ອະດີດ ​ປະທານາທິບໍດີ ລີ ​ເມືອງ-ບາກ ຂອງເກົາຫລີໃຕ້ ຖືກກ່າວຫາວ່າ ໄດ້ທໍາຜິດຖານ ສໍ້ລາດບັງຫລວງ

ພວກໄອຍະການຂອງເກົາຫລີໃຕ້ໄດ້ຕັ້ງຂໍ້ຫາຕໍ່ອະດີດປະທານາທິບໍດີ ລີ ເມືອງ-
ບາກ (Lee Myung-bak) ໃນຂໍ້ຫາຕ່າງໆ ຊຶ່ງລວມທັງການຮັບສິນບົນແລະການ
ຍັກຍອກເງິນ.
ທ່ານຖືກກ່າວຫາວ່າໄດ້ຮັບສິນບົນເປັນເງິນ 10 ລ້ານໂດລາ ຈາກອົງການສືບລັບ
ຂອງ ເກົາຫລີໃຕ້ ແລະຈາກບໍລິສັດຊໍາຊຸງ (Samsung). ພວກໄອຍະການຍັງເວົ້າ
ອີກວ່າ ທ່ານລີ ໄດ້ຍັກຍອກເງິນຈໍານວນ 33 ລ້ານໂດລາ ຈາກບໍລິສັດເອກະຊົນທີ່
ທ່ານເປັນເຈົ້າຂອງ.
ທ່ານລີປະຕິເສດວ່າ ບໍ່ໄດ້ເຮັດຫຍັງຜິດ ໂດຍກ່າວວ່າ ການກ່າວຫາເຫຼົ່ານັ້ນແມ່ນ
ເປັນເລື່ອງການເມືອງ. ທ່ານໄດ້ຖືກຄຸມຂັງມາ ແຕ່ເດືອນແລ້ວນີ້.
ນັກທຸລະກິດທີ່ມີຫົວອະນຸລັກນິຍົມ ທີ່ປົກຄອງປະເທດມາແຕ່ປີ 2008 ຫາ 2013
ທ່ານນີ້ ເປັນປະທານາທາບໍດີເກົາຫລີໃຕ້ຜູ້ທີ 4 ທີ່ຍັງມີຊີວິດຢູ່ ແລະມີສ່ວນກ່ຽວພັນ
ກັບຂໍ້ຫາສໍ້ລາດບັງຫລວງ ກ່ອນຈະລົງຈາກຕໍາແໜ່ງໄປ ຫລືໃນຊຸມປີຕໍ່ມາ ພາຍ
ຫລັງລົງຈາກຕໍາແໜ່ງໄປແລ້ວ.
ຜູ້ທີ່ຂຶ້ນມາແທນທ່ານ, ຄືທ່ານນາງ ພາກເກິນ-ເຮ (Park Geun-hye) ໄດ້ຖືກຕັດສິນ
ໃຫ້ຈໍາຄຸກເປັນເວລາ 24 ປີໃນຄະດີສໍ້ລາດບັງຫລວງທີ່ເປັນຂ່າວນອງນັນໃນຄະດີນຶ່ງ
ອີກຕ່າງຫາກ ໃນມື້ວັນສຸກ ແລ້ວນີ້.
ພວກໄອຍະການຂອງເກົາຫລີໃຕ້ໄດ້ຕັ້ງຂໍ້ຫາຕໍ່ອະດີດປະທານາທິບໍດີ ລີ ເມືອງ-ບາກ
(Lee Myung-bak) ໃນຂໍ້ຫາຕ່າງໆ ຊຶ່ງລວມທັງການຮັບສິນບົນແລະການຍັກຍອກເງິນ.
ທ່ານຖືກກ່າວຫາວ່າໄດ້ຮັບສິນບົນເປັນເງິນ 10 ລ້ານໂດລາ ຈາກອົງການສືບລັບຂອງ
ເກົາຫລີໃຕ້ ແລະຈາກບໍລິສັດຊໍາຊຸງ (Samsung). ພວກໄອຍະການຍັງເວົ້າອີກວ່າ ທ່ານ
ລີ ໄດ້ຍັກຍອກເງິນຈໍານວນ 33 ລ້ານໂດລາ ຈາກບໍລິສັດເອກະຊົນທີ່ທ່ານເປັນເຈົ້າຂອງ.
ທ່ານລີປະຕິເສດວ່າ ບໍ່ໄດ້ເຮັດຫຍັງຜິດ ໂດຍກ່າວວ່າ ການກ່າວຫາເຫຼົ່ານັ້ນແມ່ນເປັນ
ເລື່ອງການເມືອງ. ທ່ານໄດ້ຖືກຄຸມຂັງມາ ແຕ່ເດືອນແລ້ວນີ້.
ນັກທຸລະກິດທີ່ມີຫົວອະນຸລັກນິຍົມ ທີ່ປົກຄອງປະເທດມາແຕ່ປີ 2008 ຫາ 2013 ທ່ານ
ນີ້ ເປັນປະທານາທາບໍດີເກົາຫລີໃຕ້ຜູ້ທີ 4 ທີ່ຍັງມີຊີວິດຢູ່ ແລະມີສ່ວນກ່ຽວພັນກັບຂໍ້ຫາ
ສໍ້ລາດບັງຫລວງ ກ່ອນຈະລົງຈາກຕໍາແໜ່ງໄປ ຫລືໃນຊຸມປີຕໍ່ມາ ພາຍຫລັງລົງຈາກຕໍາ
ແໜ່ງໄປແລ້ວ.
ຜູ້ທີ່ຂຶ້ນມາແທນທ່ານ, ຄືທ່ານນາງ ພາກເກິນ-ເຮ (Park Geun-hye) ໄດ້ຖືກຕັດສິນ
ໃຫ້ຈໍາຄຸກເປັນເວລາ 24 ປີໃນຄະດີສໍ້ລາດບັງຫລວງທີ່ເປັນຂ່າວນອງນັນໃນຄະດີນຶ່ງອີກ
ຕ່າງຫາກ ໃນມື້ວັນສຸກ ແລ້ວນີ້.
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