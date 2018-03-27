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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ທ່ານນາງລິນດາ ບຣາວນ໌ ຜູ້ຕໍ່ວ່າ ໃຫ້ສິ້ນສຸດການແບ່ງແຍກສີຜິວ ຢູ່ໂຮງຮຽນ ໃນສະຫະລັດ ໄດ້ເສຍຊີວິດແລ້ວ

ພາບບັນທຶກ ທ່ານນາງລິນດາ ບຣາວນ໌ ວັນ ແລະສະຖານທີບໍ່ຊາບ.

ທ່ານ​ນາງ​ລິນ​ດາ ບຣາວ ຜູ້​ທີ່​ເປັນແມ່ຍິງ​ໃນ​ປີ 1950 ​ໄດ້​ດູດ​ຈຸດ​ສົນ​ໃຈ​ຂອງ​ການ​ຟ້ອງ​
ຮ້ອງທີ່​ໄດ້​ທັບ​ມ້າງ​ການ​ແບ່ງ​ແຍກ​ຜິວ​ພັນ​ຢູ່​ໃນ​ໂຮງ​ຮຽນ​ສະຫະລັດ ​ໄດ້​ເສຍ​ຊີວິດ​ແລ້ວ
​ໃນ​ວັນ​ອາທິດ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ​ຮ່ວມອາຍຸໄດ້ 76 ປີ.

ທ່ານ​ນາງແຊຣິຣິນ ​ໄອ​ຟຽວ ປະທານ ​ແລະ​ຜູ້​ບໍລິຫານ​ສະພາ​ຢູ່ ສະມາຄົມຄວາມ​ກ້າວ
ໜ້າ​ແຫ່ງ​ຊາດຄົນ​ຜິວ​ດຳ (NAACP) ການ​ປ້ອງ​ກັນ​ທີ່​ຖືກ​ຕ້ອງ ​ແລະ​ກອງ​ທຶນ​ສຶກສາ
ກ່າວ​ວ່າ “ທ່ານ​ນາງ​ລິນ​ດາ ບຣາວ ​ແມ່ນວີລະ​ຊົນສະ​ນິດ​ພິ​ເສດ ຂອງ​ຊາວ​ໜຸ່ມ ຜູ້​ທີ່​ຕິດ
ຕາມ​ດ້ວຍ​ຄອບຄົວ​ຂອງ​ທ່ານ​ນາງ ມີ​ຄວາມ​ອົົງອາດ​ກ້າຫານ​ໄດ້​ຕໍ່ສູ້​ເພື່ອ​ສິ້ນ​ສຸດຄຳ
​ຂາດ​ສັນຍາ​ລັກ​ຂອງກຸ່ມ​ຊາວຜິ​ວຂາ​ວທີ່ຈຳ​ແນ​ກ ຜິວພັນ ​ແບ່ງ​ແຍກ​ຜິວ​ພັນ​ຢູ່ໃນ​ໂຮງ
ຮຽນ​ສາທາລະນະ. ຊີວິດ​ຂອງ​ຊາ​ວອາ​ເມຣິ ກັນ​ແຕ່ລະຄົນ​ໄດ້​ຖືກ​ແຕະຕ້ອງໂດຍ​ທ່ານ​
ນາງ​ລິນ​ດາ ບຣາວ. ປະ​ເທດນີ້​ເປັນ​ໜີ້​ສິນ​ແກ່​ທ່ານ​ນາງ ຄອບ​ຄົວ​ທ່ານ​ນາງ​ບຣາວ ​
ແລະ​ອີກ​ຫຼາຍໆ​ຄອບຄົວ​ທີ່​ໄດ້ພົວ ພັນ​ຢູ່ໃນບັນດາ​ຄະດີ​ທີ່​ໄດ້ປະສົບ​ຜົນ​ສຳ​ເລັດທ້າ
ທາຍ​ຕໍ່ການ​ແບ່ງ​ແຍກ​ໂຮງ​ຮຽນ.”

ທ່ານ​ນາງ​ບຣາວ ມີ​ອາຍຸ​ພຽງ​ເກົ້າປີ ​ເວລາ​ພໍ່​ຂອງ​ທ່ານນາງ ຄຸນ​ພໍ່​ໂອ​ລີ​ເວີ ບຣາວ ​ໄດ້​
ຟ້ອງຮ້ອງ​ຄະນະ​ກຳມະການ​ໂຮງຮຽນ​ໃນ​ເມືອງ​ໂຕ​ປິ​ກາ ລັດ​ແຄນ​ຊັສ ​ເພື່ອ​ອະນຸຍາດ
ໃຫ້​ລູກ​ສາວ​ຂອງ​ທ່ານ​ເຂົ້າ​ໂຮງຮຽນປະຖົມ​ທີ່​ມີ​ແຕ່​ຄົນ​ຜິວ​ຂາວ​ທັງ​ໝົດ​ທີ່​ນາງ​ຢູ່​ໃກ້​ນັ້ນ.

Linda Brown Smith, 9, is shown in this 1952 photo.
Linda Brown Smith, 9, is shown in this 1952 photo.

​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ມີ​ຄ້າຍຄື​ກັນ​ກັບ​ຄະດີ​
ຕ່າງທີ່​ເປັນ​ຜົນ​ຈາກ​ຄວາມ​ພະຍາ
ຍາມ​ຂົນຂວາ​ຍໂດຍ​ສະມາຄົມ
ຄວາມ​ກ້າວໜ້າແຫ່ງຊາດ​ຄົນ​ຜິວ​
ດໍາ (NAACP) ທີ່ແນ​ໃ​ສ່ ການ​ທ້າ​
ທາຍລະບົບ​ໂຮງຮຽນຂອງເມືອງ.
ຫຼາຍໆ​ຄະດີ​ໄດ້​ໂຮມ​ເຂົ້າກັນ ​ແລະ
​ນຳ​ໄປ​ສູ່​ສານສູງ​ສຸດ​ທີ່​ຮູ້​ກັນ​ວ່າ
ບຣາວຕໍ່​ສູ່້ກັບ ຄະນະ​ກຳມະການ​ໆ
​ສຶກສາ​ຂອງ​ເມືອງ ​ໂຕ​ປີ​ກາ.

ຫຼາຍໆ​ໂຮງຮຽນ​ໄດ້​ແບ່ງ​ແຍກ​ເປັນ
​ເວລາ​ນານ ອັນ​ເປັນ​ພາກສ່ວນ​ລະ
ບົບ​ທີ່​ກວ້າງຂວາງ​ຂອງການ​ກີດ​ກັ້ນ
​ຜີ​ວພັນ ທີ່​ຮູ້​ກັນ​ວ່າ ກົດໝາຍ​ຂອງ
ຈິ​ມ ​ໂຄຣ ທີ່ ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ມີ​ຢູ່​ທົ່ວທາງ​

ພາ​ກໃຕ້​ສະຫະລັດ. ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຖືກບັງຄັບ​ໃຫ້​ແຍກ​ບ່ອນ​ດື່ມ​ນໍ້າ​ຢູ່​ໃນ​ສາທາລະນະ​ສຳ
ລັບ​ຄົນຜິວ​ດຳ ​ແລະ​ຄົນ​ຜິວ​ຂາວ ພ້ອມທັງ​ກົດລະ ບຽບທີ່​ເຄັ່ງ​ຂັດ ​ແລະເກັບ​ພາສີ​ຕໍ່​ຄົນ​
ຜິວ​ຂາວ​ທີ່​ໄດ້​ພະ​ຍາ

ຍາມ​ທີ່​ຈະ​ປ່ອນ​ບັດລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ໄດ້​ເຂົ້າຮ່ວມ​ໃນ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ
ແລະ​ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ພວກ​ຜູ້ນຳ​ຜິວ​ຂາວ​ຮັກສາ​ອຳນາດ.

ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ

Linda Brown Obit
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