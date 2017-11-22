ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຮາຣີຣີ ຂອງເລບານອນ ໄດ້ເລື່ອນເວລາ ໃນການລາອອກ

Copy and paste the embed code below. The code changes based on your selection.
The code has been copied to your clipboard.
Video size
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລບານອນ ທ່ານ ຊາອາດ ຮາຣີຣີ ໄດ້ກ່າວໃນວັນພຸດມື້ນີ້ວ່າ ທ່ານ
ໄດ້ເລື່ອນການລາອອກຈາກຕຳແໜ່ງຂອງທ່ານຕາມຄຳຮຽກຮ້ອງຂອງປະທານາທິບໍດີ
ມິແຊລ ອາອູນ.
ໃນການກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວ ທີ່ນະຄອນຫຼວງ ເບຣຸດ ຫຼັງຈາກການເດີນສວນສະໜາມ
ສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນປະກາດເອກະລາດຂອງປະເທດເລບານອນແລ້ວນັ້ນ, ທ່ານ ຮາຣີຣີ
ໄດ້ກ່າວວ່າ ການເລື່ອນເວລາ ແມ່ນມີເຈຕະນາ ທີ່ຈະໃຫ້ເວລາ ສຳລັບການປຶກສາຫາລື
ເພີ່ມເຕີມ ກັບປະທານາທິບໍດີ.
ທ່ານໄດ້ກະຕຸ້ນໃຫ້ເກີດວິກິດການທາງການເມືອງ ໃນຕົ້ນເດືອນນີ້ ເມື່ອທ່ານໄດ້ປະ
ກາດຈາກປະເທດ ຊາອຸດີ ອາເຣເບຍ ວ່າ ທ່ານຈະລົງຈາກຕຳແໜ່ງ, ແລະ ຕໍ່ມາໄດ້
ຢູ່ໃນປະເທດ ຊາອຸດີ ອາເຣເບຍ ໃນຂະນະທີ່ໄດ້ມີການຄາດຄະເນກັນວ່າ ທ່ານໄດ້
ຖືກຄວບຄຸມຕົວ ຫຼືບໍ່.
ທ່ານອາອູນ ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານຈະບໍ່ຮັບເອົາການລາອອກຈາກຕຳແໜ່ງ ຈົນກວ່າ ທ່ານ
ຈະໄດ້ ລົມກັບທ່ານ ຮາຣີຣີ ດ້ວຍຕົນເອງ, ແລະ ຫຼັງຈາກການເດີນທາງຢຸດແວ່ທີ່ປະເທດ
ຝຣັ່ງ ແລະ ອີຈິບ ນັ້ນ, ທ່ານ ຮາຣີຣີ ກໍໄດ້ເດີນທາງກັບປະເທດ ເລບານອນ ໃນຕອນຄໍ່າ
ຂອງວັນອັງຄານວານນີ້.
ໃນການກ່າວຄຳປາໄສລາອອກຈາກຕຳແໜ່ງຂອງທ່ານນັ້ນ, ທ່ານ ຮາຣີຣີ ໄດ້ກ່າວ
ປະນາມ ອີຣ່ານ ແລະ ພວກ ເຮັສໂບລາ ສຳລັບການສ້າງຄວາມຂັດແຍ້ງໃນບັນດາ
ປະເທດ ອາຣັບ ແລະ ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານຢ້ານຖືກລອບສັງຫານ. ພໍ່ຂອງທ່ານ, ອະດີດ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ທ່ານ Rafik Hariri ໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍໃນການລະເບີດປີ 2005.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ