18 ຄົນ ບາດເຈັບ ຍ້ອນລະເບີດແຕກ ຢູ່ລົດໄຟໄຕ້ດິນ ໃນ ລອນດອນ

ຢ່າງໜ້ອຍ 18 ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ຫລາຍຄົນຖືກໄຟໄໝ້ ຫລັງຈາກເຫດລະເບີດແຕກ
ໃນຕອນເຊົ້າວັນສຸກມື້ີ້ນີ້ ຢູ່ໃນລົດໄຟທີ່ແອອັດໄປດ້ວຍຜູ້ໂດຍສານທີກຳລັງເດີນທາງໄປ
ການ ໃນນະຄອນຫລວງລອນດອນ ທີ່ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ເຫັນວ່າ ເປັນການກໍ່ການຮ້າຍ.
ຕຳຫລວດຕິດອາວຸດໄດ້ລົງໄປສະຖານີລົດໄຟໃຕ້ດີນ Parson Green ຫລັງຈາກພວກ
ຄົນເດີນທາງລາຍງານວ່າ ເກີດລະເບີດແຕກແລະໄຟໄໝ້. ຕຳຫຼວດລອນດອນກ່າວວ່າ
ລະເບີດທີ່ເຮັດເອົາເອງ ໄດ້ເປັນແຫລ່ງທີ່ມາ ຂອງໄຟໄໝ້. ຕຳຫລວດກ່າວວ່າ ການສືບ
ສວນຂອງເຂົາເຈົ້າ ກຳລັງໄດ້ຮັບການສະໜັບສະ ໜູນໂດຍອົງການ MI-5 ຊຶ່ງເປັນອົງ
ການສືບລັບພາຍໃນປະເທດຂອງອັງກິດ.
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດອັງກິດ ທ່ານ Boris Johnson ໄດ້ຮ້ອງຂໍໃຫ້ຢູ່ໃນຄວາມ
ສະຫງົບ ແລະກ່າວວ່າ ມັນເປັນເລື່ອງສຳຄັນທີ່ບໍ່ໃຫ້ມີການຄາດເດົາ. ເຈົ້າຄອງລອນດອນ
ທ່ານ Sadig Khan ກ່າວວ່າ ນະຄອນຫລວງອັງກິດ “ຈະ ບໍ່ຖືກຂົ່ມຂູ່ ຫລືເສຍໄຊໃຫ້ແກ່ພວກການກໍ່ການຮ້າຍ,”
ພວກທີ່ເຫັນເຫດການໄດ້ກ່າວເຖິງບ່ອນເກີດເຫດວ່າ ມີການການແຕກຕື່ນ.
ນ Chris Wildish ຜູ້ໂດຍສານຄົນນຶ່ງ ຢູ່ໃນລົດໄຟກ່າວວ່າ ໄດ້ມີ “ແປວໄຟມາບຂຶ້ນ
ຢ່າງໃຫຍ່” ທີ່ສູງສ່ຳກັບລົດໄຟ ຕິດຕາມມາດ້ວຍກິ່ນເຄມີ. ທ່ານກ່າວວ່າ ພວກເດັກນ້ອຍ
ຫລາຍຄົນໄດ້ພາກັນຢູ່ໃນລົດໄຟ ແລະເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖືກ ຕຳໄປມາໃນຂະນະທີ່ຜູ້ໂດຍສານ
ຢ້ານກົວ ໃນຂະນະທີ່ເຂົາເຈົ້າອອກຈາກລົດໄຟ.
ຮູບພາບຖ່າຍຢູ່ໃນລົດໄຟສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຄຸປລາສຕິກສີຂາວໜ່ວຍນຶ່ງ ຢູ່ໃນຖົງ
ຮ້ານຄ້າຕະຫລາດ. ແປວໄຟ ແລະອັນທີ່ປາກົດວ່າເປັນສາຍໄຟສາມາດແນມເຫັນໄດ້.
ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣໍາ ໄດ້ສົ່ງຂໍ້ຄວາມໂດຍຂຽນລົງໃນ Twitter
ໃນຕອນເຊົ້າວັນສຸກມື້ນີ້ວ່າ “ເປັນການໂຈມຕີຢູ່ທີ່ລອນດອນອີກຄັ້ງນຶ່ງໂດຍພວກຜູ້ກໍ່
ການຮ້າຍທີ່ເສຍໄຊ. ພວກເຫຼົ່ານີ້ເຮັດແມ່ນພວກທີ່ປ່ວຍແລະເສຍຈິດ ທີ່ຢູ່ໃນສາຍຕາ
ຂອງຕຳຫຼວດລັບ Scotland Yard. ຕ້ອງຄວບຄຸມສະຖານະການ.”
ນີ້ແມ່ນສົງໄສເປັນການໂຈມຕີຂອງພວກກໍ່ການຮ້າຍຄັ້ງທີຫ້າໃນໄລຍະຫົກເດືອນ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອັງກິດທ່ານນາງ Teresa May ມີກຳນົດທີ່ຈະເປັນປະທານກອງ
ປະຊມຸສຸກເສີນຄະນະລັດຖະບານ ໃນວັນສຸກມື້ນີ້.
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