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ຍານາງ ຫຼີວ ເຊຍ ນາງໝ້າຍ​ຂອງນັກຕໍ່ຕ້ານ ລັດຖະບານຈີນ ເດີນທາງໄປເຖິງ ເຢຍຣະມັນ

ຍານາງ ຫຼິວ ​ເຊຍ ນາງໝ້າຍ​ຂອງນັກຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານຈີນ ​ແລະ​ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ລາງ ວັນໂນແບລຂະແໜງ​ສັນ​ຕິ​ພາບ​ ທ່ານ​ຫຼິວ ຊຽວ​ໂບ ຖືຮູບພາບສາມີຂອງນາງ ລະຫວ່າງພິທີສົ່ງສະການ.

ຍານາງ ຫຼິວ ​ເຊຍ ນາງໝ້າຍ​ຂອງນັກຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານ ​ແລະ​ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ລາງ ວັນໂນ
ແບລຂະແໜງ​ສັນ​ຕິ​ພາບ​ ທ່ານ​ຫຼິວ ຊຽວ​ໂບ ​ໄດ້​ໄປ​ເຖິງ​ເຢຍຣະມັນ​ໃນ​ວັນ​ອັງຄານ​ວານ​
ນີ້ຫຼັງ​ຈາກ​ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເດີນທາງ​ອອກ​ຈາກ​ປະ​ເທດ​ຈີນໃນທີ່ສຸດ ໂດຍ​ໄດ້​ໃຊ້
​ເວລາ​ແປດ​ປີ ​ພາຍ​ໃຕ້​ການ​ກັກບໍລິເວນໃຫ້ຢູ່​ໃນ​ບ້ານ.

​ໂຄສົກ​ກະຊວງ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ຈີນ​ຄົນ​ນຶ່ງ​ກ່າວ​ຕໍ່​ບັນດາ​ນັກ​ຂ່າວ​ໃນ​ວັນ​ອັງຄານ​ວານ​ນີ້​ວ່າ
ຍານາງ​ຫຼີວ ​ເຊຍ ​ໄດ້​ອອກ​ຈາກ​ປັກ​ກິ່ງ​ ເພື່ອ​ຊອກ​ຫາ​ການ​ປິ່ນປົວ. ອ້າຍ​ຂອງ​ຍານາງ
ທ່ານ​ຫຼິວ ຫຸຍ ​ໄດ້​ຂຽນລົງ​ຢູ່ສື່​ສັງຄົມ​ວ່າ ​ນ້ອງ​ສາວ​ຂອງ​ທ່ານ ​ໄດ້​ອອກ​ຈາກ​ຈີນ “​ເພື່ອ
​ເລີ້ມ​ຊີວິດ​ໃໝ່” ຢູ່​ໃນ​ຢູ​ໂຣບ.

​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ກະຊວງ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ສະຫະລັດ​ຄົນ​ນຶ່ງ​ກ່າວ​ວ່າ “ສະຫະລັດ​ຍິນ​ດີ​ກັບ​ຂ່າວ​ທີ່
ພວກ​ເຈົ້​າໜ້າ​ທີ່​ຈີນ ​ໄດ້​ປ່ອຍ​ໂຕ​ຍານາງ​ຫຼີວ ​ເຊຍ ຈາກ​ການ​ກັກ​ບໍລິເວນຢູ່​ໃນ​ບ້ານ ແລະ
​ອະນຸຍາດ​ໃຫ້​ຍານາງ​ ອອກ​ຈາກ​ປະ​ເທດ​ຈີນ ດັ່ງ​ທີ່​ຍານາງ​ປາດ​ຖະໜາ. ພວກ​ເຮົາ​ຍັງຂໍ​
ຮຽກຮ້ອງ​ໃຫ້​ລັດຖະບານ​ຈີນ ປ່ອຍ​ໂຕ​ພວກ​ນັກ​ໂທດ​ຈິດ​ສຳນຶກທັງ​ໝົດ ​ແລະ​ໃຫ້ນັບຖື​
ສິດທິ​ມະນຸດ ​ແລະສິດເສລີພາບຂັ້ນພື້ນຖານ ​ຂອງ​ສ່ວນ​ບຸກຄົນ​ທັງ​ໝົດ.”

ສະມາຊິກ​ສະພາ​ສູງ​ພັກຣີພັບ​ບລິ​ກັນ ທ່ານ​ມາ​ໂກ ຣູບີ​ໂອ ປະທານ​ກຳມາ​ທິການ​ລັດຖະ
ສະພາກ່ຽວກັບ​ຈີນ ກ່າວ​ຕໍ່ ວີ​ໂອ​ເອ ພະ​ແນ​ກພາສາ​ຈີນ​ກາງວ່າ “​ເປັນ​ທີ່​ຈະແຈ້ງ ​ຍານາງ
​ບໍ່​ຄວນ​ຖືກ​ກັກ​ຂັງເລີຍ. ພວກ​ເຮົາ​ມີ​ຄວາມ​ດີ​ໃຈ​ຕໍ່​ການ​ປ່ອຍ​ໂຕ ຂອງ​ຍານາງ.”

ຍາ​ນາງ​ຫຼີວ ຊຽວ ​ໄດ້​ຖືກ​ກັກ​ບໍລິເວນໃຫ້​ຢູ່​ໃນ​ບ້ານ ມາ​ແຕ່​ປີ 2010 ​ເວລາ​ສາມີ​ຂອງ​ຍາ
ນາງ ຊຶ່ງນັກ​ຂຽນ​ທີ່​ມີ​ຊື່​ສຽງ ທີ່ມັກຕ້ອງຕິ ​ແລະ​ນັກປັນຍາຊົນ ຫຼິວ ຊຽວ​ໂບ ​ໄດ້​ຊະນະ​ລາງ
ວັນ​ໂນ​ແບ​ລ ຂະ​ແໜງ​ສັນຕິພາບ.

ທ່ານ​ຫຼິວ ​ໄດ້​ຖືກ​ຈັບ​ໃນ​ປີ 2009​ແລະ​ໄດ້​ຖື​ກຕັດສິນ​ລົງ​ໂທດ ໃຫ້ຈຳຄຸກ​ເປັນ​ເວລາ 11
ປີ ​ໃນ​ຂໍ້​ຫາຢາກລົ້ມລ້າງລັດຖະບານ ໂດຍຊ່ວຍ​ກຸ່ມ ບັນຍັດ​ຂໍ້ທີ 8 ຫຼື Charter 08 ຊຶ່ງເປັນຄຳປະກາດທາງການ​ເມືອງ​ທີ່​ຮຽກຮ້ອງ​ໃຫ້​ສິ້ນ​ສຸດ​ການ​ມີ​ລະບົບ​ພັກ​ດຽວ​ຂອງ​
ຈີນ​ນັ້ນ.

ຍານາງ ຫຼິວ ​ເຊຍ ນາງໝ້າຍ​ຂອງນັກຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານ ​ແລະ​ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ລາງ ວັນໂນ ແບລຂະແໜງ​ສັນ​ຕິ​ພາບ​ ທ່ານ​ຫຼິວ ຊຽວ​ໂບ ຍີ້ມດ້ວຄວາມດີໃຈ ເວລາມາເຖິງສະໜາມບິນ ແຮລຊິນກີ ທີເມືອງແວນຕາ ປະເທດຟິນແລ ທີ 10 ກໍລະກົດ 2018.
ຍານາງ ຫຼິວ ​ເຊຍ ນາງໝ້າຍ​ຂອງນັກຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານ ​ແລະ​ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ລາງ ວັນໂນ ແບລຂະແໜງ​ສັນ​ຕິ​ພາບ​ ທ່ານ​ຫຼິວ ຊຽວ​ໂບ ຍີ້ມດ້ວຄວາມດີໃຈ ເວລາມາເຖິງສະໜາມບິນ ແຮລຊິນກີ ທີເມືອງແວນຕາ ປະເທດຟິນແລ ທີ 10 ກໍລະກົດ 2018.

ທ່ານ​ໄດ້​ເສຍ​ຊີວິດ​ນຶ່ງ​ປີ​ກ່ອນ ຍ້ອນມະ​ເຮັງ​ຕັບ ອາຍຸ​ໄດ້ 61 ປີ ຊຶ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ທ່ານ​ເປັນ​ຄົນ​
ທຳ​ອິດ ທີ່​ໄດ້ຮັບລ​າງ​ວັນໂນ​ແບ​ລໍ​ເຣອາດ ທີ່​ໄດ້​ເສຍ​ຊີວິດຢູ່ ​ໃນ​ການ​ກັກ​ຂັງນັບ​ແຕ່ ທ່ານ
ຄາຣ໌ລ ວອນ ອອສ​ເຊ​ເອ​ສກີ ​ຜູ້​ຮັກຫອມສັນຕິພາບ ທີ່​ຮູ້​ກັນ​ດີ ​ໄດ້​ເສຍ​ຊີວິດ​ຍ້ອນ​ພະ
ຍາດ​ປອດແຫ້ງ ​ໃນ​ປີ 1939 ​ຢູ່ໃນນະຄອນ​ເບີລິນ ພາຍໃຕ້​ລະບອບ​ນາ​ຊີ.

ການ​ປ່ອຍ​ໂຕ​ຍານາງ​ຫຼີວ ​ເຊຍ​ ຍັງ​ມີຂຶ້ນ​ພ້ອມດຽວ​ກັນ​ກັບ​ການໄປ​ຢ້ຽມຢາມເຢຍຣະມັນ
​ໃນອາທິດ​ນີ້ ​ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຈີນ ທ່ານຫ​ລີ ເກີຈ​ຽງ. ບັນດາ​ນັກ​ການ​ທູດ​ປະ​ເທດ
​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ ​ໄດ້​ສະແດງຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງ​ກ່ຽວ​ກັບຜົນ​ກະທົບ​ຂອງ​ການ​ກັກ​ຂັງ​ຢູ່ໃນຂອບ
​ເຂດ​ຈຳກັດ ​ຕໍ່​ສຸຂະພາບ​ດ້ານ​ຈິດ​ໃຈ​ ຂອງ​ຍານາງ.

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