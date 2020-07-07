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ຕັກແຕກ ພວມຄຸກຄາມ ຜົນລະປູກ ຢູ່ແຂວງຜົ້ງສາລີ ໃນພາກເໜືອຂອງລາວ

ຕັກແຕນລົງມາກິນຜົນລະປູກ ໃນເຂດເມືອງໃໝ່ ແຂວງຜົ້ງສາລີ (ຮູບຈາກຊາວນາສຕູດີໂອ)
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ເຊີນຟັງລາຍງານ ຕັກແຕນລົງມາອາລະວາດ ຜົນລະປູກ ໃນພາກເໜືອຂອງລາວ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ຕັກແຕນເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ໄດ້ລົງມາອາລະວາດກິນຜົນລະປູກຂອງປະຊາ ຊົນ ຢູ່ໃນພາກເໜືອຂອງລາວ ໂດຍສະເພາະ ໃນເຂດເມືອງໃໝ່ ແຂວງຜົ້ງສາລີ.

ສາສະດາຈານ ອຽນ ແບດ (Ian Baird) ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Wisconsin-Madison ໃຫ້ການຊີ້ແຈງກ່ຽວກັບເລື້ອງຕັກແຕນວ່າ:

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ສຽງ ສາສະດາຈານ ອຽນ ແບດ - 1
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ສາສະດາຈານອຽນ ແບດ ກ່າວວ່າ ການອາລະວາດ ຂອງຕັກແຕນ ໃນປີນີ້ ແມ່ນມີຄວາມຮ້າຍ ແຮງເປັນພິເສດແຕ່ກໍບໍ່ແມ່ນວ່າ ບໍ່ເຄີຍເກີດຂຶ້ນມາກ່ອນ ຊຶ່ງທ່ານກ່າວກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ຕື່ມວ່າ:

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ສຽງ ສາສະດາຈານ ອຽນ ແບດ - 2
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ຢູ່ປະເທດມຽນມາ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃກ້ໆກັບລາວ ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າ 13 ເມືອງໃນລັດຣາໄຄນ໌ ລັດຈິນ (Chin) ແລະແຄວ້ນ Sagaing ກໍມີຕັກແຕນລົງມາກິນຜົນລະປູກ ຊຶ່ງໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງຮ້າຍແຮງ.

ສ່ວນຢູ່ອິນເດຍແລະປາກິສຖານ ກໍມີຕັກແຕນທະເລຊາຍ ລົງມາອາລະວາດຢ່າງຮ້າຍແຮງສຸດໃນຮອບຫຼາຍໆທົດສະວັດ ແລະເວລານີ້ປະເທດຄູ່ປໍລະປັກນິວເຄລຍທັງສອງພວມເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ຮັບມືກັບການຄຸກຄາມຂອງຕັກແຕນຢູ່.

ຝູງຕັກແຕນລົງມາອາລະວາດຜົນລະປູກ
ຝູງຕັກແຕນລົງມາອາລະວາດຜົນລະປູກ

ຕັກແຕນສາມາດບິນໄດ້ໄກເຖິງ 200 ກິໂລແມັດຕໍ່ມື້ ດັ່ງນັ້ນປະເທດຕ່າງໆທີ່ຕັ້ງຢູ່ລະຫວ່າງອາຟຣິກາແລະອິນເດຍ ຈຶ່ງຕົກຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງ.

ເວລານີ້ ປະເທດເຄັນຢາກໍພວມຖືກຄຸກຄາມ ຈາກຕັກແຕນທະເລຊາຍຢູ່ ແລະກໍມີຄວາມຮ້າຍ ແຮງສຸດໃນຮອບ 70 ປີ. ປະເທດໃກ້ຄຽງຂອງເຄັນຢາ ເຊັ່ນເອທີໂອເປຍ ໂຊມາເລຍ ແລະອູການດາ ກໍມີລາຍງານວ່າ ພວມຖືກຄຸກຄາມຈາກຕັກແຕນທະເລຊາຍ ເຊັ່ນດຽວ ກັນ.

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