ຕັກແຕກ ພວມຄຸກຄາມ ຜົນລະປູກ ຢູ່ແຂວງຜົ້ງສາລີ ໃນພາກເໜືອຂອງລາວ

ຕັກແຕນເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ໄດ້ລົງມາອາລະວາດກິນຜົນລະປູກຂອງປະຊາ ຊົນ ຢູ່ໃນພາກເໜືອຂອງລາວ ໂດຍສະເພາະ ໃນເຂດເມືອງໃໝ່ ແຂວງຜົ້ງສາລີ.
ສາສະດາຈານ ອຽນ ແບດ (Ian Baird) ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Wisconsin-Madison ໃຫ້ການຊີ້ແຈງກ່ຽວກັບເລື້ອງຕັກແຕນວ່າ:
ສາສະດາຈານອຽນ ແບດ ກ່າວວ່າ ການອາລະວາດ ຂອງຕັກແຕນ ໃນປີນີ້ ແມ່ນມີຄວາມຮ້າຍ ແຮງເປັນພິເສດແຕ່ກໍບໍ່ແມ່ນວ່າ ບໍ່ເຄີຍເກີດຂຶ້ນມາກ່ອນ ຊຶ່ງທ່ານກ່າວກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ຕື່ມວ່າ:
ຢູ່ປະເທດມຽນມາ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃກ້ໆກັບລາວ ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າ 13 ເມືອງໃນລັດຣາໄຄນ໌ ລັດຈິນ (Chin) ແລະແຄວ້ນ Sagaing ກໍມີຕັກແຕນລົງມາກິນຜົນລະປູກ ຊຶ່ງໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງຮ້າຍແຮງ.
ສ່ວນຢູ່ອິນເດຍແລະປາກິສຖານ ກໍມີຕັກແຕນທະເລຊາຍ ລົງມາອາລະວາດຢ່າງຮ້າຍແຮງສຸດໃນຮອບຫຼາຍໆທົດສະວັດ ແລະເວລານີ້ປະເທດຄູ່ປໍລະປັກນິວເຄລຍທັງສອງພວມເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ຮັບມືກັບການຄຸກຄາມຂອງຕັກແຕນຢູ່.
ຕັກແຕນສາມາດບິນໄດ້ໄກເຖິງ 200 ກິໂລແມັດຕໍ່ມື້ ດັ່ງນັ້ນປະເທດຕ່າງໆທີ່ຕັ້ງຢູ່ລະຫວ່າງອາຟຣິກາແລະອິນເດຍ ຈຶ່ງຕົກຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງ.
ເວລານີ້ ປະເທດເຄັນຢາກໍພວມຖືກຄຸກຄາມ ຈາກຕັກແຕນທະເລຊາຍຢູ່ ແລະກໍມີຄວາມຮ້າຍ ແຮງສຸດໃນຮອບ 70 ປີ. ປະເທດໃກ້ຄຽງຂອງເຄັນຢາ ເຊັ່ນເອທີໂອເປຍ ໂຊມາເລຍ ແລະອູການດາ ກໍມີລາຍງານວ່າ ພວມຖືກຄຸກຄາມຈາກຕັກແຕນທະເລຊາຍ ເຊັ່ນດຽວ ກັນ.
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