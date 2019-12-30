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ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ຕ່ຳ ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ ຈອນ ລູ​ວິ​ສ ກ່າວ​ວ່າ ທ່ານ​ເປັນໂຣກມະ​ເຮັງ

ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ຕ່ຳ ສັງ​ກັດ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ ທ່ານ ຈອນ ລູ​ວິ​ສ ກ່າວ​ຄຳ​ປາ​ໄສ ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ໂຕ້​ວາ​ທີ​ໃນ​ສະ​ພາ​ຕ່ຳ ກ່ຽວ​ກັບ ມາດ​ຕາ​ການ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງ​ຕໍ່​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ. ຫໍ​ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ ແຄັບ​ປິ​ຕອ​ລ. ນະ​ຄອນຫຼວງ ວໍ​ຊິ​ງຕັນ. 18 ທັນ​ວາ, 2019.

ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ຕ່ຳ​ສັງ​ກັດ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ ທ່ານ ຈອນ ລູ​ວິ​ສ, ຜູ້​ທີ່​ເປັນ​ຕົວ​ຢ່າງ​ໃນ​ການ​ຕໍ່​ສູ້​ເພື່ອ​ສິດ​ທິ​ພົນ​ລະ​ເມືອງ, ໄດ້​ປະ​ກາດ​ໃນ​ວັນ​ອາ​ທິດ​ວານນີ້​ວ່າ ທ່ານເປັນ​ມະ​ເຮັງ​ຕັບ​ອ່ອນ​ລະ​ດັບ​ທີ 4.

ທ່ານ ລູ​ວິ​ສ ໄດ້​ກ່າວ​ໃນ​ຖະ​ແຫຼງ​ການ​ສະ​ບັບ​ນຶ່ງວ່າ “ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ທຳ​ການ​ຕໍ່​ສູ້​ໃນ​ບາງ​ຮູບ​ແບບ, ເພື່ອ​ເສ​ລີ​ພາບ, ຄວາມ​ເທົ່າ​ທຽມ, ສິດ​ທິ​ມະ​ນຸດ​ພື້ນ​ຖານ ເກືອບ​ຕະຫຼອດ​ຊີ​ວິດ​ຂອງ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ. ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ເຄີຍ​ປະ​ເຊີນ​ກັບ​ການ​ຕໍ່​ສູ້ຄື​ກັບ​ອັນ​ທີ່​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ມີ​ໃນ​ຕອນນີ້.”

ທ່ານ​ກ່າວ​ວ່າ “ສະ​ນັ້ນ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ທີ່​ຈະ​ເຮັດ​ໃນ​ສິ່ງ​ທີ່​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຮູ້​ວ່າ​ຕ້ອງ​ເຮັດ ແລະ ສິ່ງ​ທີ່​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ເຮັດ​ຕະຫຼອດ​ມາ. ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າຈະ​ຕໍ່​ສູ້ ແລະ ສູ້​ຕໍ່​ໄປ. ພວກ​ເຮົາ​ຍັງ​ມີອຸ​ປະ​ສັກ​ຕ້ອງ​ຜ່ານ​ຜ່າ​ຢູ່.”

ທ່ານ ລູ​ວິ​ສ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ທ່ານເຂົ້າ​ໃຈ ກ່ຽວ​ກັບ ການ​ຄາດ​ອາ​ກາດ​ຂອງ​ໂຣກ ແລະ ໝໍ​ຂອງ​ທ່ານ​ໄດ້​ບອກ​ທ່ານ​ວ່າ ທ່ານ​ມີ​ໂອ​ກາດ​ໃນ​ການ​ຕໍ່​ສູ້​ກັບ​ມັນ.

ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ຕ່ຳ ທ່ານ​ນາງ ແນນ​ຊີ ເພ​ໂລ​ຊີ ໄດ້​ຂຽນ​ຂໍ້​ຄວາມ​ໃນ​ທວິດ​ເຕີ​ວ່າ “ປະ​ຊາ​ຊົນ ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ ຫຼາຍ​ລຸ້ນ​ຄົນ” ໄດ້​ສະ​ແດງ​ຄວາມເສຍ​ໃຈ​ກັບ​ທ່ານ ລູ​ວິ​ສ, ໂດຍ​ເວົ້າ​ວ່າ​ທ່ານ​ນາງ​ຮູ້​ວ່າ​ທ່ານ​ຈະ​ດີ​ຂຶ້ນ.

ທ່ານ ລູ​ວິ​ສ ອາ​ຍຸ 79 ປີ ໄດ້​ເປັນ​ຕົວ​ແທນ​ສະ​ພາ​ຕ່ຳ​ເຂດ​ທີ 5 ໃນ​ລັດ​ ຈໍ​ເຈຍ ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ປີ 1986 ເປັນ​ຕົ້ນ​ມາ ແລະ ໄດ້​ເປັນ​ທີ່​ໄວ້​ວາງ​ໃຈ​ສຳ​ລັບກົດ​ເກນ​ເສ​ລີ​ນິ​ຍົມ ແລະ ສິດ​ທິ​ມະ​ນຸດ.

ແຕ່​ທ່ານ ລູ​ວິ​ສ ເປັນ​ທີ່​ຮູ້​ຈັກ​ດີ​ທີ່​ສຸດ​ດັ່ງ​ກັບ​ນັກ​ຕໍ່​ສູ້​ທີ່ບໍ່​ຮູ້​ອິດ​ເມື່ອຍ ​ສຳ​ລັບ​ສິດ​ທິ​ພົນ​ລະ​ເມືອງ. ທ່ານ ໄດ້​ເດີນ​ຂະ​ບ​ວນ​ກັບ​ທ່ານ ມາ​ຕິນ ລູ​ເຕີ ຄິງ ໃນ​ຕົ້ນ​ຊຸມ​ປີ 1960, ນັ່ງ​ຢູ່​ບ່ອນ​ກິນ​ເຂົ້າ​ທ່ຽງ​ທີ່​ແບ່ງ​ແຍກ​ເຊື້ອ​ຊາດ​ສີ​ຜິວ, ແລະ ໄດ້​ເປັນ​ຜູ້​ເຄາະ​ຮ້າຍ​ຂອງກະ​ບອງ ແລະ ໄມ້​ຄ້ອນຕຳຫຼວດ, ທ່ານ​ໄດ້​ປະ​ສົບ​ກະ​ໂຫຼກ​ຫົວ​ແຕກ.

ທ່ານ ລູ​ວິ​ສ ແມ່ນ​ຕົ້ນ​ສະ​ບັບຜູ້​ຄັດ​ຄ້ານ​ກົດ​ໝາຍ​ເຊື້ອ​ຊາດ​ສີ​ຜິວ​, ເດີນ​ທາງ​ດ້ວຍ​ລົດ​ເມ​ຂ້າ​ມ​ພາກ​ໃຕ້​ຂອງ​ປະ​ເທດ ດັ່ງ​ກັບ​ສ່ວນ​ນຶ່ງ​ຂອງ​ການ​ຕໍ່​ສູ້​ເພື່ອ​ການ​ລວມ​ຕົວ​ກັນ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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