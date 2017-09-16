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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ຕຳຫຼວດ ​ຢູ່​ລອນ​ດອນ ​​ຕາມ​ລ່າ ຫາ​ຜູ້​ຕ້ອງ​ສົງ​ໄສ ວາງລະເບີດ ຢູ່ລົດໄຟໃຕ້ດິນ

ຮອງ​ຜູ້​ບັນຊາ​ການ​ຕຳຫຼວດ ທ່ານ Mark Rowley.

ຕຳຫລວດ​ໃນ​ນະຄອນ​ລອນ​ດອນ​ກ່າວ​ວ່າ ​ເຂົາ​ເຈົ້າ “ຕາມ​ລ່າຫາ​ຜູ້​ຕ້ອງ​ສົງ​ໄສ” ​ໃນ​ການ
​ສືບສວນ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ​ເພື່ອ​ພິຈາລະນາ​ວ່າ ໃຜ​ເປັນ​ຜູ້​ຮັບຜິດຊອບ​ຕໍ່​ການວາງ​ລະ​ເບີດ​
ໂຈມ​ຕີ ​ໃນ​ເວລາ​ຄົນ​ໄປ​ການ ​ຢູ່​ລົດ​ໄຟ​ໃຕ້​ດິນ​ຂອງ​ນະຄອນ
ດັ່ງກ່າວ.

ຮູບພາບສະແດງໃຫ້ເຫັນສິ່ງຂອງທີ່ຖືກໄຟໄໝ້ ຢູ່ລົດໄຟໃຕ້ດີນ ໃນນະຄອນລອນດອນ.
ຮູບພາບສະແດງໃຫ້ເຫັນສິ່ງຂອງທີ່ຖືກໄຟໄໝ້ ຢູ່ລົດໄຟໃຕ້ດີນ ໃນນະຄອນລອນດອນ.

ຮອງ​ຜູ້​ບັນຊາ​ການ​ຕຳຫຼວດ ທ່ານ Mark Rowley ກ່າວ​ວ່າ ຕຳຫລວດ​ມີ“​ເສດ” ຂອງ​ລະເບີດ​ທີ່​ເຮັດ​ເອົາ​ເອງທີ່​ໄດ້ແຕກ​ເປັນບາງ
ສ່ວນ​ໃນ​ວັນ​ສຸກ​ຕອນ​ເຊົ້າວານ​ນີ້ຢູ່​ຕູ້ລົດ​ໄຟ​ໃຕ້ດິນ ທີ່ສະຖານີ Parsons Green​.

ບັນດາ​ຮູບ​ພາບ​ຂອງ​ລະ​ເບີດ​ໄດ້​ທີ່​ນຳ​ອອກ​ເຜີຍ​ແຜ່​ທາງສື່ສັງຄົມ ປາ​ກົດ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນຄຸເກີດ​ໄຟ​ໄໝ້ ທີ່​ໄດ້ວາງ​ໄວ້ ຢູ່ໃນຖົງ ປລາສຕິກ​ໃກກັບ​ທາງ​ອອກ​ຂອງ​ຕູ້​ລົດ​ໄຟ.

Police Manhunt Following Terror Attack on London Underground
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ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອັງກິດ ທ່ານ​ນາງ Theresa May ກ່າວ​ຫລັງ​ຈາ​ກການ​ໂຈມ
​ຕີ​ວ່າ ສູນ​ກາງຮ່ວມວິເຄາະ​ການກໍ່ການຮ້າຍຂອງ​ອັງກິດ ​ໄດ້​ຕັດສິນ​ໃຈ​ຍົກ​ລະດັບ​
ການ​ຂົ່ມຂູ່ຂອງປ​ະ​ເທດ​ຂຶ້ນ​ເຖິງຂັ້ນ “ຮ້າຍ​ແຮງ” ໝາຍ​ຄວາມ​ວ່າການ​ໂຈມ​ຕີອາດ
ເກີດຂຶ້ນ​ໄດ້​ທຸກ​ເວລາ.

ແຜນທີຂອງສະຖານນີລົດໄຟໃຕ້ດິນ Parsons Green ໃນນະຄອນ London.
ແຜນທີຂອງສະຖານນີລົດໄຟໃຕ້ດິນ Parsons Green ໃນນະຄອນ London.

ພວກ​ຫົວ​ຮຸນ​ແຮງ ລັດ​ອິສລາມ ຫລື ISIS ​ໄດ້​ອ້າງ​ເອົາ​ຄວາມ​ຮັບຜິດຊອບ​ຕໍ່​ການ​ໂຈມ​ຕີ.
ກຸ່ມ​ກໍ່​ການ​ຮ້າຍ ​ເຖີງຢາງ​ໃດ​ກໍ​ດີມີ​ປະຫວັດ​ຂອງການ​ອ້າງເອົາ​ຄວາມ​ຮັບຜິດຊອບຕໍ່​ການ
​ໂຈມ​ຕີ ທີ່​ອາດ​ບໍ່​ມີ​ການ​ພົວພັນນຳ.

ບໍ່​ດົນຫຼັງ​ຈາກ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ ຕຳຫຼວດ​ຕິດ​ອາວຸດ​ໄດ້​ລົງ​ໄປ​ສະຖານີ​ລົດ​ໄຟ​ໃຕ້​ດິນ Parson

London Subway Explosion

London Subway Explosion

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