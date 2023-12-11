ຈໍານວນຜູ້ລົງຄະແນນສຽງມີໜ້ອຍລົງ ຢູ່ທີ່ການເລືອກຕັ້ງສະພາເຂດຂອງຮົງກົງໃນວັນອາທິດວານນີ້, ເຊິ່ງເປັນຄັ້ງທຳອິດ ນັບຕັ້ງແຕ່ມີການປັບປຸງລະບົບການເລືອກຕັ້ງເພື່ອຟື້ນຟູຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ແລະ ຄວບຄຸມຄືນໃໝ່ ໃນປີນີ້ ລຸນຫລັງການປະທ້ວງຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານແລະປະຊາທິປະໄຕທີ່ໄດ້ມີຂຶ້ນຢ່າງ ກວ້າງຂວາງໃນປີ 2019.
ບັນດາຜູ້ລົງຄະແນນສຽງອາດບໍ່ພໍໃຈ ຫຼື ຕໍ່ຕ້ານການເລືອກຕັ້ງ, ເຊິ່ງບາງຄົນເຫັນວ່າ ເປັນການຫັນຫຼັງໃຫ້ປະຊາທິປະໄຕຂອງເມືອງດັ່ງກ່າວ.
ເມື່ອເວລາສະຖານທີ່ປ່ອນບັດປິດລົງ, ອັດຕາຜູ້ໄປປ່ອນບັດມີປະມານ 27.5 ເປີເຊັນ, ໂດຍຕ່ຳກວ່າການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາຂັ້ນເມືອງຄັ້ງສຸດທ້າຍ ໃນປີ 2019, ເຊິ່ງເຫັນວ່າ ມີຜູ້ໄປປ່ອນບັດສູງເປັນປະຫວັດການຮອດ 71 ເປີເຊັນ ເມື່ອສະຖານທີ່ປ່ອນບັດໄດ້ປິດລົງ ໃນເວລາກາງຄືນ.
ພາຍໃຕ້ກົດລະບຽບຂອງການເລືອກຕັ້ງໃໝ່, ຈຳນວນຜູ້ແທນເລືອກຕັ້ງໂດຍກົງໃນ 18 ເຂດຂອງຮົງກົງ ໄດ້ຫຼຸດລົງຈາກຈໍານວນເກືອບທັງໝົດມາເປັນພຽງແຕ່ 88.20 ເປີເຊັນ ຂອງຈຳນວນເກືອບທັງໝົດ 470 ຄົນ. ບ່ອນນັ່ງທີ່ຍັງເຫຼືອ ແມ່ນໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງໂດຍຜູ້ບໍລິຫານໃຫຍ່ຂອງຮົງກົງ, ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການເລືອກຕັ້ງໂດຍລັດຖະບານປັກກິ່ງ ຫຼື ຖືກເລືອກໂດຍຄະນະເລືອກຕັ້ງ ທີ່ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງໂດຍລັດຖະບານ.
ຜູ້ສະໝັກລົງແຂ່ງຂັນຍັງຕ້ອງພິສູດວ່າພວກເຂົາເຈົ້າເປັນ "ຜູ້ຮັກຊາດ" ແລະຕ້ອງໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງ ໂດຍຄະນະກຳມະການທີ່ແຕ່ງຕັ້ງໂດຍລັດຖະບານ.