ສະມາຄົມຫຼວງພະບາງ ແຈກຢາຍອາຫານ ໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນລາວ ໃນເຂດເມືອງເມີຟຣີສໂບໂຣ ແລະເຂດອ້ອມແອ້ມ

ມີການແຈກຢາຍເຄື່ອງຢູ່ຂອງກິນ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຄົມລາວ ໃນເຂດເມືອງເມີຟຣີສໂບໂຣ ແນັສວິລ ແລະເຂດອ້ອມແອ້ມຂອງລັດເທັນເນັສຊີ ໃນວັນເສົາທີ 3 ຕຸລາຜ່ານມານີ້. ທ່ານຫິມມະກອນ ຈັນທະວັດດີ ປະທານສະມາຄົມຫຼວງພະບາງ ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອ ພະແນກພາສາລາວຂອງເຮົາວ່າ ອາຫານທີ່ແຈກຢາຍນັ້ນ ແມ່ນພາຍໃຕ້ໂຄງການລາວ ຊ່ວຍເຫຼືອລາວ ຊຶ່ງກໍເປັນອາຫານປະເພດເຄື່ອງກິນປະຈຳວັນ. ທ່ານຫິມມະກອນກ່າວກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ວ່າ:
ທ່ານຫິມມະກອນກ່າວຕື່ມວ່າ ເນື່ອງຈາກວ່າອາຫານມີຫຼາຍ ດັ່ງນັ້ນນະໂຍບາຍໃນການແຈກຢາຍປັດຈຸບັນກໍແມ່ນ ໃຫ້ເອົາໄດ້ຕາມໃຈມັກ ຍ້ອນຢ້ານອາຫານຈະເຫຼືອ ຊຶ່ງຈະມີບັນຫາໃນການເກັບຮັກສາ. ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ:
ທ່ານຫິມມະກອນກ່າວວ່າ ອາຫານທີ່ທາງສະມາຄົມຂອງທ່ານແຈກຢາຍນີ້ ເປັນເທື່ອທຳອິດ ແລະກໍໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອມາຈາກທ່ານທາງລັດເທັກຊັສ ພາຍໃຕ້ໂຄງການລາວຊ່ວຍເຫຼືອລາວໂດຍມີທ່ານພີເທີ ສຸດທິດາຣາ ເປັນຜູ້ປະສານງານ.
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