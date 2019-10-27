ການໂຈມຕີດ້ວຍເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບໂດຍ ສະຫະລັດ ທີ່ມີຈຸດປະສົງໂຈມຕີບ່ອນຫຼົບລີ້ຂອງກຸ່ມລັດ ອິສລາມ ໃນພາກພື້ນ ພັ້ນແລນ ທາງພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງປະເທດ ໂຊມາເລຍ ໄດ້ສັງຫານຄົນເກັບຢາງໄມ້ຫອມ 2 ຄົນຢ່າງຜິດພາດ, ອີງຕາມຜູ້ອາວຸໂສໃນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຜູ້ລອດຊີວິດຄົນນຶ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວຕໍ່ ວີໂອເອ ໃນວັນເສົາວານນີ້.
ການໂຈມຕີໃນວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາ ຍັງໄດ້ເຮັດໃຫ້ອີກຄົນນຶ່ງບາດເຈັບ ຫຼັງຈາກເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບໄດ້ໂຈມຕີໃສ່ພວກຜູ້ຊາຍ ຜູ້ທີ່ໄດ້ເກັບຢາງໄມ້ຫອມ ຢູ່ໃກ້ກັບບ້ານ ອາເມຣາ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ ໃນພາກພື້ນເຂດພູສູງ ໂກລິສ ຂອງແຂວງ ບາຣີ ໃນພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງ ໂຊມາເລຍ, ອີງຕາມການກ່າວຕໍ່ ວີໂອເອ ໂດຍຜູ້ອາວຸໂສໃນທ້ອງຖິ່ນຫຼາຍຄົນ.
ທ່ານ ຊາອິດ ອັບເຊຍ ໂມຮາມັດ, ຜູ້ອາວຸໂສໃນບ້ານ ຕີມີເຊ ທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບເປົ້າໝາຍການໂຈມຕີໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອ ພະແນກ ໂຊມາເລຍ ກ່ຽວກັບ ຈຳນວນພົນລະເຮືອນຜູ້ເສຍຊີວິດ ແລະ ບາດເຈັບສູງສຸດທີ່ຖືກລາຍງານໄປນັ້ນ.
ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ “ຜູ້ຊາຍທີ່ຖືກສົ່ງໄປສະຖານທີ່ຂອງການໂຈມຕີ ໄດ້ນຳເອົາສົບຂອງຜູ້ເສຍຊີວິດສອງຄົນ ທີ່ປະຊາຊົນຢູ່ໃນບ້ານຮູ້ຈັກກັບຄືນມາ ຜູ້ທີ່ໄດ້ໄປທີ່ນັ້ນເພື່ອເກັບຢາງໄມ້ຫອມ.”
ທ່ານໄດ້ລະບຸຊື່ຂອງຜູ້ເຄາະຮ້າຍວ່າ ທ້າວ ຊາລັດ ໂມຮາມັດ ບາເຣ ແລະ ທ້າວ ອາຢານເລ ອີບຣາຮິມ ໂມຮາມັດ. ສົບຂອງຜູ້ນຶ່ງນັ້ນໄດ້ເສຍໂສມໝົດ.”
ກອງບັນຊາການ ສະຫະລັດ ໃນ ອາຟຣິກາ ໄດ້ກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ດຳເນີນການໂຈມຕີທາງອາກາດ ແລະ ໄດ້ແນເປົ້າໃສ່ພວກກໍ່ການຮ້າຍ IS ໃນພາກພື້ນ. ເຖິ່ງແມ່ນຈະມີການກ່າວອ້າງໂດຍຜູ້ອາວຸໂສກໍຕາມ, ຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງຈາກກອງບັນຊາການ US AFRICOM ໄດ້ກ່າວໃນວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາວ່າ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ສັງຫານພວກກໍ່ການຮ້າຍສາມຄົນ ແລະ ບໍ່ມີພົນລະເຮືອນໄດ້ຮັບອັນຕະລາຍ. ຖະແຫຼງການດັ່ງກ່າວເວົ້າວ່າ “ໃນເວລານີ້, ເຂົາເຈົ້າໄດ້ປະເມີນວ່າການໂຈມຕີທາງອາກາດໄດ້ສັງຫານນັກກໍ່ການຮ້າຍສາມຄົນ. ປັດຈຸບັນນີ້, ພວກເຮົາໄດ້ປະເມີນວ່າ ບໍ່ມີພົນລະເຮືອນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ຫຼື ເສຍຊີວິດ ຈາກຜົນຂອງການໂຈມຕີທາງອາກາດ.”