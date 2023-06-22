ກອງປະຊຸມ ໃນລອນດອນ ວາງເປົ້າໝາຍໃສ່ການບູລະນະສ້າງສາ ຢູເຄຣນ ຄືນໃໝ່

ປະທານາທິບໍດີຂອງຢູເຄຣນ ທ່ານໂວໂລດີເມຍ ເຊເລັນສກີ ກ່າວວ່າ ການຊ່ວຍເຫຼືອຟື້ນຟູປະເທດຂອງທ່ານ ຈາກການຮຸກຮານຂອງ ຣັດເຊຍ ໝາຍເຖິງຄວາມສາມັກຄີ, ສະຖຽນລະພາບ ແລະ ປະຊາທິປະໄຕ, ພ້ອມທັງເປັນການສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາແລະສ້າງຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ປະເທດຕ່າງໆຢູ່ໃນທົ່ວໂລກ, ໃນລະຫວ່າງທີ່ທ່ານກ່າວຄຳປາໄສຢູ່ທີ່ກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບການຟື້ນຟູຢູເຄຣນໃນວັນພຸດວານນີ້ ເຊິ່ງຈັດຂຶ້ນໃນນະຄອນຫຼວງລອນດອນ.
“ໂດຍການບູລະນະສ້າງສາ ຢູເຄຣນ ຄືນໃໝ່ນີ້, ພວກເຮົາກໍາລັງສ້າງສາຫຼາຍໄປກວ່າປະເທດດຽວ, ພວກເຮົາກໍາລັງສ້າງສາໂລກຄືນໃໝ່,” ທ່ານເຊເລັນສກີ ກ່າວຢູ່ໃນຄຳປາໄສຜ່ານວີດີໂອຂອງທ່ານ. “ມັນຈະເປັນສັນຕິພາບທີ່ສະຫງົບສຸກບໍ? ມັນຈະໝັ້ນຄົງບໍ? ມັນຈະເປັນປະຊາທິປະໄຕຫຼືບໍ່? ມັນຂຶ້ນຢູ່ກັບພວກເຮົາທຸກໆຄົນ.”
ຢູເຄຣນ ແລະອັງກິດ ເປັນເຈົ້າພາບຈັດການປະຊຸມສອງມື້ຮ່ວມກັນ, ເຊິ່ງໄດ້ນໍາເອົາບັນດາຜູ້ນໍາຈາກ 60 ປະເທດເຂົ້າຮ່ວມ ພ້ອມທັງບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຈາກພາກເອກະຊົນ.
“ປະຊາຄົມສາກົນເຂົ້າມາຮ່ວມກັນໃນມື້ນີ້ພ້ອມດ້ວຍການແບ່ງປັນຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ ແລະຄວາມໝັ້ນໃຈ ໃນອະນາຄົດຂອງປະເທດຢູເຄຣນ,” ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງ ປະເທດຂອງອັງກິດ ທ່ານເຈມສ໌ ເຄລເວີລີ (James Cleverley) ກ່າວຕໍ່ກອງປະຊຸມ.
ທ່ານເຄລເວີລີ ກ່າວວ່າ ມັນຢູ່ໃນຄວາມສົນໃຈຂອງປະເທດຕ່າງໆໃນທົ່ວໂລກທີ່ ຢູເຄຣນ ຈະຕ້ອງມີຄວາມເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນຫຼາຍກວ່າທີ່ເຄີຍເປັນມາ ແລະນັ້ນ “ແມ່ນແຜນການຂອງຊາວຢູເຄຣນ ເພື່ອອະນາຄົດທີ່ດີກວ່າ.”
ອັງກິດກ່່າວເພັ່ງເລັງໃສ່ຈຸດສົນໃຈສະເພາະ ລວມມີດ້ານເທັກໂນໂລຈີ, ໂລຈິສຕິກ, ພະລັງງານສີຂຽວ, ດ້ານກະສິກໍາ, ດ້ານສຸຂະພາບ ແລະດ້ານພື້ນຖານໂຄງລ່າງ.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອັງກິດ ທ່ານຣີຊີ ຊູນາກ ປະກາດເງິນກູ້ຢືມຄໍ້າປະກັນຈາກທະນາຄານໂລກ 3 ຕື້ໂດລາ ເຊິ່ງເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງການສະໜັບສະໜຸນໃໝ່ທາງການເງິນສໍາລັບ ຢູເຄຣນ, ໂດຍຈະຊ່ວຍສະໜັບສະໜຸນດ້ານບໍລິການສັງຄົມເຊັ່ນ: ທາງດ້ານໂຮງໝໍ ແລະໂຮງຮຽນຕ່າງໆ.