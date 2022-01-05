ຜູ້ນຳຂອງກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງເຮສໂບລາ (Hezbollah) ຂອງເລບານອນ ໄດ້ກ່າວໂຈມຕີຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ຢູ່ໃນການກ່າວຄຳປາໄສ ໃນຕອນແລງວັນຈັນຜ່ານມາ, ໂດຍກ່າວຫາຣາດຊະອານາຈັກໃນອ່າວເປີເຊຍແຫ່ງນັ້ນວ່າ ຊ່ວຍເຜີຍແຜ່ລັດທິຫົວຮຸນແຮງຂອງກຸ່ມລັດອິສລາມໃນທົ່ວໂລກແລະເອົາເລບານອນເປັນ “ຕົວປະກັນ.” ບັນດານັກວິເຄາະກ່າວວ່າ ການປະທະກັນຂອງກຸ່ມເຮສໂບລາກັບ ຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ເຮັດໃຫ້ເລບານອນ ບໍ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫລືອທາງດ້ານການເງິນທີ່ປະເທດນັ້ນມີຄວາມຕ້ອງການ. Dale Gavlak ມີລາຍງານສຳລັບວີໂອ ເອຈາກນະຄອນຫຼວງອຳມານ ຊຶ່ງບົວສະຫວັນ ຈະນຳມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ຫົວໜ້າກຸ່ມເຮສໂບລາ ທີ່ໜູນຫຼັງໂດຍອີຣ່ານ, ທ່ານຮາສຊານ ນາສຣາລລາ (Hassan Nasrallah) ໄດ້ເປີດການກ່າວໂຈມຕີຕໍ່ກະສັດຂອງຊາອຸດີ ຢູ່ໃນ ຄຳປາໄສ ທີ່ກ່າວຜ່ານ ທາງໂທລະພາບ. "ຂໍກາບທູນກະສັດ, ຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍແມ່ນ (ຝ່າຍ) ທີ່ສົ່ງອອກອຸດົມການແດສ (Daesh) ໄປສູ່ໂລກແລະພວກເຂົາເຫຼົ່ານັ້ນກໍແມ່ນພະອົງເອງ," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານ ໂດຍເອີ່ນເຖິງກຸ່ມລັດອິສລາມ, ທີ່ໃຊ້ຊື່ທີ່ຮູ້ກັນດີໃນພາສາອາຣັບ. ທ່ານຍັງໄດ້ກ່າວຫາຊາອຸດີ ອາຣາເບຍວ່າ ໄດ້ສົ່ງພວກໂຈມຕີສະຫລະຊີບຂອງຊາອຸດີໄປຍັງຊີເຣຍ ແລະອີຣັກພ້ອມທັງ ເຮັດສົງຄາມໃນເຢເມນອີກ.
ໃນອາທິດແລ້ວນີ້, ກະສັດຊາລມານ (Salman) ຂອງຊາອຸດີໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ຊາວເລບານອນຍຸດຕິສິ່ງທີ່ທ່ານເອີ້ນວ່າ "ການຄວບຄຸມຂອງພວກກໍ່ການຮ້າຍ ເຮສໂບລາ" ໃນເລບານອນ. ຊາວເລບານອນຫຼາຍຄົນຫວັງວ່າ ການລາອອກ ຂອງອະດີດລັດຖະມົນຕີກະຊວງຖະແຫລງຂ່າວຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ຈະເຮັດໃຫ້ ສົງຄາມຄໍາເວົ້າລະຫວ່າງສອງຝ່າຍສິ້ນສຸດລົງ, ແຕ່ທ່ານນາສຣາລລາກໍໄດ້ເປີດ ບາດແຜເກົ່າຄືນມາອີກ.
ທ່ານຮາບິບ ມາລິກ (Habib Malik), ສາດສະດາຈານວິຊາປະຫວັດສາດ ທີ່ ມະຫາວິທະຍາໄລອາເມຣິກັນໃນເລບານອນ ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຖືກກ່າວຫາ ຂອງກຸ່ມເຮສໂບລານິກາຍຊີໄອ (Shi’ite) ໃນການເພີ້ມຂະຫຍາຍ ອອກຢ່າງວ່ອງໄວ ຂອງຢາເສບຕິດ ໃນອ່າວເປີເຊຍ ໂດຍຜ່ານການສົ່ງອອກຫມາກໄມ້ ທີ່ປອມແປງ. ທ່ານກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ ກຸ່ມເຮສໂບລາຍັງໄດ້ສົ່ງ “ຄູຝຶກ, ອາວຸດ ແລະບຸກຄະລາກອນໄປປະຈຳການໃນເຢເມນຢ່າງເປັນປົກກະຕິເພື່ອຊ່ວຍ [ພວກກະບົດ] ຮູຕີ ຕໍ່ຕ້ານຊາວຊາອຸດີ.” ແລະມັນກໍເຮັດຕາມຄຳສັ່ງອີຣ່ານຢູ່ ໃນເລບານອນ.
ທ່ານຮາບີບ ມາລິກ ກ່າວດັ່ງນີ້:
"ທ່ານນາສຣາລລາທີ່ກ່າວວ່າ ແມ່ນຊາອຸດີ ອາຣາເບຍທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງລັດທິຫົວຮຸນແຮງຂອງຊາວຊຸນນີ ແລະແດສ (Daesh), ໂດຍສະເພາະແມ່ນຢູ່ໃນອີຣັກ. ຂ້າພະເຈົ້າກໍບໍ່ໄດ້ປົກປິດປະຫວັດອັນບໍ່ດີ ຂອງຊາອຸດີ ຄືກັນ. ມັນມີຄວາມຈິງບາງ ຢ່າງຢູ່ໃນນັ້ນ. ແຕ່ການລະເມີດໃນຮູບແບບນຶ່ງ ບໍ່ສາມາດເປັນເຫດຜົນປົກປ້ອງໃຫ້ແກ່ເຫດການອື່ນໄດ້. ການໂຈມຕີທີ່ເກີດຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ຢູ່ອ່າວເປີເຊຍແລະຊາອຸດີ ອາຣາເບຍນີ້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ກຸ່ມເຮສໂບລາສາມາດໃຫ້ຄວາມສົນໃຈ ຫນ້ອຍກວ່າກ່ຽວກັບຊາວເລບານອນຫຼາຍແສນຄົນ ທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ໃນອ່າວເປີເຊຍທີ່ອາດໄດ້ຮັບຜົນກະທົບທາງລົບໄດ້ງ່າຍ ຈາກຖ້ອຍຄໍາປະເພດນີ້. ກຸ່ມເຮສໂບລາບໍ່ສົນໃຈຕໍ່ເລບານອນ ຫຼືຜົນປະໂຫຍດຂອງປະເທດນັ້ນ. ກຸ່ມເຮສໂບ ລາ ແມ່ນພຽງແຕ່ປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາ ແລະດຳລັດຄຳສັ່ງຂອງຄົນຕ່າງດ້າວຢູ່ຕ່າງປະເທດທີ່ມີຈຸດປະສົງເພື່ອຂະຫຍາຍອິດທະພົນຢູ່ໃນພາກພື້ນ ໂດຍບໍ່ຫວ່ງວ່າ ຈະມີຜົນເສຍຫາຍຫລາຍປານໃດກໍຕາມ."
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີເລບານອນ, ທ່ານນາຈິບ ມິຄາຕີ (Najib Mikati) ໄດ້ຕຳໜິທ່ານນາສຣາລລາໂດຍກ່າວວ່າ, “ເລບານອນບໍ່ໄດ້ມີຄວາມສົນໃຈ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ປະເທດອາຣັບ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນປະເທດໃນອ່າວເປີເຊຍ ເສຍໃຈເລີຍ.”
ບັນດາປະເທດອາຣັບໃນເຂດອ່າວເປີເຊຍ ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອຢ່າງຫລວງຫລາຍແກ່ເລບານອນທີ່ຖືກກັບດັກດ້ານການເງິນໃນອະດີດ. ບັນດານັກວິຈານໄດ້ຖິ້ມໂທດ ໃສ່ກຸ່ມເຮສໂບລາວ່າສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ສາຍສໍາພັນກັບປະເທດອາຣັບໃນເຂດອ່າວເປີເຊຍ, ທີ່ໄດ້ຢຸດໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານການເງິນ ແກ່ປະເທດນັ້ນ ຍ້ອນການແຊກແຊງຂອງອີຣ່ານ ເຂົ້າໃນວຽກງານຂອງເລບານອນ.
ໃນສອງປີທີ່ຜ່ານມາ, ເລບານອນ ໄດ້ປະສົບກັບວິກິດການດ້ານເສດຖະກິດ, ການເມືອງ, ເຊື້ອໄຟ, ພະລັງງານ ແລະວິກິດການທາງສັງຄົມດັ່ງທີ່ທະນາຄານໂລກບັນຍາຍວ່າ “ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດໃນໂລກ.” ສະກຸນເງິນຂອງເລບານອນໄດ້ ຫລຸດຄ່າລົງຫຼາຍກວ່າ 90 ເປີເຊັນຂອງມູນຄ່າຂອງມັນ ແລະຊາວເລບານອນ 4 ໃນ 5 ຄົນໃດ ປັດຈຸບັນແມ່ນອາໄສຢູ່ໃນສະພາບ ທີ່ຕ່ຳກວ່າເສັ້ນກຳນົດຄວາມ ທຸກຍາກ ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ.
ຜູ້ສັງເກດການທາງດ້ານການເມືອງ, ທ່ານນາງບາເຣຍ ອາລາມຸດດິນ (Baria Alamuddin) ທີ່ຂຽນຢູ່ໃນຫນັງສືພິມ Saudi Arab News ເວົ້າວ່າ ສະຖາ ນະການທີ່ຮ້າຍແຮງລົງຂອງເລບານອນ ສ່ວນນຶ່ງກໍເປັນຍ້ອນອີຣ່ານ ແລະກຸ່ມ ເຮສໂບລາ ເຊິ່ງໃນໄລຍະ 16 ປີຜ່ານມານີ້ ໄດ້ມີອິດທິພົນຄອບງຳ ຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ. ທ່ານນາງຂຽນເມື່ອມໍ່ໆມານີ້ອີກວ່າ "ກຸ່ມເຮສໂບລາໄດ້ຄອບຄອງປະເທດດັ່ງກ່າວ ແຕ່ຜັດຢູ່ນອກຫຼັກການ ແລະຄ່ານິຍົມຂອງປະເທດ ແລະບ່ອນທໍາລາຍຕໍ່ອະທິປະໄຕ ແລະຄວາມຖືກຕ້ອງຊອບທໍາຂອງປະເທດນັ້ນ."
ເບິ່ງຄວາມເຫັນ
ໂຫລດຄວາມເຫັນ ຕື່ມອີກ