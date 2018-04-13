ເມືອງມໍລະດົກໂລກ ຫຼວງພະບາງສະຫຼອງບຸນສົງການປີໃໝ່ລາວຢ່າງຍິ່ງໃຫຍ່ເຖິງ 10
ວັນ ດ້ວຍການສືບສານຮີດຄອງປະເພນີບູຮານ ອັນດີງາມ ຂອງຊາວຫຼວງພະບາງໄວ້
ຢ່າງຄົບຖ້ວນ ຊົງຣິດ ໂພນເງິນ ມີລາຍງານຈາກບາງກອກ.
ທ່ານວົງດາວວອນ ວົງໄຊຍະລາດ ຫົວໜ້າຂະແໜງໂຄສະນາທ່ອງທ່ຽວແຂວງຫຼວງ
ພະບາງໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ ງານສົງການປີໃໝ່ລາວ ຢູ່ເມືອງມໍລະດົກໂລກຫຼວງພະບາງ
ປີພຸດທະສັກກະລາດ 2561 ນີ້ ຈະຈັດຂຶ້ນຢ່າງຍິ່ງໃຫຍ່ ເປັນເວລາເຖິງ 10 ວັນ ຕິດຕໍ່ກັນ
ໂດຍນັບຈາກວັນທີ 11-20 ເມສາ ດ້ວຍການຈັດກິດຈະກຳແລະພິທີການຕ່າງໆ ຕາມຮີດ
ຄອງປະເພນີບູຮານອັນດີງາມຂອງລາວຢ່າງຄົບຖ້ວນ.
ໂດຍເລີ່ມດ້ວຍການປະກວດນາງສັງຂານ ເພື່ອຄັດເລືອກເອົາສາວງາມ 7 ຄົນ ເປັນຕົວ
ແທນຂອງທິດາພະຍາກະບິນລະພັດ ໃນວັນທີ 11-12 ເມສາ ຢູ່ທີ່ເດີ່ນທາດຫຼວງ ຕິດຕາມ
ດ້ວຍພິທີແຫ່ຊ້າງຮຽງເກີຍ ຈາກເດີ່ນທາດຫຼວງໄປວັດໃໝ່ສຸວັນນະພູມາລາມ ແລະເປີດຕະຫຼາດນັດງານຫັດຖະກຳຝີມືຂອງປະຊາຊົນຊາວຫຼວງພະບາງ ແລະງານເທດ
ສະການອາຫານລາວໃນວັນທີ 13 ເມສາ ສ່ວນວັນທີ 14 ເມສາຈະມີການໂລະລາດ
ແບບມວນຊົນ”ຈາກສາມແຍກບ້ານຈູມຄ້ອງ ຫາ 3 ແຍກ ພະແນກໂຍທາແຂວງ ເພື່ອຊົມການວາງສະແດງຜະລິດຕະພັນສິ້ນຄ້າພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດ ຈາກນັ້ນ ກໍຈະມີ
ພິທີອັນເຊີນອາລາທະນາພະພຸດທະຮູບລົງຫົດສົງຢູ່ຕາມວັດຕ່າງໆ ໃນເມືອງຫຼວງ
ພະບາງຕໍ່ເນື່ອງດ້ວຍການຕົບພະທາດຊາຍທີ່ດອນຊາຍມົງຄຸນ ການບູຊາພະທາດ
ຊາຍ ບາສີ ການສະແດງສິນລະປະວັນນະຄະດີ ກິລາພື້ນເມືອງ ການຈູດບັ້ງໄຟຫາງ
ທ່ຽວຊົມສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວເມືອງຈອມເພັດ ສົງນ້ຳພະຢູ່ວັດຕ່າງໆ ແລະພິທີໂຮມ
ຊຸມນຸມເພື່ອປະກາດການສ້າງຕັ້ງນະຄອນຫຼວງພະບາງທີ່ເດີ່ນທາດຫຼວງ.
ສຳຫຼັບໃນວັນທີ 15 ເມສາ ຈະມີການທ່ຽວຊົມວັດທະນະທຳແລະການສະແດງສິນລະປະວັນນະຄະດີ ທີ່ເປັນເອກກະລັກຂອງເຜົ່າລື້ທີ່ບ້ານຜານົມ ບາສີໃຫ້ແກ່ບັນດາການນຳ
ຕໍ່ຈາກນັ້ນຈະມີການສະເຫຼີມສະຫຼອງປີການທ່ອງທ່ຽວລາວ 2018 ທີ່ດ້ານໜ້າຫໍພິພິດ
ທະພັນ ແລະການຈັດຂະບວນແຫ່ວໍ່ໄປຕາມຖະໜົນສີສະຫວ່າງວົງ ແຕ່ວັດຊຽງທອງ
ຫາວັດທາດນ້ອຍ ຈັດຂະບວນແຫ່ໂຄມໄຟ-ພະຍານາກ ແຕ່ທາດຈອມສີລົງມາຫໍພິ
ພິດທະພັນ ແລະການຊົມການສະແດງລະຄອນພະລັກພະລາມ ຟ້ອນຍັກ ຟ້ອນຍິງ
ແລະຟ້ອນນາງແກ້ວ.
ສ່ວນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 17 ເມສາ ກໍເລີ່ມດ້ວຍພິທີທາງສາສະໜາ ເພື່ອອັນເຊີນພະບາງ
ຈາກຫໍພະບາງໄປວັດໃໝ່ສຸວັນນະພູມາລາມ ເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນຫົດສົງ ຕິດຕາມດ້ວຍ
ການຈັດຂະບວນແຫ່ນາງສັງຂານທາງເຮືອ ເພື່ອໄປຫົດສົງພະພຸດທະຮູບຢູ່ຖ້ຳຕິ່ງ
ເມືອງປາກອູ ໃນຊ່ວງບ່າຍ ແລະສືບຕໍ່ການສົງນ້ຳພະບາງ ໃນວັນທີ 18-19 ເມສາ
ແລະວັນທີ 20 ເມສາ ກໍຈະມີພິທີອາລາທະນາອັນເຊີນພະບາງຈາກວັດໃໝ່ສຸວັນນະພູ
ມາລາມກັບໄປປະດິດສະຖານທີ່ຫໍພະບາງ ຖືເປັນອັນສິ້ນສຸດສົງການປີໃໝ່ລາວ
ພຸດທະສັກກະລາດ 2561 ຢ່າງສົມບູນ ໂດຍຈະມີການຮັກສາຄວາມສະຫງົບຮຽບຮ້ອຍ
ໃຫ້ໄດ້ເຖິງ 100 ເປີເຊັນເຕັມ ດັ່ງທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບແຂວງຫຼວງພະບາງ
ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ: “ຈຸດປະສົງຄາດໝາຍຮວມ ແມ່ນເຮັດແນວໃດກະເຮັດໃຫ້ການ
ຫຼິ້ນບຸນປີນີ້ ມີຄວາມສະງົບມີຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ອັນນັ້ນ ອັນນຶ່ງເນາະ
ອັນສອງມາແມ່ນ ເຮັດແນວໃດກໍຕ້ອງໄດ້ຮັບປະກັນໃຫ້ມີບັນຍາກາດເບີກບານມ່ວນ
ຊື່ນ ຮັບປະກັນໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມຮີດຄອງປະເພນີ ເວົ້າຮວມ ເຮັດໃຫ້ມັນດີ ເຮັດໃຫ້
ມັນງາມ ເຮັດໃຫ້ມັນມ່ວນ ແລ້ວກະເຮັດໃຫ້ມັນຍິ່ງໃຫຍ່ກວ່າເກົ່າ.”
ທາງການລາວ ຄາດວ່າຈະມີຄົນລາວ 235 ພັນ ກວ່າຄົນ ແລະຊາວຕ່າງຊາດ 550 ພັນ
ກວ່າຄົນ ທີ່ຈະເດີນທາງມາທ່ອງທ່ຽວເມືອງມໍລະດົກຫຼວງພະບາງ ໃນປີ 2018 ເພີ່ມຂຶ້ນ
ຈາກປີ 2017 ເກີນກວ່າ 20 ເປີເຊັນ ໂດຍໂຮງແຮມ-ບ້ານພັກ 403 ແຫ່ງສາມາດຮອງຮັບ
ທ່ອງທ່ຽວຕ່າງຊາດໄດ້ກວ່າ 5 ແສນຄົນ ຊຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ພາກການທ່ອງທ່ຽວຫຼວງພະບາງ
ມີລາຍຮັບຫຼາຍກວ່າ 205 ລ້ານໂດລາ ໃນປີນີ້.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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