ຊາວກໍາປູເຈຍດຽວນີ້ມີພັນທະທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ລັດຖະທໍາມະນູນທີ່ຕ້ອງ "ປ້ອງກັນປິຕຸພູມ
ຂອງຕົນ" ແລະຖືກເກືອດຫ້າມບໍ່ໃຫ້ໝິ່ນປະໝາດກະສັດຊຶ່ງໄດ້ບັນຍັດໄວ້ ຢູ່ໃນການ
ປ່ຽນແປງຂອງນິຕິກໍາໃໝ່ຫລາຍຢ່າງ ທີ່ພວກນັກສັງເກດການເວົ້າວ່າ ເປັນການສະ
ເໜີໃຫ້ມີການທໍາລາຍ ຕໍ່ສິດເສລີພາບພາບຂອງພົນລະເມືອງຢູ່ໃນປະເທດນັ້ນຢ່າງ
ດົນນານ.
ກົດໝາຍໃໝ່ກ່ຽວກັບການໝິ່ນປະໝາດກະສັດ ທີ່ຄ້າຍຄືກັນກັບກົດໝາຍຢູ່ປະເທດ
ໄທນັ້ນ ພວກນັກສັງເກດການເວົ້າວ່າ ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ແບບຜິດພາດຢ່າງໂຈ່ງແຈ້ງ ແລະ
ມີລັກສະນະເປັນລະບົບເພື່ອເຮັດໃຫ້ພວກທີ່ຄັດຄ້ານທາງການເມືອງມິດງຽບໄປໂດຍ
ການຈະຈໍາຄຸກພວກເຂົາເຈົ້າເປັນເວລານານແຕ່ນຶ່ງ ຫາ 5 ປີ.
ກົດໝາຍດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກຮັບຮອງເອົາໂດຍສະພາແຫ່ງຊາດຂອງກໍາປູເຈຍ ໃນວັນພຸດ
ທີ່ຜ່ານມານີ້ ພ້ອມໆກັນກັບການດັດແກ້ລັດຖະທໍາມະນູນທີ່ບໍ່ມີຄວາມຈະແຈ້ງຈຳນວນ
ນຶ່ງ ຊຶ່ງໃນນັ້ນມີການປ່ຽນແປງ ທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການຖອນສິດໃນການປ່ອນບັດເລືອກ
ຕັ້ງຂອງຜູ້ກະທໍາຜິດຢ່າງເປັນການຖາວອນ.
ທ່ານ ຈີນ ມາລິນ (Chin Malin) ໂຄສົກປະຈໍາກະຊວງຍຸຕິທໍາ ເວົ້າວ່າກົດ ໝາຍກ່ຽວ
ກັບການໝິ່ນປະໝາດກະສັດ "ມີຄວາມຈໍາເປັນຫລາຍ" ເພື່ອເຮັດໃຫ້ວິທີການທີ່ພົນ
ລະມືອງ "ໃຊ້ສິດເສລີພາບຂອງຕົນ" ຢ່າງເປັນລະບຽບ ໂດຍໄດ້ເນັ້ນວ່າກົດໝາຍດັ່ງ
ກ່າວແມ່ນນໍາໃຊ້ແຕ່ກັບຜູ້ທີ່ໝິ່ນປະໝາດ ກະສັດເທົ່ານັ້ນ ແລະບໍ່ໄດ້ໃຊ້ກັບສະມາຊິກ
ຄົນອື່ນ ທີ່ເປັນເຊື້ອພະວົງ.
ທ່ານກ່າວເພີ້ມອີກວ່າ "ເຫດຜົນທີ່ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ເຮັດກົດໝາຍນີ້ອອກມາໃນເມື່ອ
ກ່ອນ ແລະຫາກໍ່ສາມາດເຮັດມັນອອກມາໃຊ້ດຽວນີ້ ກໍຍ້ອນວ່າ ສະພາບການໃນ
ປັດຈຸບັນ ແມ່ນແຕກຕ່າງໄປ, ມີຄົນໃຊ້ສິດເສລີພາບໃນການປາກເວົ້າຂອງຕົນ
ຢ່າງຂາດຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແບບເກີນຂອບເຂດທີ່ໄປແຕະຕ້ອງກຽດສັກສີຂອງ
ກະສັດ."
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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