ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

logo-print
ພາສາຕ່າງໆ
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ສະມາຄົມຫຼວງພະບາງ ແຈກຢາຍອາຫານ ໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນລາວ ໃນເຂດເມືອງເມີຟຣີສໂບໂຣ ແລະເຂດອ້ອມແອ້ມ

ຮູບການຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ທາງສະມາຄົມຫຼວງພະບາງໄດ້ຮັບອາຫານ ແລະກໍນຳອອກແຈກຢາຍ ໃຫ້ພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງ ໃນເຂດເມືອງເມີຟຣີສໂບໂຣ, ແນສວິລ ແລະເຂດອ້ອມແອ້ມ ຂອງລັດເທັນເນັສຊີ. (ຮູບສະໜອງໂດຍທ່ານຫິມມະກອນ ຈັນທະວັດດີ ປະທານສະມາຄົມຫຼວງພະບາງ ເຂດເມືອງແນັສວິລ)
Embed
ເຊີນຟັງລາຍງານ ສະມາຄົມຫຼວງພະບາງ ແຈກຢາຍເຄື່ອງກິນ ໃຫ້ພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງ ທີ່ລັດເທັນເນັສຊີ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

No media source currently available

0:00 0:01:36 0:00
ລິງໂດຍກົງ


ມີການແຈກຢາຍເຄື່ອງຢູ່ຂອງກິນ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຄົມລາວ ໃນເຂດເມືອງເມີຟຣີສໂບໂຣ ແນັສວິລ ແລະເຂດອ້ອມແອ້ມຂອງລັດເທັນເນັສຊີ ໃນວັນເສົາທີ 3 ຕຸລາຜ່ານມານີ້. ທ່ານຫິມມະກອນ ຈັນທະວັດດີ ປະທານສະມາຄົມຫຼວງພະບາງ ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອ ພະແນກພາສາລາວຂອງເຮົາວ່າ ອາຫານທີ່ແຈກຢາຍນັ້ນ ແມ່ນພາຍໃຕ້ໂຄງການລາວ ຊ່ວຍເຫຼືອລາວ ຊຶ່ງກໍເປັນອາຫານປະເພດເຄື່ອງກິນປະຈຳວັນ. ທ່ານຫິມມະກອນກ່າວກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ວ່າ:

Embed
ສຽງທ່ານຫິມມະກອນ ຈັນທະວັດດີ ປະທານສະມາຄົມຫຼວງພະບາງ 1
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

No media source currently available

0:00 0:00:23 0:00
ລິງໂດຍກົງ


ທ່ານຫິມມະກອນກ່າວຕື່ມວ່າ ເນື່ອງຈາກວ່າອາຫານມີຫຼາຍ ດັ່ງນັ້ນນະໂຍບາຍໃນການແຈກຢາຍປັດຈຸບັນກໍແມ່ນ ໃຫ້ເອົາໄດ້ຕາມໃຈມັກ ຍ້ອນຢ້ານອາຫານຈະເຫຼືອ ຊຶ່ງຈະມີບັນຫາໃນການເກັບຮັກສາ. ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ:

Embed
ສຽງທ່ານຫິມມະກອນ ຈັນທະວັດດີ ປະທານສະມາຄົມຫຼວງພະບາງ 2
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

No media source currently available

0:00 0:00:10 0:00
ລິງໂດຍກົງ


ທ່ານຫິມມະກອນກ່າວວ່າ ອາຫານທີ່ທາງສະມາຄົມຂອງທ່ານແຈກຢາຍນີ້ ເປັນເທື່ອທຳອິດ ແລະກໍໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອມາຈາກທ່ານທາງລັດເທັກຊັສ ພາຍໃຕ້ໂຄງການລາວຊ່ວຍເຫຼືອລາວໂດຍມີທ່ານພີເທີ ສຸດທິດາຣາ ເປັນຜູ້ປະສານງານ.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ໂຫລດຄວາມເຫັນ ຕື່ມອີກ

ທ່ານອາດຈະມັກເລື້ອງນີ້ຄືກັນ

Back to top
XS
SM
MD
LG