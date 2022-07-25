ສະມາຊິກລັດຖະສະພາ ທ່ານນາງລິສ ເຊນນີ (Liz Cheney) ຊຶ່ງເປັນຜູ້ນຶ່ງໃນບັນດາຜູ້ນຳພາການສືບສວນກ່ຽວກັບການກໍ່ຄວາມວຸ້ນວາຍເມື່ອວັນທີ 6 ມັງກອນ ທີ່ຫໍລັດຖະສະພາສະຫະລັດ ໃນປີກາຍນີ້ ກ່າວໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ມີສ່ວນໃນ “ການກະທຳທີ່ຜິດທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດ” ກວ່າປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດຄົນໃດໝົດໃນປະຫວັດສາດໂດຍຍຸຍົງໃຫ້ເກີດຄວາມໂກລາຫົນ ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນ ກໍໄດ້ປະຕິເສດເປັນເວລານານຫຼາຍກວ່າສາມຊົ່ວໂມງ ບໍ່ຍອມຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພວກກໍ່ການຈະລາຈົນຢຸດເຊົາ.
ທ່ານທຣຳ ທີ່ກໍາລັງສະແດງອອກຢ່າງກວ້າງຂວາງວ່າ ຈະລົງການແຂ່ງຂັນອີກຄັ້ງນຶ່ງເພື່ອເອົາຕຳແໜ່ງຢູ່ທໍານຽບຂາວ ໃນປີ 2024 ແຕ່ທ່ານນາງ ເຊນນີ (Cheney), ຮອງປະທານຄະນະກໍາມະການສືບສວນຂອງລັດຖະສະພາກ່າວຢູ່ໃນລາຍການ “State of the Union” ຂອງໂທລະພາບ CNN ໃນວັນອາທິດວານນີ້ ວ່າ "ບໍ່ຕ້ອງສົງໄສຫຍັງເລີຍ ໃນໃຈຂອງຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ແລ້ວວ່າ ທ່ານບໍ່ເຫມາະສົມເລີຍ" ສໍາລັບຕໍາແຫນ່ງທີ່ໄດ້ຮັບເລືອກຕັ້ງແລະ "ບໍ່ຄວນໄປໃກ້ຫ້ອງການຮູບຊົງໄຂ່ອີກ."
ທ່ານນາງເຊນນີ, ຜູ້ທີ່ກ້າອອກປາກອອກສຽງຕ້ອງຕິທ່ານທຣຳ ໄດ້ເປີດການກ່າວໂຈມຕີຄັ້ງຫລ້າສຸດຂອງທ່ານນາງຕໍ່ເພື່ອນຮ່ວມພັກຣີພັບບລີດ້ວຍກັນຄົນນັ້ນ ໃນຫຼາຍມື້ ຫຼັງຈາກພວກພະຍານບອກກັບຄະນະກຳມະການໃນສະພາຕ່ຳວ່າ ທ່ານ ທຣຳ ບໍ່ສົນໃຈນຳຄຳຮ້ອງຂໍ ຈາກທີ່ປຶກສາໃນທຳນຽບຂາວ, ຜູ້ສະໜັບສະໜຸນທ່ານໃນລັດຖະສະພາຈາກພັກຣີພັບບລີກັນ, ຜູ້ຈັດລາຍການດ້ານຄວາມຄິດເຫັນໃນໂທລະພາບທີ່ມີຫົວອະນຸລັກນິຍົມ ແລະສະມາຊິກໃນຄອບຄົວ ໃຫ້ຮຽກຮ້ອງຕໍ່ພວກກໍ່ຈາລະຈົນທີ່ສະໜັບສະໜຸນທ່ານທຣຳ ປະມານ 2,000 ຄົນ ໃຫ້ໜີໄປໃນປີກາຍນີ້ ໃນຂະນະທີ່ເຂົາເຈົ້າພະຍາຍາມຂັດຂວາງບໍ່ໃຫ້ລັດຖະສະພາຢັ້ງຢືນວ່າ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນທີ່ມາຈາກພັກເດໂມແຄຣັດຊະນະທ່ານ ໃນການເລືອກຕັ້ງປີ 2020.
ທ່ານທຣຳ ມັກຈະໂຈມຕີຄະນະກຳມະການສືບສວນ ກ່ຽວກັບບົດບາດຂອງທ່ານ ໃນການປຸກລະດົມໃຫ້ເກີດຄວາມວຸ້ນວາຍ ໂດຍການຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ຜູ້ສະໜັບສະໜຸນຂອງທ່ານເດີນຂະບວນໄປທີ່ຫໍລັດຖະສະພາ ແລະ "ໃຫ້ຕໍ່ສູ້ຄືກັນກັບຢູ່ ໃນນະລົກ." ທ່ານໄດ້ເອີ້ນຄະນະກໍາມະການ 9 ຄົນວ່າ ເປັນ "ຄະນະກໍາມະການທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການເລືອກຂອງພວກອັນຕະພານແລະພວກກໍ່ກວນຄວາມສະຫງົບທາງດ້ານການເມືອງ."
ທ່ານທຣຳ ໄດ້ຕຳໜິອະດີດທີ່ປຶກສາຂອງທ່ານຫຼາຍໆຄົນ ທີ່ຫັນມາຕໍ່ຕ້ານທ່ານ ແລະເປັນພະຍານ ກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຫັນຢູ່ໃນທຳນຽບຂາວໃນມື້ເກີດເຫດຈະລາຈົນນັ້ນ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານເບິ່ງມັນຢູ່ທາງໂທລະພາບຕອນນັ່ງຢູ່ໃນຫ້ອງຮັບປະທານອາຫານ ທີ່ຢູ່ຂ້າງຫ້ອງການຂອງທ່ານນັ້ນ.
ທ່ານທຣຳ ກ່າວຕໍ່ພວກໂຮມຊຸມນຸມທາງການເມືອງໃນລັດອາຣິໂຊນາໃນຄືນວັນສຸກແລ້ວນີ້ວ່າ “ຖ້າຫາກຂ້າພະເຈົ້າປະກາດວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າຈະບໍ່ແຂ່ງຂັນເອົາຕຳແໜ່ງ ທາງການເມືອງອີກຕໍ່ໄປ, ການກັ່ນແກ້ງຂົ່ມເຫັງທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ກໍຈະຢຸດລົງໃນທັນທີ. ພວກເຂົາກຳລັງຊອກຫາຄວາມຜິດຂ້າພະເຈົ້າ ກໍເພາະວ່າຂ້າພະເຈົ້າລຸກຂຶ້ນຕ້ານກັບພວກເຂົາແທນທ່ານ.”
ພວກກໍ່ຈາລະຈົນໄດ້ບຸກເຂົ້າໄປໃນຫໍລັດຖະສະພາສະຫະລັດ ຊຶ່ງໄດ້ທຳລາຍຕຶກອາຄານ, ໄດ້ປະທະກັນກັບຕຳຫຼວດ ແລະໄດ້ເຮັດໃຫ້ສະມາຊິກສະພາແລະຮອງປະທານາທິບໍດີໄມຄ໌ ເພັນສ໌ ໃນເວລານັ້ນ ໃຫ້ຫລົບໜີໄປ ເພື່ອຄວາມປອດໄພ. ໃນທ່າມກາງການກໍ່ຈາລະຈົນ, ທ່ານທຣຳ ໄດ້ເຍາະເຍີ້ຍທ່ານເພັນສ໌ ວ່າ ບໍ່ມີ “ຄວາມກ້າຫານ” ທີ່ຈະຂັດຂວາງການຢັ້ງຢືນການລົງຄະແນນສຽງຂອງພວກຜູ້ແທນການເລືອກຕັ້ງທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ທ່ານໄບເດັນໄດ້ຊະນະນັ້ນ.