ການໂຈມຕີທາງອາກາດຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ສັງຫານຊີວິດຂອງນັກລົບກຸ່ມລັດອິສລາມ ຫລື IS ເພີ້ມອີກຢູ່ໃນປະເທດລີເບຍ ຊຶ່ງເປັນການໂຈມຕີແບບດຽວກັນນີ້ຄັ້ງທີສອງ ໃນປະເທດທີ່ຢູ່ທາງພາກເໜືອຂອງທະວີບອາຟຣິກາແຫ່ງນີ້ ໃນໄລຍະບໍ່ຮອດນຶ່ງອາທິດຜ່ານມາ.
ກອງບັນຊາການກຳລັງສະຫະລັດໃນອາຟຣິກາທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການປະຕິບັດງານຂອງທະ ຫານອາເມຣິກາຢູ່ໃນທະວີບດັ່ງກ່າວ ໄດ້ປະກາດຢູ່ໃນຖະແຫລງການສະບັບນຶ່ງ ໃນວັນພະ ຫັດວານນີ້ວ່າ "ໂດຍມີການປະສານງານກັບລັດຖະບານຊົ່ວຄາວແຫ່ງຊາດຂອງລີເບຍ ກອງ ທັບສະຫະລັດ ໄດ້ທຳການໂຈມຕີທາງອາກາດແບບມີຄວາມແມ້ນຢໍາໃສ່ນັກລົບຂອງກຸ່ມລັດອິສລາມ ຫຼື ISIS ຢູ່ລີເບຍ ສອງຄັ້ງ ໃນວັນອັງຄານທີ 26 ກັນຍາຜ່ານມາ ໃນເວລາປະ ມານບ່າຍ 2 ໂມງ 50 ນາທີຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນຊຶ່ງໄດ້ສັງຫານຊີວິດພວກນັກລົບກຸ່ມ ISIS ຫລາຍຄົນ."
ອີງຕາມຖະແຫລງການສະບັບດັ່ງກ່າວ ການໂຈມຕີແມ່ນມີຢູ່ຫ່າງຈາກເມືອງ Sirte ປະມານ 160 ກິໂລແມັດໄປທາງຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ຊຶ່ງເປັນທີ່ໝັ້ນເກົ່າຂອງກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍດັ່ງກ່າວ.
ສີ່ມື້ກ່ອນໜ້ານັ້ນ ກໍມີການໂຈມຕີທາງອາກາດແບບມີຄວາມແມ້ນຢໍາ 6 ຄັ້ງ ໃສ່ຄ້າຍ ທີ່ໃຊ້ໃນການຍົກຍ້າຍນັກລົບກຸ່ມລັດອິສລາມ ເຂົ້າແລະອອກຈາກປະເທດ ຊຶ່ງໄດ້ສັງຫານນັກລົບຂອງກຸ່ມດັ່ງກ່າວ 17 ຄົນ ແລະໄດ້ທໍາລາຍພາຫະນະຂອງກຸ່ມ IS 3 ຄັນ.
ກອງບັນຊາການກຳລັງສະຫະລັດໃນອາຟຣິກາເວົ້າວ່າ ຄ້າຍດັ່ງກ່າວ ຕັ້ງຢູ່ຫ່າງຈາກເມືອງ Sirte ປະມານ 240 ກິໂລແມັດໄປທາງຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ຍັງຖືກໃຊ້ໃນການວາງແຜນໂຈມຕີຕ່າງໆ ແລະເປັນຄັງອາວຸດ.
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