ນາຍົກ ຂອງ ລີເບຍ ກ່າວຫາ ຜູ້ນຳຝ່າຍປໍລະປັກ ຫາທາງກໍ່ລັດຖະປະຫານ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງລີເບຍ ທ່ານ ຟາເຢສ ອາລ-ຊາຣາຈ ກ່າວວ່າ ຄູ່ປໍລະປັກ ໃນ
ການແຍ່ງຊິງອຳນາດກັບທ່ານ ນາຍພົນ ຄາລີຟາ ຮັຟຕາ ພວມພະຍາຍາມກໍ່ລັດຖະ
ປະຫານ ແລະຍຶດເອົາລີເບຍ ດ້ວຍກຳລັງ.
“ລາວ (ໝາຍເຖິງນາຍພົນ ຮັຟຕາ) ໄຝ່ຝັນຢາກເຂົ້າໄປໃນນະຄອນຫຼວງ ຕຣີໂປລີ”
ທ່ານອາລ-ຊາຣາຈ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ໂທລະພາບຝຣັ່ງ 24 ທີ່ນະຄອນຫຼວງປາຣີ ໃນວັນພຸດ
ວານນີ້.
ທ່ານກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ “ການໂຈມຕີນີ້ ເປັນທີ່ຈະແຈ້ງແລ້ວວ່າ ຈະຕ້ອງຖືກປະນາມ
ເພາະວ່າ ມັນເປັນການພະຍາຍາມທີ່ຈະໂຄ່ນລົ້ມ ລັດຖະບານທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດ
ໝາຍ ແລະຍຶດເອົາອຳນາດ....ການທຳລາຍຂະບວນການທາງການເມືອງ ແມ່ນ
ດຳເນີນການໂດຍ ທ່ານຄາລີຟາ ຮັຟຕາ ຊຶ່ງບໍ່ແມ່ນລັດຖະບານທີ່ສ້າງຄວາມປອງ
ດອງຊາດ ແລະພວກເຮົາແມ່ນພ້ອມແລ້ວ ທີ່ຈະກັບຄືນສູ່ຂະບວນການ ທາງການ
ເມືອງ ໃນເມື່ອໃດ ເງື່ອນໄຂຕ່າງໆ ແມ່ນໄດ້ປະຕິບັດ.”
ທ່ານຮັຟຕາ ນຳພາລັດຖະບານຝ່າຍຄ້ານ ຢູ່ທາງພາກຕາເວັນອອກຂອງລີເບຍ. ກອງທັບ
ບົກແຫ່ງລີເບຍຂອງທ່ານ ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານທ່ານອາລ-ຊາຣາຈ ທີ່ໄດ້ຖືກ
ແຕ່ງຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເມື່ອເດືອນແລ້ວນີ້ ແຕ່ໄດ້ຖືກສະກັດກັ້ນ
ໂດຍກຳລັງຂອງລັດຖະບານ ແລະພວກກຸ່ມພັນທະມິດ ຢູ່ໃນເຂດຊານເມືອງ ທາງພາກ
ໃຕ້ຂອງນະຄອນຕຣີໂປລີ ຈຶ່ງບໍ່ສາມາດເຂົ້າຢຶດນະຄອນຫຼວງໄດ້ເທື່ອ.
ພວກພົນລະເຮືອນລີເບຍບາງສ່ວນ ທີ່ຕິດຄ້າງຢູ່ໃນການຕໍ່ສູ້ກັນນັ້ນ ໄດ້ກ່າວວ່າ ພວກ
ເຂົາເຈົ້າ ບໍ່ສົນໃຈເລີຍວ່າ ຜູ້ໃດຈະຊະນະ ພວກເຂົາເຈົ້າພຽງແຕ່ຢາກໃຫ້ ການສູ້ລົບ
ກັນນັ້ນ ຍຸຕິລົງ.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ກ່າວວ່າ ການສູ້ລົບກັນ ໄດ້ສັງຫານປະຊາຊົນ
ໄປແລ້ວ 440 ຄົນ ແລະໄດ້ກົດດັນໃຫ້ຫຼາຍໝື່ນຄົນ ຕ້ອງພາກັນຫລົບໜີອອກຈາກເຮືອນ
ຊານຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ. ຫຼາຍໆຄົນ ໄປອາໄສຢູ່ສູນອົບພະຍົບ ຊົ່ວຄາວແຫ່ງຕ່າງໆ.
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