ຊາວໄລບີເຣຍ ພາກັນເລືອກຕັ້ງ ປະທານາທິບໍດີຄົນໃໝ່

ບັນດາຜູ້ປ່ອນບັດຢູ່ໃນ Liberia ພາກັນລົງຄະແນນສຽງເລືອກຕັ້ງເອົາປະທານາທິບໍດີ
ຊຶ່ງເປັນຂີດໝາຍໃຫ້ແກ່ປະເທດອາຟຣິກາຕາເວັນຕົກແຫ່ງນັ້ນ ທີ່ເປັນປະເທດທຳອິດ ຜ່ານອຳນາດການເລືອກຕັ້ງແບບປະຊາທິປະໄຕຢ່າງເຕັມສ່ວນ ໃນຫລາຍກວ່າ 70 ປີ
ຜ່ານມາ.
ປະເທດທີ່ມີຜູ້ລົງທະບຽນປ່ອນບັດ 2 ລ້ານ 1 ແສນຄົນ ກຳລັງພາກັນເລືອກເອົາຜູ້ຈະ
ຂຶ້ນແທນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນໂນແບລຂະແໜງສັນຕິພາບ ທ່ານນາງ Ellen Johnson
Sirleaf ແມ່ຍິງອາຟຣິກາຄົນທຳອິດ ທີ່ໄດ້ຖືກເລືອກເອົາເປັນຜູ້ນຳປະເທດ ຜູ້ທີ່ໄດ້ລາ
ອອກຈາກຕຳແໜ່ງ ຫລັງຈາກໄດ້ຮັບໃຊ້ມາຫົກປີໃນສອງສະໄໝ ທີ່ໄດ້ບົ່ງບອກຢູ່ໃນ
ລັດຖະທຳມະນູນຂອງ Liberia.
ຮ່ວມຢູ່ໃນບັນດາຜູ້ສະໝັກ 20 ຄົນທີ່ຈະຂຶ້ນແທນ ປະທານາທິບໍດີ Sirleaf ກໍມີຮອງປະ
ທານາທິບໍດີຂອງທ່ານນາງ ຄື ທ່ານ Joseph Bokai ດາຣາເຕະບານທ່ານ George
Weah ຜູ້ນຳຝ່າຍຄ້ານທ່່ານ Charles Brumskine ແລະອະດີດຜູ້ບໍລິຫານ Coca-
Cola ທ່ານ Alexander Cummings. ມີແມ່ຍິງຄົນດຽວ ທີ່ຢາກໄດ້ຕຳແໜ່ງ ເປັນປະທານາທິບໍດີ ໃນຂະນະທີ່ແມ່ຍິງຄົນອື່ນ ຄືທ່ານນາງ Jewel Howard Taylor ກຳ
ລັງເປັນຄູ່ແລ່ນແຂ່ງຂັນກັບທ່ານ George Weah. ທ່ານນາງ Taylor ແມ່ນອະດີດພັນ
ລະຍາຂອງອະດີດປະທານາທິບໍດີ ແລະຜູ້ຖືກຕັດສິນວ່າມີຄວາມຜິດເປັນອາດຊະ
ຍາກອນ
ສົງຄາມ ທ່ານ Charles Taylor ທີ່ພົວພັນກັບບົດບາດຂອງທ່ານໃນການຂັດແຍ້ງກັບ
ເພື່ອນບ້ານປະເທດ Sierra Leon.
ຖ້າຫາກບໍ່ມີຜູ້ສະໝັກຄົນໃດໄດ້ຊະນະ 50 ເປີເຊັນຂອງການລົງຄະແນນສຽງ ຕາມທີ່ໄດ້
ຄາດໄວ້ ເວລານັ້ນຜູ້ໄດ້ຄະແນນສູງສຸດສອງຄົນດັ່ງກ່າວ ຈະໄດ້ໄປແຂ່ງຂັນກັນໃນຮອບ
ສຸດທ້າຍທີ່ຈະຈັດຂຶ້ນໃນເດືອນພະຈິກຈະມາເຖິງນີ້.
ທ່ານນາງ Sirleaf ໄດ້ນຳພາ Liberia ຜ່ານໄລຍະເວລາອັນຍາວນານຂອງສັນຕິພາບ
ຫລັງຈາກ 14 ປີຂອງສົງຄາມກາງເມືອງ ທີ່ໄດ້ສິ້ນສຸດລົງໃນປີ 2003. ແຕ່ວ່າປະເທດຍັງ
ເຕັມໄປດ້ວຍການສໍ້ລາດບັງຫລວງ ແລະຍັງພະຍາຍາມທີ່ຈະຟື້ນຄືນຈາກວິກິດການພະ
ຍາດ Ebola ທີ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ 5,000 ຄົນໃນປີ 2014 ແລະ 2015.
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