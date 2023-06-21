ອັງກິດ ແລະຢູເຄຣນ ຮ່ວມກັນເປັນເຈົ້າພາບຈັດກອງປະຊຸມສອງວັນ ເພື່ອໃຫ້ ການສະໜັບສະໜູນການບູລະນະສ້າງສາຢູເຄຣນຄືນໃໝ່ແລະຟື້ນໂຕຄືນຈາກ ການຮຸກຮານຂອງຣັດເຊຍ ທີ່ໄດ້ເລີ້ມມາແຕ່ປີກາຍນີ້.
ກອງປະຊຸມໃນວັນພຸດ ແລະວັນພະຫັດ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງລອນດອນກຳລັງນຳເອົາບັນດາຜູ້ນຳຈາກ 60 ປະເທດເຂົ້າຮ່ວມພ້ອມທັງພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ບໍລິສັດເອກກະຊົນ.
ອັງກິດ ໄດ້ກ່າວເຖິງຂົງເຂດທີ່ສະເພາະເຈາະຈົງທີ່ແນໃສ່ ແມ່ນຮວມທັງເທັກໂນໂລຈີ ແຜນລໍຈິສຕິກ ພະລັງງານສະອາດ ການກະເສດ ອະນາໄມ ແລະພື້ນຖານໂຄງລ່າງ.
ສຳນັກງານຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີອັງກິດ ທ່ານຣີຊີ ຊູນາກ ໄດ້ປະກາດ ການ ຄໍ້າປະກັນໃນການກູ້ເງິນຢືມ 3 ພັນລ້ານໂດລາ ຈາກທະນາຄານໂລກ ອັນເປັນພາກສ່ວນນຶ່ງ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນໂຄງການສຳລັບຢູເຄຣນ ເພື່ອຈະໃຫ້ການບໍລິ
ການແກ່ສາທາລະນະ ເຊັ່ນວ່າໂຮງໝໍ ແລະໂຮງຮຽນ.
“ຄຳຖາມສຳລັບພວກເຮົາມື້ນີິ້ຄື ພວກເຮົາສາມາດເຮັດຢ່າງໃດໃນການສະໜັັບສະໜູນເລື້ອງນີ້ ເພື່ອໃຫ້ການຟື້ນຟູຢ່າງໄວ ແລະຊ່ວຍໃຫ້ຢູເຄຣນໄດ້ຮັບໂອກາດ. ພວກເຮົາຕ້ອງນຳມາ ຄູ່ຮ່ວມມືກັບລັດຖະບານ ສະຖາບັນການເງິນສາກົນ ແລະບັນດາຜູ້ນຳທຸລະກິດ ພວກເຮົາທັງໝົດຢູ່ທີ່ນີ້ໃນມື້ນີ້ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເກີດຂຶ້ນ” ທ່ານຊູນາກ ໄດ້ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫລງການ ກ່ອນເປີດກອງປະຊຸມ.
ຫ້ອງການທ່ານຊູນາກ ຍັງກ່າວວ່າ 400 ບໍລິສັດ ຈາກ 38 ປະເທດ ໄດ້ປະ ກາດໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນໃນການຟື້ນຟູ ແລະບູລະນະສ້າງສາໃນຢູເຄຣນ.
“ຄວາມຕ້ອງການສຳລັບການບູລະນະສ້າງສາຢູເຄຣນຄືນໃໝ່ມີ ແລະຈະມີ ຢ່າງຫລວງຫລາຍ” ລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດອັງກິດ ທ່ານເຈມສ໌ ຄເລີເວີລີ ໄດ້ກ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້. ຕະຫລອດມາດຕະການໃໝ່ມື້ນີ້ ພວກເຮົາພ້ອມພຽງການເຂົ້າຫາການລົງໂທດຂອງອັງກິດ ຢືນຢັນວ່າ ອັງກິດ ກຳລັງກະກຽມທີ່ຈະໃຊ້ການລົງໂທດຕ່າງໆເພື່ອຄຳປະກັນໃຫ້ຣັດເຊຍຈ່າຍຄ່າຊົດເຊີຍການບູລະນະປະເທດ ທີ່ຕົນໄດ້ໂຈມຕີຢ່າງຂາດຄວາມຮັບຜິດຊອບທີ່ສຸດ.