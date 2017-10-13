ທ່ານ George Weah ດາຣາເຕະບານ ແລະຮອງປະທານາທິບໍດີ Joseph
Bokai ເປັນຜູ້ມີຄະແນນນໍາໜ້າ ໃນຜົນການເລືອກຕັ້ງ ປະທານາທິບໍດີຂອງ
ໄລບີເຣຍ ແຕ່ວ່າເຈົ້າໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບການເລືອກຕັ້ງເວົ້າວ່າ ມີພຽງແຕ່ນຶ່ງ
ສ່ວນສາມຂອງບັດຄະແນນສຽງເທົ່ານັ້ນທີ່ໄດ້ຖືກນັບ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້
ຊຶ່ງເປັນເວລາ 3 ມື້ພາຍຫລັງທີ່ມີການປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງແລ້ວ.
ຜູ້ປ່ອນບັດພາກັນໄປລົງຄະແນນສຽງເລືອກຕັ້ງເອົາປະທານທິບໍດີໃນວັນ
ອັງຄານຜ່ານມາ ຊຶ່ງເປັນຂີດໝາຍໃຫ້ແກ່ປະເທດອາຟຣິກາຕາເວັນຕົກ
ແຫ່ງນັ້ນ ທີ່ໄດ້ມີການໂອນອຳນາດຢ່າງສັນ ຕິເປັນຄັ້ງທຳອິດ ໃນຮອບຫລາຍ
ກວ່າ 70 ປີ ຜ່ານມາ ຈາກການນໍາພາ ທີ່ມີເລືອກຕັ້ງແບບປະຊາທິປະໄຕ
ຂອງຜູ້ນຶ່ງ ໄປຫາການນໍາພາຂອງອີກຜູ້ນຶ່ງ.
ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ພັກເສລີພາບຢາກໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບການເລືອກຕັ້ງ
ຢຸດການນັບຄະແນນສຽງ ໂດຍໃຫ້ເຫດຜົນວ່າ ມີການປ່ອນບັດບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມ
ລະບຽບການ ແລະມີການໂກງຄະແນນ.
ຊາວໄລບີເຣຍພາກັນໄປປ່ອນບັດເພື່ອເລືອກຕັ້ງເອົາຜູ້ມາຂຶ້ນດໍາລົງຕໍາແໜ່ງ
ແທນ ທ່ານນາງ Ellen Johnson Sirleaf ທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນໂນແບລ ຂະ
ແໜງສັນຕິພາບ ແລະເປັນແມ່ຍິງອາຟຣິກາຄົນທຳອິດ ທີ່ໄດ້ຖືກເລືອກເອົາ
ເປັນຜູ້ນຳປະເທດ ແລະໄດ້ລາອອກຈາກຕຳແໜ່ງ ຫລັງຈາກໄດ້ຮັບໃຊ້ປະເທດ
ມາໄດ້ສອງສະໄໝທີ່ມີໄລຍະຫົກປີ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ຢູ່ໃນລັດຖະທຳມະນູນ
ຂອງໄລບີເຣຍ.
ໂດຍທີ່ມີຜູ້ສະໝັກ 20 ຄົນແຂ່ງຂັນກັນຂຶ້ນກໍາຕໍາແໜ່ງສູງສຸດຂອງປະເທດອາ
ຟຣິກາຕາເວັນຕົກແຫ່ງນັ້ນ ນັກວິເຄາະເຫດການບໍ່ເຊື່ອວ່າ ຈະມີໃຜ ໄດ້ຄະແນນ
ສຽງຫລາຍກວ່າ 50 ເປີເຊັນຂອງຄະແນນທັງໝົດ ຊຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ຕ້ອງມີການ
ເລືອກຕັ້ງຮອບຕັດສິນຊີ້ຂາດໃນເດືອນພະຈິກຈະມາເຖິງນີ້.
ມີແມ່ຍິງຄົນດຽວ ທີ່ລົງແຂ່ງຂັນເອົາຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີ ໃນຂະນະທີ່ມີ
ແມ່ຍິງອີກຄົນນຶ່ງຄືທ່ານນາງ Jewel Howard Taylor ກຳລັງເປັນຄູ່ແລ່ນ
ແຂ່ງຂັນ ກັບທ່ານ George Weah. ທ່ານນາງ Taylor ແມ່ນອະດີດພັນ
ລະຍາຂອງທ່ານ Charles Taylor, ອະດີດປະທານາທິບໍດີ ແລະເປັນຜູ້ຖືກ
ຕັດສິນວ່າ ມີຄວາມຜິດເປັນອາດຊະຍາກອນສົງຄາມ ທີ່ມີບົດບາດພົວພັນກັບ
ບັນຫາຂັດແຍ້ງ ໃນປະເທດ Sierra Leon ທີ່ເປັນເພື່ອນບ້ານເມື່ອສອງທົດ
ສະວັດກ່ອນ.
ທ່ານນາງ Sirleaf ໄດ້ນຳພາໄລບີເຣຍຕະຫລອດໄລຍະເວລາທີ່ມີສັນຕິພາບ
ພາຍຫລັງທີ່ໄດ້ ເກີດສົງຄາມກາງເມືອງ ເປັນເວລາ 14 ປີ ຊຶ່ງໄດ້ສິ້ນສຸດລົງໃນ
ປີ 2003. ແຕ່ວ່າປະເທດດັ່ງກ່າວ ຍັງເຕັມໄປດ້ວຍການສໍ້ລາດບັງຫລວງແລະ
ຍັງພະຍາຍາມຟື້ນໂຕຄືນຈາກວິກິດການພະຍາດ Ebola ທີ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີ
ຜູ້ເສຍຊີວິດ 5,000 ຄົນໃນປີ 2014 ແລະ 2015.
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