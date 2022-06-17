ການຍົກເລີກການກວດໂຄວິດ-19 ກ່ອນເດີນທາງເຂົ້າ ສະຫະລັດ ຈະອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ບັນດານັກເດີນທາງ

ສະຫະລັດ ໄດ້ຍົກເລີກຂໍ້ຮຽກຮ້ອງການກວດໂຄວິດ-19 ກ່ອນເດີນທາງເຂົ້າປະເທດສຳລັບປະຊາຊົນເມື່ອວັນທີ 12 ມິຖຸນາທີ່ຜ່ານມາ, ຫຼັງຈາກຖືກສາກົນຕິໜິຕິຕຽນວ່າມາດຕະການດັ່ງກ່າວແມ່ນລ້າສະໄໝແລ້ວ.
ການປະກາດຍົກເລີກດັ່ງກ່າວໄດ້ເຮັດໃຫ້ຫຼາຍຄົນຮ້ອງໂຮດີໃຈ, ເພາະເຂົາເຈົ້າຮູ້ສຶກວ່າມັນຈະເຮັດໃຫ້ການເດີນທາງສະດວກສະບາຍ ແລະ ປະຊາຊົນສ່ວນຫຼາຍແມ່ນໄດ້ສັກຢາສັກໂຄວິດຄົບແລ້ວ ຫຼື ໄດ້ຮັບຢາບູສເຕີ.
ກົດລະບຽບດັ່ງກ່າວແມ່ນໃຊ້ໄດ້ຕໍ່ປະຊາຊົນທີ່ມີສັນຊາດ ອາເມຣິກັນ, ຜູ້ອາໄສຢູ່ຖາວອນ ແລະ ຜູ້ຖືບັດຂຽວເທົ່ານັ້ນ.
ນັກທຸລະກິດທ່ານນຶ່ງທີ່ເດີນທາງເຂົ້າ-ອອກ ສະຫະລັດ ເປັນປະຈຳໄດ້ກ່າວຕໍ່ພວກເຮົາວ່າ “ຫຼາຍປະເທດເຂົາກະຍົກເລີກການກວດໂຄວິດກ່ອນເຂົ້າປະເທດແລ້ວ ຄືຢູໂຣບເນາະເຂົາກະໄດ້ຍົກເລີກຫຼາຍປະເທດແລ້ວ. ແລະ ປະຊາຊົນສ່ວນຫຼາຍກໍໄດ້ສັກຢາຄົບ, ພວກເຮົາກໍມີພູມຄຸ້ມກັນ. ສະນັ້ນຄວາມສ່ຽງມັນກໍຈະບໍ່ຮ້າຍແຮງຄືສອງປີກ່ອນ. ການຍົກເລີກນີ້ກໍຈະເປັນການເຮັດໃຫ້ປະຢັດເງິນເນາະ ເພາະວ່າກວດເທື່ອນຶ່ງນີ້ມັນກໍຂ້ອນຂ້າງແພງ. ບາງປະເທດເຂົາເກັບຄ່າກວດເປັນ 2-300 ໂດລາພຸ້ນໃດ. ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນວ່າດີແລ້ວທີ່ລັດຖະບານ ສະຫະລັດ ຍົກເລີກມັນ.”
ກ່ອນໜ້ານີ້, ສະຫະລັດ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ມີອາຍຸ 2 ປີຂຶ້ນໄປກວດໂຄວິດ 2 ວັນກ່ອນເດີນທາງກັບປະເທດ, ບໍ່ວ່າເຂົາເຈົ້າຈະມີສະຖານະສັກຢາຄົບແລ້ວ ຫຼື ມີສັນຊາດກໍ່ຕາມ.
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