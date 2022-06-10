ປະຊາຊົນທີ່ຮັກເພດດຽວກັນ ຈະຈັດການເດີນສວນສະໜາມ ເພື່ອສະເຫຼີມສະຫຼອງ Pride Month

ເດືອນນີ້ເປັນເດືອນພິເສດສຳລັບຊາວ LBGTQ ຫຼືຄົນຮັກເພດດຽວກັນ, ເພາະວ່າມັນເປັນເດືອນທີ່ພາກພູມໃຈໃນການເປັນໂຕຂອງເຂົາເຈົ້າເອງ ຫຼືເອີ້ນວ່າ Pride Month. ໃນວັນເສົາມື້ອື່ນທີ 11 ມິຖຸນານີ້ຈະມີການເດີນສວນສະໜາມຂອງບັນດາຜູ້ຮັກເພດດຽວກັນຢູ່ທີ່ເຂດ ໂມເຊກ, ເມືອງແຟແຟັກສ໌, ລັດເວີຈິເນຍ.
ພິທີດັ່ງກ່າວຈະມີຄົນທີ່ຮັກເພດດຽວກັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍອອກມາເຕົ້າໂຮມກັນ ແລະ ສະແດງສິດທິ ແລະ ຄວາມຄິດຄວາມເຫັນຂອງເຂົາເຈົ້າໃນການມີສ່ວນຮ່ວມຢູ່ສັງຄົມ. ນອກຈາກນັ້ນກໍຈະມີປະຊາຊົນທົ່ວໄປເຂົ້າຮ່ວມເພື່ອໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຕໍ່ເຂົາເຈົ້າ.
ຄົນລາວຄົນນຶ່ງທີ່ຈະໄປງານດັ່ງກ່າວໄດ້ເວົ້າຕໍ່ພວກເຮົາວ່າ “ຂະນ້ອຍບໍ່ແມ່ນຄົນຮັກເພດດຽວກັນແຕ່ຂະນ້ອຍມີໝູ່ຮັກທີ່ເປັນແນວນັ້ນຄົນນຶ່ງ. ພວກເຮົາຈະໄປຮ່ວມການເດີນສວນສະໜາມນຳກັນ. ຂະນ້ອຍສະໜັບສະໜູນເຂົາເຈົ້າເພາະວ່າເຂົາເຈົ້າກໍແມ່ນຄົນຄືກັນກັບພວກເຮົາໝົດທຸກຄົນ. ພວກເຂົາມີສິດທີ່ຈະເຮັດທຸກຢ່າງ ແລະ ການປະກອບສ່ວນຂອງເຂົາເຈົ້າໃນສັງຄົມ. ຂະນ້ອຍຢາກໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຖືກຍອມຮັບໃນສັງຄົມ. ຖ້າທຸກຄົນເປີດໃຈຮັບເອົາເຂົາເຈົ້າ ຊີວິດຂອງເຮົາກໍຈະມີແຕ່ສິ່ງດີໆເຂົ້າມາ.”
ເດືອນແຫ່ງຄວາມພາກພູມໃຈຂອງຄົນຮັກເພດດຽວກັນ ຫຼື Pride Month ແມ່ນຈະຖືກສະເຫຼີມໃນທົ່ວສະຫະລັດ. ຢູ່ຕາມບ້ານເຮືອນຂອງປະຊາຊົນຈະມີທຸກສີຮຸ້ງປັກຢູ່ໜ້າບ້ານຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ຢູ່ຖະໜົນທີ່ສຳຄັນກໍຈະມີການທາສີຮຸ້ງໃສ່ພື້ນຖະໜົນ. ໃນວັນພະຫັດຂອງອາທິດໜ້າ ພວກເຮົາຈະມີການສຳພາດກັບຄົນລາວທີ່ຮັກເພດດຽວກັນໃນລາຍການຊຸມຊົນຊາວໃນຕ່າງແດນມາສະເໜີທ່ານ, ກະລຸນາຕິດຕາມຮັບຟັງ.
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