ທ່ານ ແອນເດຣສ ມານູແອລ ໂລເປສ ໂອບຣາດໍ ໄດ້ສາບານຕົນເປັນປະທານາທິບໍດີ
ຄົນໃໝ່ຂອງ ເມັກຊິໂກ ໃນວັນເສົາວານນີ້.
ໃນການກ່າວຄຳປາໄສໃນພິທີເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງຂອງທ່ານນັ້ນ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີໄດ້
ສັນຍາທີ່ຈະທຳການປ່ຽນແປງລັດຖະບານ “ຢ່າງສັນຕິ ແລະ ເປັນລະບຽບ, ແຕ່ເປັນອັນ
ທີ່ມີຄວາມເລິກເຊິ່ງ ແລະ ເປັນຮາກຖານ, ຍ້ອນວ່າພວກເຮົາຈະສິ້ນສຸດການສໍ້ລາດບັງ
ຫຼວງ ແລະ ການໄດ້ຮັບການຍົກເວັ້ນໂທດ ທີ່ກີດກັ້ນການເກີດໃໝ່ຂອງປະເທດ ເມັກຊິ
ໂກ.”
ທ່ານຍັງໄດ້ພະຍາຍາມໃຫ້ການຮັບປະກັນ ຕໍ່ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດອີກຄັ້ງວ່າ ເຖິງແມ່ນຈະ
ມີການຝືດເຄືອງໃນຕະຫຼາດ ເມັກຊິໂກ ລຸນຫຼັງການເລືອກຕັ້ງຂອງທ່ານໃນເດືອນກໍລະ
ກົດທີ່ຜ່ານມາກໍຕາມ, ເມັກຊິໂກ ຍັງຄົງເປັນບ່ອນທີ່ດີສຳລັບການລົງທຶນ. ທ່ານໄດ້ກ່າວ
ວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າສັນຍາ ແລະ ເປັນຄົນທີ່ຮັກສາຄຳເວົ້າຂອງຂ້າພະເຈົ້າເອງວ່າ, ການລົງ
ທຶນຂອງບັນດານັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດຈະປອດໄພ, ແລະ ພວກເຮົາຍັງຈະສ້າງເງື່ອນ
ໄຂທີ່ຈະອະນຸຍາດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບຜົນຕອບແທນທີ່ດີ. ຍ້ອນວ່າໃນ ເມັກຊິໂກ ມັນຈະ
ມີຄວາມຊື່ສັດ, ມີລະບຽບກົດໝາຍ, ມີກົດເກນທີ່ກະຈ່າງແຈ້ງ, ເສດຖະກິດເຕີບໂຕ ແລະ
ມີຄວາມໝັ້ນໃຈ.”
ທ່ານ ປີນາ ຍີເອໂຕ (Pena Nieto), ຜູ້ທີ່ໄດ້ມີໜ້າຢູ່ໃນພິທີສາບານຕົນນັ້ນ, ໄດ້ຖືກຮ້ອງ
ໂຮບໍ່ພໍໃຈໃສ່ ໂດຍຝູງຄົນ ແລະ ສະມາຊິກສະພາບາງຄົນໄດ້ຮ້ອງຄຳວ່າ “ຜະເດັດການ
ໃສ່ທ່ານ”. ຮອງປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ໄມຄ໌ ເພັນສ ແລະ ທ່ານນາງ ອີວານກາ
ທຣຳ ກໍໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນພິທີເຊັ່ນກັນ.
ຫຼັງຈາກພິທີສາບານຕົນແລ້ວ, ທ່ານ ໂລເປສ ໂອບຣາດໍ ກໍໄດ້ເປີດປະຕູທີ່ພັກອາໄສປະ
ທານາທິບໍດີ ທີ່ລຶກລັບ ແລະ ຍາວຢຽດໃນນະຄອນຫຼວງ ເມັກຊິໂກ ຊິຕີ ເຊິ່ງມີຊື່ວ່າ ລອສ
ປີຍອສ (Los Pinos). ສະຖານທີ່ອາໄສດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກປິດຕໍ່ສາທາລະນະ ນັບຕັ້ງແຕ່
ມັນໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນເປັນຄັ້ງທຳອິດໃນຊຸມປີ 1930.
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