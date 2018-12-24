ການທ່ອງທ່ຽວຢູ່ໃນແຂວງຫຼວງພະບາງ ຖືກກະທົບຈາກປັນຫາກ່ຽວກັບການດຳເນີນທຸ
ລະກິດ ທີ່ຂັດຕໍ່ລະບຽບກົດໝາຍ ແລະອາດຊະຍາກຳໃນຮູບແບບຕ່າງໆ ທີ່ກະທົບຕໍ່ສັງ
ຄົມ ວັດທະນາທຳທີ່ດີງາມ ຊຶ່ງ ຊົງລິດ ໂພນເງິນ ມີລາຍງານຈາກບາງກອກ.
ທ່ານສາຍສະໝອນ ຄົມທະວົງ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດລາວຈາກແຂວງຫຼວງພະ
ບາງ ໄດ້ຢືນຢັນວ່າການບໍລິການ ແລະທ່ອງທ່ຽວໃນແຂວງຫຼວງພະບາງ ປະເຊີນ
ບັນຫາຫຼາບຍດ້ານໃນປັດຈຸບັນນີ້ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ການຈັດເກັບກອງທຶນທ່ອງທ໋ຽວບໍ່ໄດ້
ຕາມັແຜນການທີ່ວາງໄວ້ ທັງຍັງມີການດຳເນີນການທຸລະກິດນາທີ່ຂັດຕໍ່ລະບຽບ ກົດ
ໝາຍດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ແລະການກໍ່ອາດຊະຍາກຳໃນຮູບແບບຕ່າງໆ ໃນນີ້ຮວມ
ເຖິງການລັກເອົາພຣະພຸດທະຮູບເກົ່າແກ່ ແລະການນຳໃຊ້ສັນຍາລັກປູ່ເຍີ ຍ່າເຍີ
ຢ່າງບໍ່ເໝາະສົມອີກດ້ວຍດັ່ງທີ່ທ່ານສາຍສະໝອນໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ
“ບັນຫານທີນຶ່ງແມ່ນການຈັດເກັບກອງທຶນທ່ອງທ່ຽວບໍ່ໄດ້ຕາມແຜນ ບັນຫາທີສອງ
ແມ່ນຢູ່ຫຼວງພຣະບາງໃນເວລານີ້ ຖືວ່າພຣະເຈົ້ານີ້ແມ່ນເສຍໄປ 34 ອົງ ຈະມີມາດ
ຕະການວິທີການແນວໃດເພື່ອຊ່ວຍໃນການຄຸ້ມຄອງ ບັນຫາທີ່ສາມແມ່ນການເດີນ
ແຟຊັ້ນ ພວກເຮົາກວດພົບເຫັນແມ່ນໄດ້ເອົາຫົວຂອງປູ່ເຍີ ຍ່າເຍີ ມາເປັນແບບການ
ປະດັບຢູ່ໜ້າເອິກຂອງແມ່ຍິງແຟຊັ້ນ ອັນນີ້ຫຼວງພຣະບາງຖືວ່າແມ່ນໄດ້ຄັດຄ້ານບໍ່
ເຫັນດີ ເພາະວ່າເປັນສິ່ງສັກສິດ ແລະສັກກະລະບູຊາຂອງຫຼວງພຣະບາງ ຈຶ່ງສະ
ເໜີໃຫ້ກະຊວງມີການກວດກາ."
ທາງດ້ານພັນໂທສົມບູນ ແກ້ວມະນີວົງ ຫົວໜ້າຫ້ອງການຕຳຫຼວດແຂວງຫຼວພະບາງ
ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ ອາດຊະຍາກຳທີ່ກ່ຽວກັບກຸ່ມແກ້ງລັກລອບຄ້າຢາເສບຕິດໄດ້
ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ທຸລະກິດບໍລິການ ແລະທ່ອງທ໋ຽວພາຍໃນແຂວງຫຼວງພະບາງເພີ້ມຂຶ້ນ
ນັບມື້ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ກອງບັນຊາການປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບແຂວງ ມີຄຳສັ່ງໃຫ້ເພີ້ມ
ມາດຕະການເຂັ້ມງວດເຂົ້າໃນການກວດກາ ແລະປາບປາມການຄ້າຢາເສບຕິດໃຫ້
ຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ໂດຍໃນຮອບປີທີ່ຜ່ານມາ ທາງການຕຳຫຼວດແຂວງຫຼວງພະບາງ
ສາມາດປາບປາມການຄ້າຢາເສບຕິດໄດ້ 106 ກໍຈະມີຈັບກຸມຜູ້ຕ້ອງຫາໄດ້ 158 ຄົນ
ເປັນຊາວຕ່າງຊາດ 1 ຄົນ ຍຶດຢາບ້າໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 2.6 ລ້ານເມັດ ຝິ່ນກວ່າ 116 ກິ
ໂລກຣາມ ສານເຄມີ ແລະອຸບປະກອນສຳລັບຜະລິດຢາເສບຕິດ ພ້ອມດ້ວຍລົດຈັກ
56 ຄັນ ລົດຍົນ 34 ຄັນ ອາວຸດສົງຄາມ ແລະກະສຸນປືນຈໍສນວນຫຼາຍຮ້ອຍລາຍການ.
ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ທາງການແຂວງຫຼວງພະບາງ ກໍຄາດໝາຍວ່າຈະມີນັກທ່ອງທ່ຽວ
758,000 ຄົນ ທີ່ຈະເດີນທາງມາທ່ອງທ່ຽວເມືອງມໍລະດົກໂລກໃນປີ 2018 ໃນນີ້ຈະ
ເປັນນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງຊາດ 550,000 ກວ່າຄົນ ແລະນັກທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນຫຼາຍກວ່າ
235,000 ຄົນ ຊຶ່ງເພີ້ມຂຶ້ນໃນອັດຕາສະເລ່ຍເກີນກວ່າ 20 ເປີເຊັນ ທຽບໃສ່ປີ 2017
ອັນຈະເຮັດໃຫ້ການບໍລິການ ແລະທ່ອງທ່ຽວໃນແຂວງຫຼວງພຣະບາງ ມີລາຍຮັບຫຼາຍ
ກວ່າ 205 ລ້ານໂດລາໃນຕະຫຼອດປີ 2018 ນີ້.
ໂດຍປັດໃຈທີ່ດຶງດູດໃຫ້ຊາວຕ່າງຊາດເດີນທາງມາທ່ອງທ່ຽວໃນເມືອງມໍລະດົກໂລກ
ຫຼວງພະບາງ ເພີ້ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ກຳເພາະວ່າ ຊາວເມືອງຫຼວງພຣະບາງຍັງຮັກສາ
ໄດ້ທັງວັດທະນາທຳຮີດຄອງປະເພນີ ວິຖີຊີວິດດັ້ງເດີມ ປະວັດສາດ ແລະທຳມະຊາດ
ອັນສວຍງາມ ທັງຍັງສາມາດປະຕິບັດຕາມສົນທິສັນຍາ ທີ່ຕົກລົງກັບອົງການ
UNESCO ກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາມໍລະດົກໄດ້ຍ່າງເຄັ່ງຄັດ ເຊັ່ນການກໍ່ສ້າງ
ແລະບູລະນະສ້ອມແປງເຮືອນ ອາຄານ ວັດ ແລະສະຖານທີ່ຕ່າງໆພາຍໃນແຂວງ ທີ່
ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັກສາຮີດຄອງອັນດີງາມ ແລະສິ່ງດັ້ງເດີມທີ່ເປັນເອກກະລັກຂອງຊາວ
ຫຼວງພຣະບາງໄວ້ຢ່າງຄົບຖ້ວນ.
ສຳລັບໃນປີ 2018 ອັນເປັນປີທ່ອງທ່ຽວລາວອີກດ້ວຍນັ້ນ ທາງການແຂວງຫຼວງພະ
ບາງໄດ້ວາງແຜນສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວດ້ວຍ 7 ກິດຈະກຳຫລັກ ຄືງານປະກວດ
ຂັບລຳພື້ນເມືອງຫຼວງພະບາງ ງານສະເຫຼີມສະຫຼອງປີທ່ອງທ່ຽວລາວ 2018 ງານ
ບຸນສົງການປີໃໝ່ລາວ ກິດຈະການຂີ່ລົດຖີບ ງານມະໂຫລານຮູບເງົາ ງານແທ້ໂອທີ່
ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມເປັນຫຼວງພະບາງ ແລະງານສຳມະນາວ່າດ້ວຍການ
ທ່ອງທ່ຽວແບບຍືນຍົງ ທັງຍັງຈະມີງານບຸນປະເພນີຢູ່ເມືອງຕ່າງໆອີກເຖິງ 30 ກິດ
ຈະກຳອີກດ້ວຍ.
ທັງນີ້ໂດຍແຂວງຫຼວງພະບາງ ມີອັດຕາການຂະຫຍາຍໂຕທາງເສດຖະກິດ ທີ່ລະ
ດັບ 8.4 ເປີເຊັນ ໃນປີ 2017 ທີ່ຜ່ານມາ ແລະເມື່ອສົມທົບກັບການຂະຫຍາຍໂຕໃນ
ດ້ານບໍລິການ ແລະທ່ອງທ່ຽວ ທີມີຊາວຕ່າງຊາດຫາຍກວ່າ 472,000 ຄົນເດີນທາງ
ມາທ່ອງທ່ຽວເມືອງມໍລະດົກໂລກຫຼວງພຣະບາງ ກໍໄດ້ເປັນຜົນເຮັດໃຫ້ລາຍໄດ້ສະ
ເລ່ຍຂອງປະຊາຊົນໃນແຂວງຫຼວງພະບາງ ເພີ້ມສູງຂຶ້ນເປັນຫຼາຍກວ່າ 1,740 ພັນ
ໂດລາໃນປີ 2017 ແລະເພີ້ມຂຶ້ນເປັນ 1,877 ຕໍ່ຄົນໃນປີ 2018 ສ່ວນປະຊາຊາຊົນທີ່
ຢູ່ເຂດບ້ານພັດທະນາ ທີມີການພັດທະນາລະບົບພື້ນຖານໂຄງລາງຢ່າງດີແລ້ວນັ້ນ
ກໍມີລາຍໄດ້ສະເລ່ຍສູງເຖິງ 4,000 ໂດລາ ຕໍ່ຄົນ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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