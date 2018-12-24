ປະຊາຊົນ ເລບານອນ ຫຼາຍຮ້ອຍຄົນໄດ້ອອກມາຮວມຕົວກັນໃນຖະໜົນຕ່າງໆຂອງ
ນະຄອນຫຼວງ ເບຣຸດ ໃນວັນອາທິດວານນີ້ ເພື່ອປະທ້ວງກ່ຽວກັບ ເສດຖະກິດກຳລັງ
ຊຸດໂຊມ ແລະ ການເມືອງທີ່ປະສົບທາງຕັນ ທີ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ບັນດາສະມາຊິກສະພາ
ຕ້ອງດີ້ນຮົນເພື່ອຕັ້ງລັດຖະບານຂຶ້ນ.
ພວກປະທ້ວງໄດ້ເດີນຂະບວນໄປຫາຕຶກລັດຖະບານ ໃນໃຈກາງນະຄອນຫຼວງ ເບຣຸດ,
ບາງຄົນໃສ່ເສື້ອກັກສີເຫຼືອງ ເຊິ່ງເຕືອນໃຫ້ຄິດເຖິງພວກປະທ້ວງທີ່ໄດ້ນຸ່ງໃນປະເທດ
ຝຣັ່ງ ເມື່ອສອງສາມອາທິດທີ່ຜ່ານມາ.
ຝູງຄົນດັ່ງກ່າວໄດ້ສົ່ງສຽງວົນແຊວ ແລະ ພວກປະທ້ວງໄດ້ແກວ່ງຕຸກນ້ຳໃສ່ບັນດາ
ກອງກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພ ແລະ ໄດ້ຊົກຕີກັບພວກທະຫານ.
ກອງທັບບົກໄດ້ຮອງຂໍຄວາມສະຫງົບໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງ, ໂດຍຮຽກຮ້ອງໃຫ້
ພວກປະທ້ວງຮັກສາສັນຕິໄວ້ຄືເກົ່າ.
ບັນດາສະມາຊິກສະພາ ເລບານອນ ບໍ່ສາມາດທີ່ຈະຕົກລົງເພື່ອສ້າງລັດຖະບານສາ
ມັກຄີຊາດຂຶ້ນມາ, ປະມານ 7 ເດືອນຫຼັງຈາກການເລືອກຕັ້ງທົ່ວໄປ ໄດ້ລົ້ມແຫຼວທີ່ຈະ
ເລືອກຕັ້ງພັກດ້ວຍຄະແນນສຽງສ່ວນຫຼາຍ.
ຜູ້ທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ທ່ານ ຊາອາດ ອາລ-ຮາຣີຣີ ໄດ້ກ່າວໃນວັນ
ສຸກທີ່ຜ່ານມາວ່າ ທ່ານຫວັງທີ່ຈະສະຫຼຸບຂໍ້ຕົກລົງໃນທ້າຍສັບປະດານີ້ ແຕ່ບັນດານັກ
ການເມືອງອາວຸໂສ ໄດ້ທຳລາຍຄວາມຫວັງທຸກໆຢ່າງໃນວັນເສົາທີ່ຜ່ານມາ ດ້ວຍ
ການເວົ້າວ່າ ອຸປະສັກໃໝ່ໄດ້ຂະຫຍາຍຂຶ້ນໃນການເຈລະຈາຕ່າງໆ.
ເສດຖະກິດຂອງປະເທດ ເລບານອນ ແມ່ນຢູ່ໃນໄລຍະທີ່ໃກ້ຈະພັງ ແລະ ຝຣັ່ງ ໄດ້
ເຕືອນວ່າ ປະເທດດັ່ງກ່າວອາດພາດໂອກາດທີ່ຈະໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ຕ້ອງການ
ສູງ, ເຊິ່ງໄດ້ຕົກລົງກັນໃນນະຄອນຫຼວງ ປາຣີ ເມື່ອຕົ້ນປີນີ້, ຖ້າການຢຸດຊະງັກທາງ
ການເມືອງຍັງດຳເນີນໄປຢູ່.
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