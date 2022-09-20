ພິທີສົ່ງສະການຢ່າງເປັນທາງການໄດ້ຖືກຈັດຢູ່ພະວິຫານ ເວັນມິນສເຕີ ແອບບີ ສຳລັບພະລາຊີນີ ເອລີຊາເບັດ ທີສອງ ຂອງອັງກິດໃນນະຄອນຫຼວງ ລອນດອນ, ເຊິ່ງແມ່ນພິທີໂສກເສົ້າທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຂະບວນແຫ່, ປະເພນີ ແລະ ພິທີກຳ.
ບັນດາປະທານາທິບໍດີ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ຣາຊະວົງ ແລະ ຜູ້ມີກຽດຄົນອື່ນໆໄດ້ເຕົ້າໂຮມກັນໃນວັນຈັນວານນີ້ ເພື່ອກ່າວອຳລາຄັ້ງສຸດທ້າຍ ຕໍ່ພະຣາຊີນີ ທີ່ຄອງຣາດຊະບັນລັງດົນທີ່ສຸດຂອງ ອັງກິດ. ໃນນັ້ນລວມມີປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ໂຈ ໄບເດັນ ແລະ ສະຕີໝາຍເລກນຶ່ງ ທ່ານນາງ ຈິລ ໄບເດັນ. ພະຣາຊີນີ ເອລີຊາເບັດ ໄດ້ຄອງຣາຊະບັນລັງ 70 ປີ ແລະໄດ້ສິ້ນພະຊົນໃນປະເທດ ສກັອດແລນ ເມື່ອວັນທີ 8 ກັນຍາທີ່ຜ່ານມາ. ການສິ້ນພະຊົນຂອງພະຣາຊີນີ ເອລິຊາເບັດ ດ້ວຍອາຍຸ 96 ປີໄດ້ເກີດຂຶ້ນຫຼາຍເດືອນຫຼັງຈາກ ອັງກິດ ໄດ້ສະເຫຼີມສະຫຼອງການຄອງຣາຊະບັນລັງ 70 ປີຂອງພະອົງ.
ກ່ອນພິທີດົນເປັນຊົ່ວໂມງໃນວັນຈັນວານນີ້, ຂະບວນທະຫານເຮືອຖືປືນໄດ້ແຫ່ໂລງສົບຂອງພະຣາຊີນີ ເອລີຊາເບັດ ໃນໄລຍະສັ້ນຈາກຫໍພະວິຫານ ເວັສມິນສເຕີ, ບ່ອນທີ່ສົບຂອງເພິ່ນຖືກດອຍໄວ້ ນັບຕັ້ງແຕ່ອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ເປັນບ່ອນທີ່ຫຼາຍພັນຄົນໄດ້ໄປສະແດງຄວາມເຄົາລົບ ຫຼັງຈາກໄດ້ຢືນລຽນແຖວທີ່ຍາວຫຼາຍກິໂລແມັດຫຼາຍຊົ່ວໂມງ. ໃນວັນຈັນວານນີ້, ປະຊາຊົນໄດ້ລຽນແຖວຢູ່ຕາມຖະໜົນນອກພະວິຫານ ເພື່ອເປັນສັກຂີພະຍານໃນເຫດການຄັ້ງປະຫວັດສາດດັ່ງກ່າວ.
ສະມາຊິກບາງຄົນຂອງຄອບຄົວໄດ້ຍ່າງໃນຂະບວນແຫ່ໄປສູ່ພະວິຫານ ເວັສມິນສກີ ແອບບີ, ລວມທັງກະສັດຄົນໃໝ່ ຊາລສ໌ ທີສາມ, ນ້ອງຂອງເພິ່ນສາມຄົນ ແລະ ລູກຊາຍສອງຄົນຄື ເຈົ້າຊາຍ ວິລລຽມ ແຫ່ງເວລສ໌ ແລະ ເຈົ້າຊາຍ ແຮຣີ, ຂຸນນາງແຫ່ງ ຊັສເຊັກສ໌. ພວກເພິ່ນໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກັບສະມາຊິກຄອບຄົວຄົນອື່ນໆສຳລັບພິທີສົງສະການ.
ການປະດັບປະດາໂລງສົບແມ່ນມາດຕະຖານຂອງຣາຊະວົງ, ມົງກຸດເພັດອານາຈັກທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ຢອງຢູ່ເທິງໝອນສີມ້ວງ, ໝາກບານ ແລະ ໄມ້ຄ້ອນເທົ້າຄຳ ແລະ ການປະດັບປະດາດ້ວຍດອກໄມ້ຂະໜາດໃຫຍ່.
ພະສັງຄະຣາດ ແຫ່ງ ແຄນເທີບູຣີ ຈັສຕິນ ແວລບີ ໄດ້ກ່າວ ກ່ຽວກັບຄວາມຮັກທີ່ຫຼາຍໆຄົນໄດ້ສະແດງສຳລັບພະຣາຊີນີ ເອລິຊາເບັດ. ໃນການເທດສະໜາຂອງເພິ່ນເມື່ອວັນຈັນວານນີ້, ພະສັງຄະຣາດໄດ້ເລົ່າ ກ່ຽວກັບ ການຮັບໃຊ້ໜ້າທີ່ຕໍ່ອັງກິດ, ເຄືອຈັກກະພົບ ແລະ ໂລກຫຼາຍທົດສະວັດຂອງພະຣາຊີນີ. ເພິ່ນໄດ້ກ່າວວ່າການຮັບໃຊ້ຂອງພະຣາຊີນີ ຕໍ່ປະຊາຊົນຫຼາຍຄົນ ມີພື້ນຖານແບບໃນຕົວຂອງພະເຈົ້າ.
ເຈົ້າອາວາດແຫ່ງ ເວັສມິນສເຕີ, ເດວິດ ຮອຍ, ໄດ້ເປັນຜູ້ດຳເນີນພິທີສົ່ງສະການ. ເພິ່ນກໍໄດ້ເລົ່າ ກ່ຽວກັບ ການຮັບໃຊ້ໜ້າທີ່ຫຼາຍທົດສະວັດຂອງພະຣາຊີນີເຊັ່ນກັນ, ໂດຍກ່າວຢ້ຳວ່າພະອົງ “ໄດ້ມີຄວາມໝັ້ນໝາຍທີ່ແນ່ວແນ່ຕໍ່ການຮຽກຮ້ອງທີ່ສູງໃນຫຼາຍໆປີໃນຖານະເປັນພະຣາຊີນີ ແລະ ຫົວໜ້າຂອງເຄືອຈັກກະພົບ.” ເພິ່ນຍັງໄດ້ກ່າວຢ້ຳວ່າພະວິຫານ ເວັສມິນສເຕີ ແອບບີ ເປັນສະຖານທີ່ແຕ່ງງານຂອງພະຣາຊີນີ ເອລີຊາເບັດ ກັບເຈົ້າຊາຍ ຟີລິບ ໃນປີ 1947 ແລະ ຣາຊາພິເສກຂອງພະອົງໃນປີ 1953.