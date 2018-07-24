ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

logo-print
ພາສາຕ່າງໆ
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ໂລກ

ປາກົດການ ກົບກິນ​ເດືອນ ​ທີ່ໃຊ້ເວລາດົນທີ່ສຸດ ໃນສັດຕະວັດນີ້ ຈະມີຂຶ້ນ ໃນວັນສຸກນີ້

ກົບກິນເດືອນແບບທັງໝົດ ທີ່ຮູ້ກັນໃນນາມ "ເດືອນສີເລືອດ" ແມ່ນໄດ້ຖືກຖ່າຍຈາກ ກັສຟອດ, ຊິດນີ ເໜືອ, 8 ຕຸລາ 2014.

ພວກ​ນັກວິທະຍາ​ສາດ ກ່າວ​ວ່າ ກົບກິນ​ເດືອນ ຫຼື​ ຈັນທະຄາດ ​ທີ່ໃຊ້ເວລາດົນທີ່ສຸດ
ໃນ​ສັດຕະວັດ​ນີ້ ຈະເຮັດໃຫ້​ທ້ອງ​ຟ້າໃນຕອນກາງຄືນສວຍງາມ ​ໃນ​ວັນ​ສຸກນີ້ ​ໂດຍຈະ
ເຮັດ​ໃຫ້​ດວງ​ເດືອນ ກາຍ​ເປັນ​ສີທີ່ຂ້ອນຂ້າງແດງ​.

ອົງການ​ອະວະກາດ​ສະຫະລັດ ຫຼື​ ນາ​ຊາ ກ່າວ​ວ່າ ປາ​ກົດການ​ກົບກິນ​ເດືອນ​ທີ່​ວ່າ​ນີ້
ຈະ​ກິນ​ເວລາ​ເຖິງ 1 ຊົ່ວ​ໂມງ ກັບ 43 ນາທີ ທີ່​ສາມາດ​ເຫັນ​ໄດ້​ຊັດ​ເຈນ ​ໃນ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ຂອງ​ອາ​ຟຣິກາ ​ແລະ​ເອ​ເຊຍ​ກາງ. ປະຊາຊົນສ່ວນໃຫຍ່ຂອງ​ໂລກ​ ຈະ​ສາ ມາດ​ເຫັນ​ແຕ່​ບາງ​ສ່ວນ​ເທົ່າ​ນັ້ນ. ​ເຖິງ​ຢ່າງ​ໃດກໍ​ຕາມ ມັນ​ຈະ​ບໍ່​ສາມາດແນມ​ເຫັນຈາກ​ ອາ​ເມຣິກາ​ເໜືອ.

ພວກ​ນັກວິທະຍາ​ສາດ ກ່າວ​ວ່າ ​ໃນ​ສະຫະລັດ​ອ​າເມຣິກາ​ນັ້ນ ຊ່ວງທັງ​ໝົດ​ນັ້ນ​ແມ່ນ ຈະເກີດຂຶ້ນປະມານ 4 ໂມງ 21 ນາທີ ຕອນ​ແລງ ຕາມ​ເວລາ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ຂອງ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກສະຫະລັດ ຊຶ່ງ​ມັນ​ຍັງແຈ້ງ​ເກີນ​ໄປ​ ທີ່​ຈະ​ເຫັນດວງ​ເດືອນເປັນ​ສີ​ແດງ​ນັ້ນ.

ດາວອັງຄານ ທີ່ເຫັນໃນວັນທີ 12 ພຶດສະພາ 2016 ຈາກກ້ອງສ່ອງຖານອະວະກາດ ຮັບໂບລ ຂອງອົງການນາຊາ ທີ່ມີໄລຍະຍາວ 50 ພັນລ້ານ ໄມລ ຈາກໂລກ.
ດາວອັງຄານ ທີ່ເຫັນໃນວັນທີ 12 ພຶດສະພາ 2016 ຈາກກ້ອງສ່ອງຖານອະວະກາດ ຮັບໂບລ ຂອງອົງການນາຊາ ທີ່ມີໄລຍະຍາວ 50 ພັນລ້ານ ໄມລ ຈາກໂລກ.

​ໃນ​ໄລ​ຍະ​ທີ່ເກີດກົບກິນເດືອນນີ້ ດວງ​ເດືອນ​ເບິ່ງ​ຄື​ວ່າ ​ເປັນສີແດງ​ ຍ້ອນ​ວ່າ ມັນ​ໄດ້​ໂຄຈອນ​ມາ​ຊື່​ກັບ​ໜ່ວຍ​ໂລກ​ແບບພໍດີ ​ແລະ​ດວງ​ອາທິດ ຊຶ່ງ​ແມ່ນ​ເງົາ​ຂອງ​ໜ່ວຍ​ໂລກ​ໄດ້ບົດ​ບັງ​ແສງ​ພະ​ອາທິດ​ໄວ້. ດວງ​ເດືອນຈຶ່ງ​ສູນ​ເສຍ​ແສງສະຫວ່າງ​ຂອງ​ມັນ​ໄປ ທີ່​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ແບບ​ປົກກະຕິ ​ກັບ​ການ​ສະທ້ອນ​ແສງ​ຈາກແສງພະ​ອາທິດ ​ແລະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ມັນ​ແປກປະຫຼາດ, ເປັນສີທີ່ຂ້ອນຂ້າງ​ແດງ​, ຊຶ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ປາກົດ​ການ​ກົບກິນ​ເດືອນ ດັ່ງກ່າວ​ນີ້​ ທີ່​ເອີ້ນ​ກັນ​ໃນ​ຊຶ່ຫຼິ້ນວ່າ ​ເດືອນສີ​ເລືອດ.

ພວກ​ນັກວິທະຍາ​ສາດ ກ່າວ​ວ່າ ​ເຫດຜົນ​ຂອງກົບກິນເດືອນໃນວັນ​ສຸກ​ນີ້​ແມ່ນ​ໃຊ້ເວລາ
ດົນ​ທີ່​ສຸດ ຍ້ອນ​ວ່າ ​ດວ​ງ​ເດືອນ​ແມ່ນ​ໄດ້​ໂຄຈອນ​ເກືອບວ່າໂດຍ​ກົງ ​ຜ່ານ​ທາງ​ເສັ້ນ​ທາງຂອງເງົາໜ່ວຍ​ໂລກ. ຖ້າ​ຈະປຽບທຽບ​ ກໍ​ແມ່ນ​ວ່າ ມັນ​ຂາດ​ໄປພຽງ​ແຕ່ 4 ນາທີ ຂອງ​ການໃຊ້ເວລາດົນ​ທີ່​ສຸດ​ທີ່​ອາດ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້ ​ໃນ​ປາກົດ​ການ​ກົບກິນເດືອນ ສາມາດ​ເປັນ​ໄດ້.

​ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ່ມຕື່ມ​ເປັນ​ພາສາ​ອັງກິດ

ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ

ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ

Back to top
XS
SM
MD
LG