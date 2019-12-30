ສະມາຊິກສະພາຕ່ຳສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ທ່ານ ຈອນ ລູວິສ, ຜູ້ທີ່ເປັນຕົວຢ່າງໃນການຕໍ່ສູ້ເພື່ອສິດທິພົນລະເມືອງ, ໄດ້ປະກາດໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ ທ່ານເປັນມະເຮັງຕັບອ່ອນລະດັບທີ 4.
ທ່ານ ລູວິສ ໄດ້ກ່າວໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ທຳການຕໍ່ສູ້ໃນບາງຮູບແບບ, ເພື່ອເສລີພາບ, ຄວາມເທົ່າທຽມ, ສິດທິມະນຸດພື້ນຖານ ເກືອບຕະຫຼອດຊີວິດຂອງຂ້າພະເຈົ້າ. ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ເຄີຍປະເຊີນກັບການຕໍ່ສູ້ຄືກັບອັນທີ່ຂ້າພະເຈົ້າມີໃນຕອນນີ້.”
ທ່ານກ່າວວ່າ “ສະນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຕັດສິນໃຈທີ່ຈະເຮັດໃນສິ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ວ່າຕ້ອງເຮັດ ແລະ ສິ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຮັດຕະຫຼອດມາ. ຂ້າພະເຈົ້າຈະຕໍ່ສູ້ ແລະ ສູ້ຕໍ່ໄປ. ພວກເຮົາຍັງມີອຸປະສັກຕ້ອງຜ່ານຜ່າຢູ່.”
ທ່ານ ລູວິສ ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບ ການຄາດອາກາດຂອງໂຣກ ແລະ ໝໍຂອງທ່ານໄດ້ບອກທ່ານວ່າ ທ່ານມີໂອກາດໃນການຕໍ່ສູ້ກັບມັນ.
ປະທານສະພາຕ່ຳ ທ່ານນາງ ແນນຊີ ເພໂລຊີ ໄດ້ຂຽນຂໍ້ຄວາມໃນທວິດເຕີວ່າ “ປະຊາຊົນ ອາເມຣິກັນ ຫຼາຍລຸ້ນຄົນ” ໄດ້ສະແດງຄວາມເສຍໃຈກັບທ່ານ ລູວິສ, ໂດຍເວົ້າວ່າທ່ານນາງຮູ້ວ່າທ່ານຈະດີຂຶ້ນ.
ທ່ານ ລູວິສ ອາຍຸ 79 ປີ ໄດ້ເປັນຕົວແທນສະພາຕ່ຳເຂດທີ 5 ໃນລັດ ຈໍເຈຍ ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 1986 ເປັນຕົ້ນມາ ແລະ ໄດ້ເປັນທີ່ໄວ້ວາງໃຈສຳລັບກົດເກນເສລີນິຍົມ ແລະ ສິດທິມະນຸດ.
ແຕ່ທ່ານ ລູວິສ ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກດີທີ່ສຸດດັ່ງກັບນັກຕໍ່ສູ້ທີ່ບໍ່ຮູ້ອິດເມື່ອຍ ສຳລັບສິດທິພົນລະເມືອງ. ທ່ານ ໄດ້ເດີນຂະບວນກັບທ່ານ ມາຕິນ ລູເຕີ ຄິງ ໃນຕົ້ນຊຸມປີ 1960, ນັ່ງຢູ່ບ່ອນກິນເຂົ້າທ່ຽງທີ່ແບ່ງແຍກເຊື້ອຊາດສີຜິວ, ແລະ ໄດ້ເປັນຜູ້ເຄາະຮ້າຍຂອງກະບອງ ແລະ ໄມ້ຄ້ອນຕຳຫຼວດ, ທ່ານໄດ້ປະສົບກະໂຫຼກຫົວແຕກ.
ທ່ານ ລູວິສ ແມ່ນຕົ້ນສະບັບຜູ້ຄັດຄ້ານກົດໝາຍເຊື້ອຊາດສີຜິວ, ເດີນທາງດ້ວຍລົດເມຂ້າມພາກໃຕ້ຂອງປະເທດ ດັ່ງກັບສ່ວນນຶ່ງຂອງການຕໍ່ສູ້ເພື່ອການລວມຕົວກັນ.