ບັນດາຜູ້ລົງຄະແນນສຽງໃນນະຄອນ ຊິຄາໂກ ລັດ ອີລລີນອຍ ທາງພາກຕາເວັນຕົກ
ຕອນກາງຂອງ ສະຫະລັດ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ໄດ້ສ້າງປະຫວັດສາດຄັ້ງໃໝ່ ເມື່ອ
ເຂົາເຈົ້າໄດ້ເລືອກທ່ານນາງ ລໍຣີ ໄລທ໌ຟຸດ (Lori Lightfoot) ເປັນຜູ້ປົກຄອງນະຄອນ
ດັ່ງກ່າວ, ດ້ວຍເຫດນີ້ຈຶ່ງໄດ້ກາຍເປັນເມືອງທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດທີ່ໄດ້ເລືອກແມ່ຍິງຜິວດຳຄົນ
ທຳອິດ ເປັນຜູ້ນຳຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ອະດີດໄອຍະການລັດຖະບານກາງອາຍຸ 56 ປີດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຊະນະແມ່ຍິງອາເມຣິກັນ
ຜິວດຳອີກຄົນນຶ່ງ ຢ່າງຂາດລອຍ, ອະດີດນັກການເມືອງ ຊິຄາໂກ ທ່ານນາງ ໂທນີ
ເພຣັກວິງໂກລ (Toni Preckwinkle) ໃນການລົງຄະແນນສຽງຮອບສອງ ດ້ວຍຄະ
ແນນ 74 ຕໍ່ 26 ເປີເຊັນ, ໄດ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງທັງໝົດ 50 ເຂດຂອງນະຄອນ
ຊິຄາໂກ. ແມ່ຍິງທັງສອງຄົນນັ້ນ ແຕ່ລະຄົນໄດ້ ຖືກຮັບປະກັນ ກ່ຽວກັບ ການສ້າງ
ປະຫວັດສາດ ຫຼັງຈາກໄດ້ກາຍເປັນຜູ້ທີ່ມີຄະແນນສຽງສູງສຸດສອງຄົນ ໃນການລົງ
ຄະແນນສຽງຮອບທຳອິດໃນເດືອນກຸມພາທີ່ຜ່ານມາ, ເອົາຊະນະຜູ້ລົງແຂ່ງຂັນຄົນ
ອື່ນໆ 12 ຄົນລວມທັງທ່ານ ວິລລຽມ ເດລີ, ເຊິ່ງພໍ່ຜູ້ທີ່ໄດ້ເສຍຊີວິດແລ້ວ ແລະ ອ້າຍ
ຂອງທ່ານ ເຄີຍເປັນຜູ້ປົກຄອງນະຄອນ ຊິຄາໂກ ນັ້ນ.
ນີ້ແມ່ນການຖືກເລືອກເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງຄັ້ງທຳອິດຂອງທ່ານນາງ ໄລທ໌ຟຸດ, ຜູ້ທີ່ຍັງໄດ້
ກາຍເປັນ ເຈົ້າຄອງນະຄອນ ທີ່ຮັກຄົນເພດດຽວກັນຢ່າງເປີດເຜີຍຄົນທຳອິດ ໃນເວລາ
ທີ່ລາວເຂົ້າດຳລົງຕຳແໜ່ງໃນເດືອນພຶດສະພານີ້. ທ່ານນາງໄດ້ຖືວ່າຕົນເອງເປັນຄົນ
ນອກ ທີ່ຕໍ່ສູ້ກັບເຄື່ອງຈັກການເມືອງທີ່ເບິ່ງຄືວ່າ ຈະບໍ່ມີການປ່ຽນແປງ ແລະ ມີຊື່ສຽງ
ສຳລັບການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ມາດົນນານຂອງມັນ, ແລະ ໃນຖານະເປັນຜູ້ນຳ ຜູ້ທີ່ສາ
ມາດຮັບມືໄດ້ດີທີ່ສຸດກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວເຊັ່ນ ຄວາມຫາຍະນະດ້ານການເງິນຂອງ
ເມືອງ, ຄວາມທຸກຍາກ, ອັດຕະການກໍ່ອາຊະຍາກຳສູງ ແລະ ການປະພຶດທີ່ຜິດຂອງ
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