມື້ນີ້ວ່າ “ທະຫານຂອງພວກເຮົາສາມາດທີ່ຈະດຳເນີນການໂຈມຕີຕອບໂຕ້ສຳລັບໄລຍະເວລາໃດນຶ່ງ, ເຂົາເຈົ້າໄດ້ປົດປ່ອຍເກືອບເຄິ່ງນຶ່ງຂອງເມືອງນັ້ນ. ແຕ່ຕອນນີ້ສະຖານະການແມ່ນໄດ້ຮ້າຍແຮງຂຶ້ນໜ້ອຍນຶ່ງສຳລັບພວກເຮົາອີກຄັ້ງ.”
ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຂອງອັງກິດ ໄດ້ກ່າວໃນວັນຈັນມື້ນີ້ວ່າ ການຕໍ່ສູ້ຢ່າງໜັກໄດ້ສືບຕໍ່ໃນເມືອງ ຊີວີໂຣໂດເນັດສ໌.
ປະທານາທິບໍດີ ຢູເຄຣນ ທ່ານ ໂວໂລດີເມຍ ເຊເລັນສກີ ໄດ້ທຳການເດີນທາງທີ່ບໍ່ຄ່ອຍເກີດຂຶ້ນອອກຈາກນະຄອນຫຼວງ ກີຢິບ ໃນວັນອາທິດວານນີ້, ເດີນທາງໄປພາກຕາເວັນອອກຂອງຢູເຄຣນ ບ່ອນທີ່ທ່ານໄດ້ພົບປະກັບບັນດາກອງທະຫານ ແລະ ອົບພະຍົບ. ທ່ານໄດ້ທຳການຢຸດແວ່ຫຼາຍບ່ອນ, ລວມທັງໃນເມືອງ ລີຊີຈານສ໌, ໃກ້ກັບເມືອງ ຊີວີໂຣໂດເນັດສ໌.
ທ່ານ ເຊເລັນສກີ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ກອງທະຫານຢູເຄຣນ ໃນວິດີໂອທີ່ຖືກເປີດເຜີຍໃນຄືນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ “ສິ່ງທີ່ພວກເຈົ້າທຸກຄົນສົມຄວນໄດ້ຮັບແມ່ນໄຊຊນະ. ນັ້ນແມ່ນສິ່ງທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ. ແຕ່ບໍ່ວ່າຈະເປັນຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ.”
ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດອັງກິດ ຍັງໄດ້ກ່າວວ່າ ລູກສອນໄຟນຳວິຖີຂອງຣັດເຊຍ ທີ່ໄດ້ຍິງໃນຕອນເຊົ້າວັນອາທິດວັນນີ້ໄດ້ຕົກໃສ່ພື້ນຖານໂຄງລ່າງທາງລົດໄຟໃນນະຄອນຫຼວງ ກີຢິບ, “ເຊິ່ງແມ່ນຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການພະຍາຍາມທີ່ຈະກໍ່ກວນການສະໜອງອຸປະກອນທາງທະຫານຂອງປະເທດຕາເວັນຕົກໄປໃຫ້ໜ່ວຍແນວໜ້າຂອງຢູເຄຣນ.”
ການໂຈມຕີໃສ່ນະຄອນຫຼວງ ກີຢິບ ແມ່ນຄັ້ງທຳອິດໃນຮອບດົນກວ່ານຶ່ງເດືອນ.
ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຣັດເຊຍ ໄດ້ກ່າວວ່າກອງກຳລັງຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ທຳລາຍລົດຖັງຫຼາຍຄັນທີ່ຖືກສົ່ງໄປໃຫ້ ກີຢິບ ໂດຍລັດຖະບານຕາເວັນຕົກ.
ປະທານາທິບໍດີ ຣັດເຊຍ ທ່ານ ວລາດິເມຍ ປູຕິນ ໄດ້ເຕືອນວ່າມົສກູຈະໂຈມຕີເປົ້າໝາຍຕ່າງໆ “ທີ່ພວກເຮົາຍັງບໍ່ໄດ້ໂຈມຕີເທື່ອ” ຖ້າປະເທດຕາເວັນຕົກ ສືບຕໍ່ດຳເນີນແຜນການທີ່ຈະສົ່ງລະບົບຈະຫຼວດໄລຍະໄກໄປໃຫ້ຢູເຄຣນ.
ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ກ່າວໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາວ່າ ສະຫະລັດ ມີແຜນທີ່ຈະສົ່ງອາວຸດໃໝ່ທີ່ມີມູນຄ່າ 700 ລ້ານໂດລາໄປໃຫ້ລັດຖະບານ ກີຢິບ ທີ່ລວມມີລະບົບຈະຫຼວດໄລຍະປານກາງນຳວິຖີທີ່ແມ່ນຢຳສີ່ຊຸດ, ເຮລິຄັອບເຕີ, ລະບົບອາວຸດຕໍ່ຕ້ານລົດຖັງ ແຈເວີລິນ, ເຣດາ, ພາຫະນະຍຸດທະວິທີ, ເຄື່ອງອາໄຫຼ່ ແລະ ອື່ນອີກ.
ອ່ານຂ່າວນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ