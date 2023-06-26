ປະທານາທິບໍດີຂອງປະເທດ ລິທົວເນຍ ໄດ້ເຕືອນ ໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ ຖ້າ ເບລາຣຸສ ຕ້ອນຮັບຫົວໜ້າກຸ່ມທະຫານຮັບຈ້າງ ແວກເນີ ທ່ານ ເຢັຟເກນີ ປຣີໂກຊິນ ແລ້ວອົງການ NATO ຈະຕ້ອງເສີມຂະຫຍາຍກຳລັງໃນເຂດແດນພາກຕາເວັນອອກຂອງເຂົາເຈົ້າ. ປະມຸກລັດ, ເຊິ່ງປະເທດຂອງທ່ານມີຊາຍແດນຕິດກັບ ເບລາຣຸສ ແລະ ຣັດເຊຍ ແລະ ຈະເປັນເຈົ້າພາບຈັດກອງປະຊຸມສຸດຍອດຂອງອົງການ NATO ນັ້ນ, ໄດ້ກ່າວຫຼັງຈາກສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງລັດໄດ້ປະຊຸມເພື່ອປຶກສາຫາລືການກໍ່ກະບົດຂອງກຸ່ມ ແວກເນີ ຕໍ່ວັງ ເຄຣັມລິມ.
ຫຼັງຈາກທ່ານ ປຣີໂກຊິນ ໄດ້ຍົກເລີກການເຄື່ອນໄຫວຂອງກອງທະຫານໃນວັນເສົາທີ່ຜ່ານມາ, ມົສກູ ໄດ້ກ່າວວ່າ ຫົວໜ້າກຸ່ມ ແວກເນີ ຈະອອກຈາກ ຣັດເຊຍ ໄປ ເບລາຣຸສ ແລະ ຈະບໍ່ປະເຊີນກັບຂໍ້ກ່າວຫາ.
ປະທານາທິບໍດີ ລິທົວເນຍ ທ່ານ ກິຕານາສ ນາວເຊດາ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວວ່າ “ຖ້າທ່ານ ປຣີໂກຊິນ ຫຼື ສ່ວນນຶ່ງຂອງກຸ່ມ ແວກເນີ ໄປຢູ່ໃນເບລາຣຸສ ດ້ວຍແຜນການທີ່ບໍ່ຊັດເຈນ ແລະ ຈຸດປະສົງທີ່ແນ່ນອນ, ມັນມີແຕ່ຈະໝາຍຄວາມວ່າພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ເສີມຂະຫຍາຍການຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງພວກເຮົາຢູ່ເຂດຊາຍແດນພາກຕາເວັນອອກຂຶ້ນຕື່ມ.” ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ເວົ້າແຕ່ຢູ່ໃນ ລິທົວເນຍ ເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ໃນທົ່ວ NATO ໂດຍບໍ່ມີຂໍ້ສົງໄສໃດໆ.”