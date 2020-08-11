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ລັດຖະບານເລບານອນ ລາອອກທັງຊຸດ ຫຼັງຈາກ ທີ່ເກີດ ເຫດລະເບີດ ຮ້າຍແຮງ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງເລບານອນ ທ່ານຮາສຊານ ດີອັບ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຖະແຫລງຂ່າວ ຢູ່ທີ່ນະຄອນຫຼວງ ເບຣຸດ ຂອງເລບານອນ.

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງເລບານອນ ໄດ້ປະກາດການລາອອກ ຂອງລັດຖະບານທ່ານ ໃນແລງວັນຈັນວານນີ້ ພາຍຫຼັງຈາກເກີດເຫດການລະເບີດຮ້າຍແຮງເມື່ອອາທິດແລ້ວນີ້ ຢູ່ທ່າເຮືອຂອງເບຣຸດ ແລະການປະທ້ວງຂອງປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຕິດ ຕາມມານັ້ນ.

“ພວກເຮົາຢາກຈະເປີດປະຕູເພື່ອການກອບກູ້ປະເທດຊາດ ອັນເປັນການກອບກູ້ທີ່ຊາວເລບານອນ ຈະມີສ່ວນຮ່ວມໃນການບັນລຸມັນ” ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຮາສຊານ ດີອັບ ໄດ້ກ່າວໄປ ໃນການກ່າວຄຳປາໄສທີ່ຖ່າຍທອດທາງໂທລະພາບ. ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ “ດັ່ງນັ້ນ ມື້ນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍປະກາດ ການລາອອກຂອງລັດຖະ ບານຊຸດນີ້. ຂໍໃຫ້ພະເຈົ້າຈົ່ງປົກປ້ອງເລບານອນ.”

ທ່ານດີອັບ ໄດ້ຈັດຕັ້ງລັດຖະບານຂອງທ່ານຂຶ້ນ ໃນເດືອນມັງກອນ ຫຼັງຈາກທີ່ເກີດວິກິດການດ້ານການເມືອງທີ່ຍືດເຍື້ອຍາວນານ.

ທ່ານໄດ້ຖິ້ມໂທດກ່ຽວກັບບັນຫາທັງຫຼາຍນັບບໍ່ຖ້ວນຂອງປະເທດ ໃສ່ກຸ່ມນັກການ ເມືອງຂັ້ນນຳ ຜູ້ທີ່ໄດ້ປົກຄອງເລບານອນມານັບຕັ້ງແຕ່ສົງຄາມກາງເມືອງໄດ້ສິ້ນ ສຸດລົງ ເມື່ອເກືອບ 30 ປີກ່ອນ. ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າ ເປັນສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ການເມືອງແລະເສດຖະກິດເສຍຫາຍຢ່າງໜັກແລະໄດ້ນຳມາຊຶ່ງຄວາມຫາຍະນະເມື່ອສັບປະດາແລ້ວນີ້ ແລະທ່ານໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ.

ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ກ່າວຖະແຫລງຕໍ່ປະເທດຊາດ ທ່ານດີອັບ ໄດ້ໄປທຳນຽບປະທານາ
ທິບໍດີ ບ່ອນທີ່ ປະທານາທິບໍດີ ມິແຊລ ອາອຸນ ໄດ້ຮັບເອົາການລາອອກຂອງລັດຖະບານ.

ລັດຖະບານຂອງທ່ານດີອັບ ບັດນີ້ ຈະເປັນລັດຖະບານຮັກສາການ ຈົນກວ່າຈະມີການເລືອກຕັ້ງໃໝ່ຖືກຈັດຂຶ້ນ. ທ່ານບໍ່ໄດ້ກ່າວເຖິງ ເມື່ອໃດ ທີ່ການເລືອກຕັ້ງ ຈະເກີດຂຶ້ນໄດ້ ແຕ່ທ່ານໄດ້ກ່າວກ່ອນໜ້ານີ້ວ່າ ທ່ານຈະຮ່າງກົດໝາຍສະບັບນຶ່ງ ໂດຍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການເລືອກຕັ້ງກ່ອນກຳນົດ.

ການຕັດສິນໃຈດັ່ງກ່າວ ມີຂຶ້ນຫລັງຈາກບັນດາລັດຖະມົນຕີແລະບັນດາສະມາຊິກສະພາຈຳນວນນຶ່ງ ໄດ້ລາອອກຈາກຕຳແໜ່ງ ແຕ່ການຮຽກຮ້ອງ ເພື່ອໃຫ້ຄະນະລັດຖະບານທັງໝົດ ລາອອກ ກໍຍັງດຳເນີນຕໍ່ໄປ ລວມທັງການເດີນຂະບວນປະທ້ວງຂະໜາດໃຫຍ່ ໃນວັນເສົາ ແລະວັນອາທິດ ແລ້ວນີ້.

ກ່ອນໜ້າການປະກາດຂອງທ່ານດີອັບນັ້ນ ພວກປະທ້ວງໄດ້ເຕົ້າໂຮມກັນ ຢູ່ໃກ້ໆຕຶກສະພາແຫ່ງຊາດໃນໃຈກາງຂອງນະຄອນຫຼວງເບຣຸດ. ມີການປະທະກັນກັບກຳລັງຮັກສາຄວາມສະຫງົບຫຼາຍຄັ້ງ ແລະອົງການກາແດງຂອງເລບານອນ ໄດ້ລາຍງານວ່າ ມີການນຳສົ່ງພວກຄົນບາດເຈັບໄປໂຮງໝໍ ແລະມີອີກເກືອບ 40 ຄົນ ໄດ້ຮັບການຮັກສາບາດແຜ ຢູ່ໃນຈຸດເກີດເຫດນັ້ນ.

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